Новостройки в Паттайе, Таиланд

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Продажа новостроек в Паттайя

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Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€40,805
Площадь 26–51 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.   В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад. Комплекс состоит из 4-х восьмиэтажных зданий ДАТА СДАЧИ: III кв. 2027 г. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Freehold ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн вокруг комплекса Сад и бассейн с водопадом на крыше  Фитнес-зал и зал для йоги Сауна, парная и джакузи Массажный кабинет Беговая дорожка Детская игровая зона Кафе и ресторан Консьерж-сервис Управляющая компания Охрана 24/7, видеонаблюдение Охраняемая подземная парковка для авто РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖА: до Cosy Beach - 2.9 км до Pratumnak Beach - 3 км до центральной набережной - 1.4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  20 м2 -  1.490.000 ฿   ~ 43.400$ 1 BEDROOM:  23,5 м2: от 1.750.750 ฿  ~ 51.000$ 25,3 м2 - от 1.884.850 ฿  ~ 55.000$ 25,5 м2 - от 1.899.750 ฿  ~ 55.400$ 26 м2 - от 1.937.000 ฿  ~ 56.500$ 26,5 м2 - от 1.974.250 ฿  ~ 57.500$ 2 BEDROOM: 50, 5 м2 - от 3.762.250 ฿  ~ 109.600$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: Studio - 250.000 ฿  ~7.300$ 1 bedroom - 500.000 ฿ ~14.600$ 2 bedroom - 750.000 ฿ ~22.000$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2% (4,3% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Кап.ремонт: 600 ฿ x м² (единоразовая оплата) Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 60 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год) ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ: Резерв: 3.000$ 30% - оплата при подписании контракта в течение 30 дней 50% - в течение 2 лет равными платежами 20% - во время выдачи ключей Возможно дистанционное оформление сделки 
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€60,815
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в престижном комплексе Nam Talay Condo, расположенном в деревне Сой На Хавари, район На Джомтьен. Каждая квартира имеет красивую, современную и встроенную мебель. Удобства: фитнес, сад, парковку, охрану, бассейн и Wi-Fi. Поблизости и легко доступны все богатства курортной инфраструктуры: магазины, рестораны, кафе, бары, рынок, ночные клубы, массажные салоны, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Расстояние до международного аэропорта У-Тапао составляет 33 км. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Окупаемость инвестиций составляет примерно от 7% в год. Ряд вариантов транспорта находится у порога, соединяясь с расширяющейся сетью систем скоростного транспорта и дорожной инфраструктуры города. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,322
Агентство: DDA Real Estate
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж. Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа! Все виды общественного транспорта в легкой доступности. Проект входит в список самых культовых зданий в мире, и дает вам возможность завладеть недвижимостью мирового класса! Локация: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Удобства: – Салон красоты – Библиотека – Детская игровая площадка; – Тропические сады – Фитнес – центр – Сауна /паровые бани – Массаж и Спа-Процедуры – Аквапарк с 6 бассейнами включая детский на первом этаже – Панорамные бассейны на 27-м этаже – Шикарные Sky Lounge (Бар и ресторан) на 51-м этаже в каждой башне – Система безопасности 24/7 – Видеонаблюдение – Ключ - карта доступа – Skygarden (зоны отдыха) балконы на башнях – 3 уровня крытой и охраняемой парковки – Услуги по управлению арендой. – Лифт Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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Жилой комплекс Olympus
Жилой комплекс Olympus
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€62,235
Площадь 23–64 м²
18 объектов 18
Агентство: Geo Estate
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.  Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом на крыше каждого из зданий и бассейнами. Все апартаменты имеют собственный балкон, современные европейские кухни и ванные комнаты, отделаны качественными материалами.  Также, все парковки для автомобилей находятся под землей с прямым выездом на улицы Паттайя Тай и Сой Копай, сохраняя таким образом покой и чистоту садовых аллей, свободных от автомобильного движения.  Инфраструктура комплекса: 5 бассейнов, джакузи, сауна, парилка, зал для йоги, фитнес-зал, беговая дорожка, детская игровая зона, коммерческие торговые зоны, паркинг. Охрана и безопасность: круглосуточная охрана, карточная система доступа, видеонаблюдение, противопожарная сигнализация, детекторы дыма, система пожаротушения, охраняемые подземные автостоянки для каждого здания с доступом к лифту на все этажи Инфраструктура района: Olympus находится в лучшем центральном месте и предлагает быстрый доступ к скоростной автомагистрали Бангкок и близлежащим пляжам Джомтьена, торговым центрам и дороге Сукхумвит. Он также расположен в непосредственной близости от престижной международной школы Aksorn School. В 3 км Pattaya Beach и Cosy Beach, в 7 км - Jomtien Beach и Dongtan Beach. 
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€39,397
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в престижном комплексе Drem, расположенном в живописном месте на холме Пратамнак (Паттайя). До ближайшего пляжа всего 630м. Ванная комната выложена плиткой от пола до потолка. Также в квартире предусмотрено специальное место для стиральной машины. Установлено качественное освещение. В квартире будет установлен кухонный гарнитур с варочной поверхностью, вытяжкой и смесителем, также будет установлена качественная сантехника и кондиционер. При покупке квартиры предоставляется услуга по индивидуальному заказу мебели. Подбираем мебель только по Вашему желанию! Мебель устанавливается застройщиком. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Удобства: 2 лифта; прачечная; фитнес-центр; 2 плавательных бассейна; подземная парковка; Бар у бассейна; 24-часовая охрана, видеонаблюдение, WiFi; трансферный автобус; финская сауна. На крыше находится терраса с зоной для загара. Предполагаемый рост цены на объект в год: 9% Стоимость аренды в Drem за месяц в среднем за год (предполагается): - Studio 14 т.бат - 1 Bedroom 17 т.бат - 2 Bedroom 33 т.бат Рядом находится: Pattaya Walking Street, Pattaya Water Park (аквапарк), Phra Tamnak Mountain Viewpoint (смотровая площадка), Bali Hai Pier (пристань), Храм Большой Будда, Pattaya Sea island touch (смотровая площадка), Thepprasit Night Market (ночной рынок) С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс French Riviera
Жилой комплекс French Riviera
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€59,563
Площадь 24–102 м²
32 объекта 32
Агентство: Geo Estate
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Инфраструктура комплекса: 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) Беседки для отдыха и барбекю  Парковка открытого типа Охрана и видеонаблюдение на территории Ресторан  Ресепшн (с 9 до 18 часов) Лаунж/бар  Тренажерный зал Сауна и парная Джакузи с холодной и горячей водой Детская игровая комната Настольный теннис  Бильярд  Компьютерный зал/библиотека Форма собственности: Freehold Foreign Quota Комплектация: "Под ключ" с мебелью и техникой
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€75,063
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         City Garden Tropicana - новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в Северной Паттайе. Кондоминиум состоит из 188 современных квартир, расположенных в очаровательном зеленом окружении, и предлагает широкий выбор студий, квартир с одной и двумя спальнями на любой вкус. City Garden Tropicana отличается мечтательным современным дизайном, наполненным европейским колоритом. Апартаменты сдаются с полной отделкой, меблировкой и бытовой техникой! Пышные зеленые сады комплекса обеспечивают безмятежный отдых, а джакузи, сауна и паровая баня предлагают омоложение и расслабление. Кроме того, наличие круглосуточной охраны и специализированной службы уборки обеспечивает чистоту и спокойствие в местах общего пользования. Полностью оборудованный фитнес-центр удовлетворит ваши потребности в здоровье и хорошем самочувствии. А терраса на крыше представляет собой живописное место, где можно расслабиться и насладиться панорамным видом на море и город. До пляжа и центра города можно доехать на регулярном шаттле. Инвестирование в эту собственность обещает повышенное качество жизни, так как вы будете наслаждаться максимальным удобством в простом, красивом и радостном существовании! ОСОБЕННОСТИ: - Панорамный вид на море и город - Бесшумные современные лифты - Лобби с зоной приема гостей и ресепшен - Ландшафтный тропический сад с зонами отдыха - Три плавательных бассейна - Террасы для солнечных ванн - Фитнес-центр и Спа-салон - Джакузи, парная и сауна - Ресторан и кафе - Спутниковое ТВ - Интернет Wi-Fi - Детская площадка - Автомобильная парковка - Охрана 24/7 - CCTV (система видеонаблюдения) - Система электронного доступа (карточки) - Услуги по сдаче в аренду Позвоните нам, и мы БЕСПЛАТНО подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€67,731
Площадь 56 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2017
Застройщик: Siam Oriental Condos
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€265,003
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе Пратамнак. Таунхаус полностью меблирован и укомплектован техникой. Характеристики дома: площадь земли 130 м2, 3 спальни, 2 гостиные, 4 ванных комнаты. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Удобства: терраса, бассейн 3,5х7 м, парковка на 2 машины. Таунхаус находится под управлением для сдачи посуточно. Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год! В шаговой доступности расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен таунхаус, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€49,780
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море. Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на вершине холма Пратамнак и в 5 минутах ходьбы от пляжа.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€53,489
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением. Резиденция состоит из 4 корпусов. Площадь квартир: от 20 м2 Цены: от 51 тыс. $ Сдача: 2028 Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами. Паттайя Beach, самый популярный и престижный район Паттайи, рядом со всей необходимой инфраструктурой для всей семьи, достопримечательностями, развлечениями, кафе и магазинами.
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€103,559
Агентство: DDA Real Estate
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю. Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на Сиамский залив. Все квартиры в проекте имеют вид на море. Апартаменты сдаются «под ключ»: полностью оборудованные всей необходимой мебелью и современной бытовой техникой. Инфраструктура: – 3 лобби класса люкс с зонами для отдыха; – 11 скоростных лифтов; – на 1 этаже расположен пляжный клуб площадью 2000 кв.м. с клубным лаунжем; – бассейн с песчаным дном; – бар в бассейне; – сауна и баня; – большой тренажёрный зал с панорамным видом на море; – 24 сада; – детская площадка на первом этаже с мини-гольфом, шахматами, настольным теннисом; – круглосуточный ресепшен; – парковка; – бесплатный трансфер в центр города; – система доступа по электронным пропускам; – круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Расположение: Copacabana расположен в самом центре района Джомтьен, что позволяет быстро добраться в любую точку Паттайи: – Расстояние до пляжной линии – 50 метров; – До центра города – 5 км; – Рестораны русской, европейской и тайской кухни – в шаговой доступности; – Круглосуточные магазины – в шаговой доступности; – Расстояние до международного аэропорта Утапао – 28 км. Район имеет хорошую транспортная доступность, а близость к морю, обеспечат высокий уровень качества отдыха и жизни. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€43,668
Площадь 22–43 м²
29 объектов 29
Сдача в: 2026
Агентство: Geo Estate
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream. Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Каждая квартира оборудована кухней европейского стандарта и кондиционерами. Ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. Потолочное точечное освещение обеспечивает необходимое количество света. На территории комплекса: Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной Подземная парковка Бассейн на первом этаже Охрана 24/7 2 лифта Прачечная Инфраструктура района: Золотой Будда Резиденция принцессы Улица баров и развлечений Walking Street Рынки Смотровая площадка Уютный сад с китайскими статуями Торговый комплекс Central Festival Массажные салоны Пляжи Аквапарк Паттайя парк Рестораны Спа и многое другое Гольф клуб Пирс Бали Хай Магазины Форма собственности: Freehold
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€131,160
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе Паттайя, в одном из самых популярных районов. Комплекс расположен всего в 50 м от моря с приватным пляжем! Из резиденций открывается потрясающий вид на Сиамский залив. Каждая резиденция имеет современный и качественный ремонт. Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой, бытовой техникой, интернетом, кондиционированием, меблировкой, спутниковым ТВ, и системой «умный дом». На территории комплекса располагаются тропические ландшафтные сады с извилистыми пешеходными дорожками и каскадными водными объектами. Инфраструктура Комплекс Arom Jomtien Pattaya имеет инфраструктуру высочайшего уровня: – На 45 этаже расположены лаундж-зона и инфинити бассейн. – На 11 этаже расположены пейзажный бассейн и полностью оборудованный тренажерный зал. Также здесь находятся спа-салон в японском стиле «Онсэн» с сауной и минеральными ванными. – На 4-м этаже будет находиться пышный тропический ландшафтный небесный сад. – На 1-м этаже расположены вестибюль, похожий на гостиничный, стойка регистрации и лаундж с конференц-залами и туалетами. – Отдельное 2-этажное коммерческое здание, предназначенное для 3 коммерческих магазинов. – Тропические сады с зоной для отдыха. – Комплекс оснащен 3 высокоскоростными пассажирскими лифтами и 1 высокоскоростным грузовым лифтом. – Подземная автостоянка на 3 уровнях с возможностью размещения более 119 парковочных мест. – 24-часовая охрана с доступом по ключ-карте и камерами видеонаблюдения. Расположение Комплекс Arom Jomtien расположен в одном из популярнейших районов Паттайи и находится в близи всей необходимой инфраструктуры и основных достопримечательностей: – Пляж Джомтьен: 15 Секунд (Пешком). – Ночной рынок на пляже Джомтьен: 30 Секунд (Пешком). – Tesco Lotus, Аутлет-молл и Macro на Сукхумвит-роуд: 8 минут езды на машине. – Центральный пляж Паттайи и Торговый центр Central Festival: 20 Минут езды на автомобиле. – Международный аэропорт У-Тапао: 35 Минут езды на Автомобиле. В непосредственной близости расположено множество ресторанов, баров, кафе, магазинов. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€55,021
Агентство: DDA Real Estate
Star - это кондоминиум в современном дизайне, от компании Сиам Ориентал. Проект расположен в самом престижном районе города, на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой. Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. В проекте всего 8 этажей и 149 квартир, различных планировок, включая террасы, с прекрасным панорамным видом на сиамский залив и город, с благоустроенной озелененной территорией. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. Удобства: - Лобби - ресепшен - Консьерж - сервис - Бассейн на крыше, с панорамным видом - Зона для отдыха и принятия солнечных ванн - Тренажерный зал - Место для йоги и медитации - Подземная парковка - Противопожарная система - Система электронного доступа - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение - Управляющая компания - Бесплатный трансфер до пляжа - Лифт Позвоните нам, и мы сделаем бесплатную подборку недвижимости Вашей мечты. Расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда!  
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€106,062
Агентство: DDA Real Estate
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и единственная гора в районе Паттайи, окруженная пляжами Паттайя и Джомтьен. Проект включает: Бассейн 4 этаж, Пейзажный бассейн sky pool 29 этаж, Sky garden 720 кв.м, фитнес, сауна, детская комната. В каждой квартире предусмотрена противопожарная система сигнализации, а также датчики дыма во всех помещениях. Апартаменты сдаются полностью оборудованные всей необходимой мебелью и современной бытовой техникой для комфортного проживания Внутренняя отделка: • Кафельная плитка • Потолки • Панорамное остекление • Система встроенных локальных светильников • Разделенные световые зоны В комплексе The Panora Pattaya будет высокоразвитая внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: • Три панорамных бассейна на высоких этажах с панорамным обзором • Террасы для загара • Тренажерный зал с видом на море • Сауна • Парная • Ресторан • Бар • Зоны отдыха • Игровые комнаты • Детская зона с отдельным бассейном • Услуга уборки квартир • Прачечная • Система электронного доступа в здание • Круглосуточное видеонаблюдение • Консьерж сервис • Охрана 24/7 • Лифт • Парковка • Скоростные лифты • Кабельное телевидение • Интернет, WI-FI Расположение: От комплекса Panora Pattaya легко добраться до различных мест Паттайи. Например, Walking Street, пирс Бали Хай, смотровая площадка, храм Као Пхра Яй, Централ фестиваль (Central Festival) Паттайи и другие места которые находятся недалеко от проекта. Поблизости расположено множество кафе, баров и ресторанов на любой вкус. В шаговой доступности круглосуточные супермаркеты, остановки общественного транспорта, гольф-клуб, массажные салоны и многое другое. Вблизи благоустроенный городской пляж, а также аптеки, образовательные учреждения, детские сады. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€117,966
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс расположен в центре района Джомтьен. Комплекс премиум класса с высокоразвитой инфраструктурой. Из комплекса открывается невероятный вид на Сиамский залив и город, до моря всего 500м! Комплекс имеет современный дизайн и управление на уровне отелей класса люкс. Каждая квартира будет оборудована кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и современной бытовой техникой. Комплекс идеально подходит как для инвестирования денежных средств и получения дохода, так и для личного проживания! Оснащение квартир: - Чистовая высококачественная отделка; - Кухонный гарнитур с вытяжной вентиляцией, раковиной для посуды и керамической плитой; - Встроенные шкафы для одежды и декоративные полки; - Обеденная зона с мягкой мебелью; - Кондиционеры и бытовая техника; - Ванные комнаты, оснащенные высококачественной сантехникой; - Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Инфраструктура комплекса: На нижнем этаже расположатся рестораны, кафе, магазины. Здание будет построено каскадом, поэтому на 10, 12, 15, 19 и 22 этажах расположатся открытые садовые террасы для отдыха, придающие комплексу уникальность. На крыше к услугам владельцев и постояльцев инфинити бассейн с видом на море, площадка для занятия йогой, ботанический сад и лаундж-бар. Также жильцы могут воспользоваться другими удобствами: – стильное лобби и круглосуточный ресепшен; – фитнесс и спа-центры; – конференц-зал; – банкетный зал; – детская площадка; – детский клуб; – электронная система безопасности; – парковка; – круглосуточная охрана; – система видеонаблюдения; – доступ к wi-fi на всей территории. Расположение: The Empire Tower расположен в центре популярного района Паттайи, Джомтьен, всего в 500 метрах от пляжа. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр. До центра города можно доехать всего за 10 минут. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€68,324
Площадь 22–60 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2028
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, много зелёной территории для прогулок, также торговый центр, в центре комплекса лобби в виде египетской пирамиды для разнообразных бизнес-встреч, площадка для большого тенниса, площадка для баскетбола, с первого по третий этаж будет парковка, четвёртый и пятый этажи будут объединены у них будут очень высокие потолки порядка 7 м, там будет бассейн, хамам, сауны, спортзал, лобби, коворкинг. Апартаменты начинаются с шестого этажа, поскольку весь жилой массив в городе в два, три и в четыре этажа то есть начиная уже с шестого этажа будет sity-view. Далее с периодичностью каждые четыре этажа будут сады, это будет тоже общественные зоны где каждый может прийти и отдохнуть. 27 и 28 этажи будут тоже объединены, там тоже будут высокие потолки больше 7 метров, там будет так называемый Infinity swimming Pool, то есть бесконечный бассейн, где можно с одной стороны проплыть в другую сторону с шикарным видом на море и на город. И также на пятьдесят первом этаже будет Sky Luxury Restaurant/ Во всех апартаментах на всех этажах будут трёхметровые потолки также застройщик может предоставить отдельно пакет Smart Home, с помощью которого можно управлять  светом, кондиционером, шторами, телевидением  с помощью голоса. РАССТОЯНИЕ ДО: до Cosy Beach - 4,5 км до Jomtien Beach - 2.5 км до центральной набережной и Walking Street - 3 км До Храма Большого Будды 3,5 км
Жилой комплекс Riviera Malibu
Жилой комплекс Riviera Malibu
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€118,908
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Riviera Malibu - это уникальный комплекс, представляющий собой роскошный высотный отель с ограниченным числом жилых кондоминиумов. Комплекс находится в престижном районе Пратамнак Сой 3, всего в 3х минутах ходьбы от моря! Частные резиденции расположены с 15 по 26 этаж и имеют 100% вид на море. Владельцы апартаментов могут пользоваться инфраструктурой и услугами отеля свободно. Все квартиры сдаются с полной высококачественной меблировкой, отделкой, полностью готовые к комфортному проживанию. На этажах с 5-14 располагаются 148 отельных номеров. Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на море и окрестности при сохранении высокого уровня приватности. Расположение: Комплекс расположен по адресу: 389/7 Phra Tam Nak 5, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Таиланд. В окрестностях, где находится отель, есть множество ресторанов, магазинов, бутиков. Ближайшее медицинское учреждение находится всего в 2,5 км, до него можно доехать за 6 мин. Международный аэропорт У-Тапао-Районг-Паттайя расположен в 45 км от Riviera Malibu, время пути около 51 минуты на машине. Всего в 5 минутах ходьбы находится один из лучших пляжей в этом районе. Удобства: - Общий бассейн - Джакузи - Сауна - Детский бассейн - Симулятор гольфа - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Стойка регистрации / вестибюль - Услуги прачечной / Химчистка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение - Парковка - Лифт Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€45,800
Площадь 22–34 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
КОМПЛЕКС DREAM Срок сдачи - II кв. 2026 Великолепный жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Пратамнак - один из лучших районов города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream. Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Все квартиры оборудованы кухней европейского стандарта и кондиционерами. Во всех квартирах потолочное точечное освещение, ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА: Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной Подземная парковка Бассейн на первом этаже Охрана 24/7 2 лифта Прачечная ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: Золотой Будда Резиденция принцессы Волкинг Стрит Рынки Смотровая площадка Уютный сад с китайскими статуями Торговый комплекс Central Festival Массажные салоны Пляжи Аквапарк Паттайя парк Рестораны Спа и многое другое Гольф клуб Пирс Бали Хай Магазины РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 850 метров Pratumnak Beach- 1000 метров
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€60,395
Площадь 23–40 м²
4 объекта 4
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероятно красивый комплекс. От других он отличается очень изысканным внешним видом в древнегреческом стиле и наличием самого длинного бассейна в Паттайе ( два бассейна по 320 метров в длину каждый).Также в инфраструктуру комплекса входят три небольших бассейна и три тренажёрных зала с раздевалками, саунами,  душевыми и санузлами. В наличии также эксплуатируемая крыша, где вечером можно посидеть с друзьями и полюбоваться закатом. В инфраструктуру комплекса ходит охраняемая подземная парковка, охрана  24/7 и видеонаблюдение, консьерж-сервис. Стоит отметить что у этого застройщика собственная управляющая компания которая берёт всего 10% за свои услуги.(у остальных 20-30%) Ещё одна удивительная особенность этого комплекса то что он несмотря на его расположение в очень оживлённом месте города внутри комплекса царит тишина. У комплекса очень выгодное местоположение, например до Walking Street и соответственно до центральной набережной всего 1.4 км., до Храма большого Будды 2,5 км. Вся инфраструктура города в шаговой доступности вокруг комплекса. В наличии апартаменты: студии: -  2.300.000 ฿   ~ 66.500$ Апартаменты с одной спальней -  2.450.000 ฿   ~ 70.700$ -  2.650.000 ฿   ~ 76.400$ -  2.750.000 ฿   ~ 79.300$ -  2.850.000 ฿   ~ 82.150$ -  3.100.000 ฿   ~ 89.400$ -  4.000.000 ฿   ~ 104.000$ Апартаменты с двумя спальнями -  3.900.000 ฿   ~ 101.400$
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€203,663
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квартир на 18 этажах. Проект расположен по адресу: 194 1 Kasetsin 7 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Таиланд. Роскошный кондоминиум оснащен разнообразными удобствами премиум-класса и выполнен в современном стиле. Расположенный на Пратамнаке и имеющий фронтальные виды на море, Элизиум предлагает поистине уникальный образ жизни. В Апартаментах представлены личные бассейны на балконах, а также персонализированные услуги и удобства, которые превосходят все ожидания. Все квартиры сдаются полностью меблированными! В окрестностях комплекса расположены стрельбище Пхукета, дом Про-Виллидж и залив Чалонг. Расстояние до международного аэропорта Пхукета составляет всего 31 км. Район с тщательно продуманной инфраструктурой,что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. Удобства: - Ресторан на территории - Общий бассейн - Джакузи - Фитнес-центр - Бар - Клубный дом - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Автостоянка - Спа - Парная - Сауна - Ресепшен Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€71,689
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D-Eco - это оздоровительный центр для людей в возрасте. Спокойное место с чистым воздухом и процедурами. Центр расположен на севере Паттайи, в 1,3 км от пляжа Вонг Прачан и в 1,5 км от пляжа Вонг Амат. В апартаментах есть полностью оборудованная кухня с холодильником, чайником и микроволновой печью. В распоряжении гостей полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей апартаментов относится бесплатный Wi-Fi, кондиционер и выход в сад с открытым бассейном. Оздоровительный центр имеет большой сад. Первый этаж и сад на крыше спроектированы Nong Nooch Garden. Это позволяет пожилым людям каждый день приближаться к природе и является местом для физических упражнений. Для развития эмоций, мозга и памяти, а также для восстановления сильных мышц. Расстояние от D-Eco до международного аэропорта У-Тапао Районг-Паттайя составит 41 км. Услуги в рамках проекта: - Трансфер в рамках проекта - Услуги по вывозу мусора и отходам - Услуги реабилитационной клиники - Услуги фитнес-центра и бассейна - Сад на первом этаже и сад на крыше - Услуги спа-массажа - Услуги трансфера в больницу скорой помощи - Служба рекомендаций по питанию От диетологов - Профессиональные услуги по проведению занятий - Инструкторы по аквааэробике - Зоны отдыха - Молитвенная комната\ комната для медитации Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€122,540
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий. Район зеленый, прекрасно развит, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, больницы, ночные клубы, парки, рынок и пр. В районе прекрасно развита транспортная сеть, до центра города и главной пешеходной улицы - Уокинг-стрит - 5 минут езды. - Tops Daily (Pho Thi San) – 840 м - Торговый центр Pattaya Bazar – 990 м - Windmill Plaza – 1,1 км - Фокус Паттайя – 1,3 км Все квартиры полностью меблированы с современным дизайном интерьера и ландшафтного сада. Инфраструктура проекта включает все необходимое для комфортной жизни и отдыха: тропический сад, бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, ресепшн, отельный сервис 5*, ресторан, спа-центр, фитнес-центр, детский клуб, зону барбекю, подземный паркинг, круглосуточную охрану, видеонаблюдение и многое другое. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,925
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Embassy - это шикарный проект кондоминиума, расположенный по адресу: 47/23-26 Central Pattaya Rd, Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150, Таиланд. Кондоминиум состоит из трех 8 этажных зданий с апартаментами от 1 до 4 спален различных планировок. Проект оснащен разнообразными удобствами премиум-класса и выполнен в современном стиле. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс и предают свежести в столь теплый климат. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты и пр. Потрясающее расположение позволяет ежедневно наблюдать за прекрасными видами бескрайнего моря! Типы апартаментов: - 1 спальня (от 32-54 кв.м) - 2 спальни (от 50-100 кв.м) - 3 спальни (от 88-104 кв.м) - 4 спальни (108 кв.м) Удобства: - Лифт - Парковка - Круглосуточная охрана - Видеонаблюдение - Бассейн - Сауна - Тренажерный зал - Сад / зона для барбекю - Детская площадка - wi-fi Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Бесплатно подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€52,050
Площадь 27–64 м²
3 объекта 3
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич. Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными чертами этого нового и отлично  придуманного кондоминиума Комплекс из 157 квартир предлагает широкое разнообразие услуг и удобств. Оживленное лобби как в отеле, 18-метровый бассейн с джакузи, сауна, сделанная по европейским стандартам, парилка, полностью оборудованный современный фитнес-центр и многое другое. Все роскошные квартиры в кондоминиуме имеют дизайн и отделку в соответствии с международными стандартами. Современные раздвижные двери экономят место, в то время как удобно расположенные встроенные шкафы увеличивают место для хранения вещей без ущерба для элегантности и комфорта. Современные кухни и ванные великолепно оборудованны по  европейским стандартам и дизайну. В зданиях расположены квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадью от 26 до 64 кв.м. Рядом находятся несколько популярных туристических достопримечательностей, таких как Большой Будда, Паттайя Парк и другие увлекательные места для развлечений. Не стоит упускать из виду дорогостоящую систему безопасности в City Garden. Камеры видеонаблюдения и охрана работают круглосуточно. Система доступа электронным ключом на всей территории кондоминиума, включая подземную парковку, откуда лифт доставит вас на нужный этаж. В City Garden Pratumnak помимо предоставления высококвалифицированных удобств и услуг, мы можем также заняться управлением вашей недвижимости с помощью отдела аренды Global Top Group, что дает вам возможность насладиться стабильными темпами возврата ваших инвестиций в City Garden Pratumnak. Особенности проекта: Площадь:      1920 кв.м. Количество зданий:             2 восьмиэтажных здания Количество квартир: 157 (квартиры могут быть объединены, чтобы образовать более большие квартиры) Типы и размер квартир: Квартира-студия: 26 кв.м Квартира с 1 спальней: 32 – 59 кв.м Квартира с 2 спальнями:  64 кв.м Инфраструктура проекта: Плавательный бассейн Сауна Парилка Фитнес-центр Сад Подземная парковка Управление арендой Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€92,645
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean Horizon Beachfront Pattaya расположенный в отличном районе, имеет частный доступом к прекрасному белоснежному пляжу. Рядом расположены такие известные заведения, входящие в топ мест для отдыха в Паттайе - Cafe Del mare, Bacco Beach, Glass House. Все квартиры сдаются с отделкой, дизайном, мебелью и техникой. К услугам жильцов: парковочное место, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, 5-звездочное лобби, 3 клуба, бассейн, волновой бассейн, каскад-онсэн, парная и сауна, тренажерный зал и йога, детский клуб, бар у бассейна, эксклюзивный лаунж, место для коворкинга, кухонное пространство, игровая комната, гольф-симулятор, пейзажный бассейн, пляжный бар, оборудование для водного спорта, каяк, доски для серфинга, лодки и многое другое. Удачное расположение Ocean Horizon Pattaya дает возможность быстро добраться до самых популярных туристических мест Паттайи. – Расстояние до пляжной линии – 400 метров; – Рестораны европейской и азиатской кухни, храм Wat Na Chom Thien, яхт-клуб Chom Thian и рыболовный парк Паттайи – в радиусе двух километров; – Океанариум Underwater World Pattaya – в десяти минутах езды. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс City Garden Pratumnak
Жилой комплекс City Garden Pratumnak
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€52,354
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  City Garden Pratumnak - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположенный в престижном районе на холме Пратамнак, в нескольких минутах ходьбы от самых чистых пляжей Паттайи - Кози Бич и Пратамнак. Комплекс состоит из двух 8-этажных корпусов с подземной парковкой, бассейном и зоной отдыха на территории. Проект предлагает на продажу 157 квартир различной планировки: апартаменты - студии, апартаменты с одной и двумя спальнями площадью от 26 до 63 кв. м. Квартиры отделаны по международным стандартам, имеют полностью меблированные и со вкусом обставленные современные ванные комнаты и кухни европейского стиля. В округе прекрасная инфраструктура. В пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок Паттайя Парк, торговые центры и огромный выбор развлечений. Рядом смотровая площадка, храм Золотого Будды и обширный парк Рамы IX. До центра Паттайи и главной пешеходной улицы города Уокинг-Стрит можно дойти за несколько минут! City Garden Pratumnak преставляет невероятную возможность начать новую жизнь с ценными дополнениями и удобствами. Удобства: - Благоустроенная озелененная территория - Открытый бассейн с зоной для отдыха и загара - Современные бесшумные лифты - Лобби и консьерж-сервис - Тренажерный зал - Сауна - Джакузи - Интернет Wi-Fi - Спутниковое ТВ - Подземная парковка - Круглосуточная охрана - Пожарная сигнализация - Система пожаротушения - CCTV (система видеонаблюдения) - Система электронного доступа (карточки) Позвоните нам, и мы сделаем бесплатную подборку недвижимости Вашей мечты. Расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда!
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€60,413
Сдача в: 2026
Застройщик: Sisaran
Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€61,951
Агентство: TRANIO
Совершенно новый высотный супер-проект Паттайи подарит вам роскошное пятизвездочное великолепие в самом сердце восточного побережья Таиланда. Комплекс возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку в Паттайе с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций оснащены самыми современными элементами дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также премиальную сантехнику и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными санитарными системами и специально разработанным, компактным и энергосберегающим кондиционером. В дополнение к разнообразным типам кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах представлен ряд представительских люксов премиум-класса с частными бассейнами и различными дополнительными улучшениями только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится гигантский дуплекс-пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, собственным кинотеатром и игровой комнатой – самый большой кондоминиум в Паттайе общей площадью 1260 м2. Проведите день в огромном бассейне с волнами. Любители спорта оценят универсальное покрытие для футбола и баскетбола, корты для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими панорамами океана на 270 градусов в заоблачном клубе йоги и зоне релаксации в стиле дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани онсэн в массажном и оздоровительном спа-центре; от высоких вестибюлей с ресторанами и магазинами гостиничного типа до бизнес-холла с парковкой для суперкаров с красной ковровой дорожкой — проект устанавливает новый стандарт абсолютной роскоши жилого дома. Преимущества План выплат для иностранных владельцев: Бронирование на сумму 100 000 бат 25% по договору через 14 дней 13% каждые 4 месяца пятью равными платежами 10% при завершении строительства, ожидаемом в конце декабря 2025 года
Жилой комплекс Star
Жилой комплекс Star
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€42,696
Площадь 23–40 м²
6 объектов 6
Агентство: Geo Estate
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и всего в 100 м от дома имеется отличная транспортная развязка. Инфраструктура комплекса: Бассейн, шезлонги и зонтики Оборудованный фитнес зал Финская сауна Зеленая терраса с панорамным видом на залив и холм Пратамнак Подземная парковка Круглосуточное видеонаблюдение и охрана Wi-Fi на каждом этаже 2 лифта Зона для выгула собак Бесплатный шаттл курсирующий до пляжа Все квартиры отделаны и укомплектованы встроенной мебелью. В каждой комнате установлен отдельный кондиционер, ванная комната оборудована сантехникой, на потолках встроенное освещение.
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Агентство: DDA Real Estate
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной части Паттайи, в популярном районе, на первой линии моря, прямо у пляжа Джомтьен! Район зеленый, тихий, прекрасно развит. 40 этажный небоскреб, включает 412 апартаментов, площадью 26 - 130 кв. м: студии и квартиры с 1 и 2 спальнями, в том числе пентхаусы. Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты. До центра города - 15 минут езды! УДОБСТВА: - лобби с зонами для отдыха - панорамные бассейны с шикарным круговым обзором на море и город - террасы для загара - тренажерный зал - сауна - теннисные корты - тропические сады - ресторан - бар - зоны отдыха - детская зона с отдельным бассейном - услуга уборки квартир - прачечная - система электронного доступа в здание - круглосуточное видеонаблюдение - консьерж сервис - охрана 24/7 - парковка - скоростные лифты - кабельное телевидение - интернет, WI-FI Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€54,384
Площадь 24–51 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2027
Агентство: Geo Estate
Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комплекс расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса находится автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.   В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад. Комплекс состоит из: 4-х восьмиэтажных зданий Дата сдачи: III кв. 2027 г. Форма собственности: Freehold Инфраструктура комплекса:  Бассейн вокруг комплекса Сад и бассейн с водопадом на крыше  Фитнес-зал и зал для йоги Сауна, парная и джакузи Массажный кабинет Беговая дорожка Детская игровая зона Кафе и ресторан Консьерж-сервис Управляющая компания Охрана 24/7, видеонаблюдение Охраняемая подземная парковка для авто
Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€124,544
Агентство: DDA Real Estate
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, на севере Паттайи. До пляжа Вонгамат 250 м, который является лучшим пляжем в Паттайе. Комплекс состоит из фирменных резиденций и отеля. Проект предлагает удобства класса-люкс. - На первом этаже: вестибюль, почтовая комната, гостиная, конференц-зал, тренажерный зал. - 30 этаж – 31 этаж:бассейн + бар, бассейн 35 м. , бассейны с джакузи, детский бассейн, терраса, мужская и женская раздевалки, сауна, паровые бассейны. - 32 этаж: плавучий лаундж, лаундж Sunset, симулятор гольфа, массажный кабинет, тренажерный зал + тренажерный зал на частной территории. - 33 этаж: Семейный лаундж, детская комната, подростковый клуб, семейная зона. - Крыша: этаж с обзорной площадкой на 360 градусов, скай-баром и площадкой для барбекю. Инвестирование в недвижимость Таиланда легко приносит собственникам 7-12% годовых, что является отличным показателем доходности при инвестировании. В Таиланде небольшой налог на недвижимость, что является очень привлекательным фактором. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE
Жилой комплекс Жилой комплекс EMPIRE
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€85,658
Площадь 32–64 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
EMPIRE Срок сдачи - IV кв. 2023  Роскошный комплекс премиум-класса для комфортного проживания и отдыха от одного из лучших застройщиков г. Паттайи.  Комплекс состоит из 24 этажей располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  Район Джомтьен очень зеленый с необходимой инфраструктурой - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.  
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€78,678
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ресторанами, детским клубом и детской площадкой, зоной для занятий йогой, трехуровневой парковкой и видеонаблюдением, садом, бассейнами и аквапарком, фитнес-залом, сауной и парной, кафе, инфинити-бассейном с террасой, отелем и торговым центром. Окончание строительства - 2028 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города, остановками общественного транспорта и основными автомагистралями, в 3 минуты от улицы Сукхумвит.
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€98,691
Площадь 41–70 м²
3 объекта 3
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими в себя полностью оборудованную европейскую кухню, шкаф для одежды и ванную, высокого качества окна и балконные двери из каленого стекла, скрытые электрические водонагреватели, централизованные кондиционеры и многое другое. Разработанный и построенный по международным стандартам внутри и снаружи, чтобы обеспечить комфорт, удобство и долговечность красоты, City Garden Pattaya состоит из 367 квартир в пяти 8-этажных зданиях современного дизайна. Несмотря на свое расположение в тихом уголке, полностью изолированном от внешнего шума, проект находится в непосредственной близости от знаменитых паттайских магазинов, ресторанов и развлекательных центров.  Инфраструктура: 2 бассейна Джакузи Сауна Парилка Фитнес-центр Массажный салон Прачечная Кофейня / Ресторан Подземная парковка для автомобилей   Безопасность и охрана: Круглосуточная охрана Электронный ключ Система видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения Площадь:                           12800 кв.м. Количество зданий:          5 зданий по 8 этажей Количество квартир:        367 Тип и размер квартир:      Студия: 31 кв.м.                                              С 1 спальней: от 57 кв.м.                                              С 2 спальнями: 63-112 кв.м.
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€103,940
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Встроенная мебель Кондиционеры Полностью оборудованные ванные комнаты и кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Паттайи, в пешей доступности от ресторанов, торговых центров, клубов, рынков, супермаркетов и достопримечательностями, в 5 минутах от пляжа и холма Пратамнак, улицы Сукхумвит.
Жилой комплекс The Cloud на первой береговой линии
Жилой комплекс The Cloud на первой береговой линии
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€51,467
Агентство: DDA Real Estate
The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв. с удивительным пейзажем. Кондоминиум расположен на берегу моря в одном из элитных районов Паттайи - живописном холме Пратамнак! Имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни. Удобства: - Лобби - Консьерж - сервис - Бассейн на 10 этаже с панорамным видом/терраса - Тропические сады - Тренажерный зал - Сауна и баня - Кофе, бар - Услуга уборки квартир - Прачечная - Ключ - карта доступа - Круглосуточное видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Скоростной лифт - Детская площадка - Парковка - WI-FI Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно. Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€44,411
Площадь 22–34 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторых проблем и упростить эксплуатацию недвижимости, в тропическом климате. В строительстве, они также уделяют особое внимание ремонтопригодности здания, после его завершения. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт вашей недвижимости, в дальнейшем. Все знают о репутации финнов в строительной сфере. Разница в инфраструктуре, например нет поля для гольфа, или бегущей волны в бассейнах...Стоит ли за это платить минимум в 2-3 раза больше - это большой вопрос. 2. Расположение комплекса. Кондоминиум расположен в самом престижном районе города- на королевском холме Пратамнак, не далеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно.Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и целая русская улица в 50 м от дома и всего в 400 м от дома имеется отличная транспортная развязка. ]В проекте всего 8 этажей и квартиры различных планировок: студии от 23 — 27.5 кв м,, квартиры с 1 спальней от 29,5 — 31 кв м, и с 2 спальнями от 34, — 36 кв м, Вся инфраструктура комплекса расположена на крыше, а именно: бассейн, шезлонги и зонтики, для принятия солнечных ванн и релаксации, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна, зеленая терраса, и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум включает в себя такие удобства, как: второй бассейн на первом этаже во дворе, подземная парковка,  круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.  РАССТОЯНИЕ ДО : до Walking Street - 3 км до аквапарка - 1,4км до Храма Большого Будды - 1,5 км до Cosy Beach - 2.2 км до Pratumnak Beach - 1 км до Yinyom  Beach - 1.2 км до Jomtien  Beach - 2,4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  21.65 м2 -  1,593,900 ฿   ~ 45.800$  Цены и метраж в этом промежутке, много планировок 27.5 м2 -  1,992,375 ฿   ~ 57.230$ 1 BEDROOM:  29.45 м2: от 2,142,000฿  ~ 61.500$ 31.40 м2 - до 2,354,625฿  ~ 67,650$ 2 BEDROOM: 34.20 м2: от 2,425,500฿  ~ 69.700$ до 2,572,500฿  ~ 73,900$ 36.25 м2 - от2,564,100฿  ~ 73.650$ до 2,797,200฿  ~ 80,350$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: ~5.500$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2.1% (4,2% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Установка интернета 1500 ฿ (единоразовая оплата) и в дальнейшем абонентская плата 550฿ в месяц Кап.ремонт: 650 ฿ x м² (единоразовая оплата) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 55 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€60,106
Агентство: DDA Real Estate
Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га. Оснащение квартиры: - Чистовая внутренняя отделка, - Потолочное освещение, - Комбинированное половое покрытие - Включающее в себя плитку и ламинат, кафель, - Сантехника, - Кухонный гарнитур, - Встроенная и мягкая мебель, - Кондиционеры, телевизор, двухкамерный холодильник, - Микроволновка, вытяжка, варочная панель Общая площадь бассейнов, размещенных на внутренней территории и по периметру резорта, превышает 6000 кв.м. Внутренняя территория комплекса разделена на три разные по тематике и интересам части. Трехэтажный клубный дом, расположенный в центре проекта и оборудованный пирсом с катерами,поражает оригинальностью своей архитектуры, волшебным образом перемещая Вас на набережную гламурного Сен-Тропе. В Комплексе есть ресторан, столовая и лаунж-зона, тренажерный зал, сауна, игровая комната, библиотека/интернет-центр и банкетный зал. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€93,339
Агентство: DDA Real Estate
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, с видом на море и город! Проект состоит из шести 8-этажных зданий, предлагает студии и квартиры, интерьеры которых оформлены профессиональными дизайнерами. Также имеется благоустроенная территория с тропическими садами, и прекрасной инфраструктурой. Для детей совсем рядом работает престижная школа Aksorn Pattaya School. Удачное расположение комплекса, обеспечивает легкий доступ в любую точку города. Все необходимые услуги и удобства - в шаговой доступности. Удобства: - современные бесшумные лифты - бассейны с террасами - зоны для отдыха и прогулок с фонтанами и водопадами - фитнес-зал на крыше - зал для йоги на крыше - спа-салон - массажный салон - сауна и джакузи - паровая комната - Wi-Fi - спутниковое ТВ - детская площадка - спортивная площадка - подземная парковка - круглосуточная охрана - видеонаблюдение 24/7 - ключ - карта доступа Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!  
Жилой комплекс City Garden Pattaya
Жилой комплекс City Garden Pattaya
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€99,197
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  City Garden Pattaya - это изысканный кондоминиум класса люкс, расположенный в самом сердце Паттайи. Уникальное расположение в центре города создает максимальный комфорт и удобство для проживания. Кондоминиум состоит из пяти зданий высотой в восемь этажей. Общее количество квартир в жилом комплексе 366 единиц с различным наполнением и площадью. Уникальное в современном стиле здание остается простым и продуманным до мелочей. Обставлено хорошо подобранной мебелью ведущих брендов с европейской кухней, способной удовлетворить любые потребности. Отличная локация комплекса располагает к путешествию, так как проект окружен торговыми центрами, магазинами, ресторанами, ведущими универмагами и всего в нескольких шагах от ночных клубов. Проект оборудован полным спектром удобств, таких как бассейн на крыше, фитнес-центр, сауна и многое другое. Расстояние до пляжа составляет всего 700 метров! Вокруг комплекса каждый найдет для себя все необходимое для комфортного проживания и отдыха. Квартирный комплекс включает в себя развитую внутреннюю инфраструктуру. Для проживающих доступны следующие привилегии: - Бассейн - Терраса для загара - Тропические сады - Тренажерный зал - Сауна - Зона барбекю - Магазин - Ресторан - Услуга уборки квартир - Прачечная - Система электронного доступа в здание - Круглосуточное видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Парковка - Скоростной лифт - Интернет, WI-FI Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Harmonia City Garden
Жилой комплекс Harmonia City Garden
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€41,053
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Harmonia City Garden - это один из самых красивых и уникальных кондоминиумов с европейским архитектурным дизайном, расположенный в центре Паттайи. Комплекс состоит из 4 зданий по 8 этажей каждое, окружённые бассейнами, тропическими садами, мостиками и тропинками для прогулок. Общее количество квартир - 656 единиц. На продажу представлены несколько типов квартир: - Студия (20 м2) - 1 спальня (25,5 м2) - 2 спальни (50,5 м2) Квартиры сдаются с дизайнерской отделкой и встроенной мебелью, электрикой, сантехникой, кондиционерами. В каждой квартире балкон и противопожарная система. Расположение: Harmonia City Garden расположен в идеальном месте в центре города, в непосредственной близости от прекрасных пляжей Паттайи. Этот гармоничный отель находится всего в 100 метрах от автовокзала, торговых центров, супермаркетов, магазинов и близлежащих туристических достопримечательностей Паттайи. Расположение Harmonia City Garden также обеспечивает легкий доступ к банку, школам, рынкам, супермаркетам, Джомтьену и Пратамнаку для вашего удобства. Плюсы комплекса: - Общий бассейн - Сауна - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Автомобильная стоянка - Стойка регистрации / вестибюль - Круглосуточная безопасность - Видеонаблюдение - Лифт Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€123,553
Площадь 70 м²
2 объекта 2
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и  собственных ресторанов и магазинов в комплексе, City Garden Tower удобен тем, что расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи, знаменитой Уолкин Стрит, всей захватывающей ночной жизни, международных ресторанов и высококлассных торговых центров. Расположенный недалеко от пересечения Третьей и Южной улиц, комплекс предоставляет быстрый доступ к автомагистрали на Бангкок и в близлежащий район Джомтьен. Также все жители кондоминиума имеют в пользовании кондоминиума профессиональную охрану, камеры видеонаблюдения, прекрасный фитнес центр, оборудованный по последнему слову техники, сауну, читальный зал, бесплатный Wi-Fi, детский клуб, игровую площадку и парковку для автомобилей. На первых трёх этажах здания расположены: большой бассейн, фитнес центр, сауна, парилка, массажный салон, кафе, ресторан, читальный зал, игровая площадка, сад и парковка. Инфраструктура  Плавательный бассейн (240 кв.м)  Сауна  Парилка  Фитнес центр  Игровая площадка  Сад Ресторан Кафе Массажный салон Прачечная  Парковка  Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения Детали проекта:  Площадь: 3680 кв.м Количество зданий: 1 здание, 29 этажей  Количество квартир: 465  Тип и размер квартир: Студия: 24 кв.м.  Квартира с одной спальней: 35 - 44 кв.м.  Квартира с двумя спальнями 70 – 79 кв.м.  
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€73,828
Площадь 33–77 м²
2 объекта 2
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописных садов и элегантных узоров.  Здание City Garden Tropicana состоит из восьми этажей с современными апартаментами с одной и двумя спальнями,  площадью от 23 до 79 квадратных метров. Все апартаменты частично меблированы, в том числе полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты, кондиционеры и роскошная встроенная мебель. City Garden Tropicana может похвастаться множеством функций: современный полностью оборудованный фитнес-центр; а также сауна и парная для вашего комфорта и отдыха. Три плавательных бассейна - один из которых составляет 55 метров в длину; джакузи; и бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет На крыше восьмиэтажного здания находится большая терраса-сад, с которой открываются великолепные виды на море, пляж и Храм Истины. Также стоит отметить профессиональную круглосуточную охрану, систему видеонаблюдения, ключ с кодом и просторную автомобильную парковку.  Инфраструктура проекта: Три плавательных бассейна (55,40 и 30 метров)  Сауна  Парилка  Фитнес-центр  Детская игровая площадка  Терраса на крыше  Автопарковка  Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,267
Площадь 32–69 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Элитный комплекс в районе Джомтьен., Этажность начинается с высоты третьего этажа, под зданием два этажа подземной парковки, первый этаж занимает лобби два магазина и ресторан, на десятом, пятнадцатом и девятнадцатом этажах сады на балконах-площадках,  на крыше бассейнc  шикарным видом и зонами отдыха, пятнадцатый этаж - спортзал. Также в наличии солярий, сауна, детская площадка И само собой круглосуточная охрана До пляжа джомтьен 800 м то есть 10 минут пешком или 3 минуты на байке До центральной набережной и Walking Street примерно 15 минут на машине (5.5 км)
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€59,281
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Seven Seas Cote d'Azur - это качественный проект кондоминиума от Universal Group Thailand, открывающий перед вами роскошную жизнь в кондоминиуме средиземноморского стиля, а также обеспечивающий идеальную жилую атмосферу. Проект расположен по адресу: Na Jom Tien 4, Nong Prue , Pattaya , Chon Buri. Seven Seas Cote d'Azur состоит из семи 8 этажных зданий с 1308 стильными жилыми единицами. Комплекс окружен несколькими туристическими достопримечательностями и удобствами в Паттайе , в том числе пляжем Джомтьен , плавучим рынком, подводным миром и мемориальной больницей. Кроме того, проект предлагает широкий спектр удобств, включая вестибюль, бассейн, тренажерный зал, общий сад и круглосуточную систему безопасности, чтобы обеспечить жильцам все удобства. Имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Типы помещений: - Студия (24 кв.м) - 1 спальня (32-39,5 кв.м) - 2 спальни (86,5-102 кв.м) УДОБСТВА: - Лобби - Почтовое помещение - Бассейн - Общий тренажерный зал - Территория общего сада - Лифты - Карта-ключ доступа - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,672
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Современные кухни Стенные шкафы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Пратамнак Хилл, рядом с пляжем и достопримечательностями.
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€93,959
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комплекс имеет 22 этажа. В инфраструктуру комплекса входят: • шикарный лобби, где расположен круглосуточный ресепшн • два ресторана • кофейня • инфинити бассейн на 19 этаже • фитнес зал с панорамным видом на море • сауна • сад • гольф площадка • паркинг Комплекс предоставляет 5-звездочные услуги и удобства. Проект расположен в районе Пратомнк. Тихий спокойный район (Спалный) До центра 10 минут езды. До пляжа 5 минут пешим шагом. Поблизости присутствует вся необходимая для жизни и туризма инфраструктура. Инвестирование в недвижимость Таиланда легко приносит собственникам 7-12% годовых, что является отличным показателем доходности при инвестировании. В Таиланде небольшой налог на недвижимость, что является очень привлекательным фактором. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Площадь 32 м²
1 объект 1
Замечательный комплекс сделанный в стиле французского прованса. Площадь земли: 24,800 кв/м Количество зданий: 6 Клубный дом: 1 Общее кол-во квартир: 1,300 Инфраструктура комплекса: - 3 зоны бассейна  - детский бассейн - водные горки - беседки для отдыха и барбекю  - парковка открытого типа - охрана и видео-наблюдение на территории - ресторан  - ресепшн (с 9 до 18 часов) - лаундж/бар  - тренажерный зал - сауна и парная - джакузи с холодной и горячей водой - детская игровая комната - настольный теннис  - бильярд  - компьютерный зал/библиотека  Расположение комплекса относительно объектов городской инфраструктуры: - до пляжа 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта  - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. Возможна оплата и заселение в течении месяца.  Возможна рассрочка до декабря 2023 года. Заселение после полной оплаты.  50,000 - депозит бронирования.  30% (минус депозит) - первый платеж (через месяц) 30% - сентябрь 2023 (на данный момент)  40% - 30 декабря 2023
Жилой комплекс City Tower
Жилой комплекс City Tower
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,082
Площадь 34–70 м²
9 объектов 9
Агентство: Geo Estate
City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных садов.   На территории комплекса круглосуточная охрана, бассейн 240 кв.м., ресторан и магазин. City Tower удобен тем, что расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Паттайи, знаменитой Уолкин Стрит, всей захватывающей ночной жизни, международных ресторанов и высококлассных торговых центров.  Также все жители кондоминиума имеют профессиональную охрану, камеры видеонаблюдения, прекрасный фитнес центр, оборудованный по последнему слову техники, сауну, читальный зал, бесплатный Wi-Fi, детский клуб, игровую площадку и парковку для автомобилей.  На первых трех этажах здания расположены: большой бассейн, фитнес центр, сауна, парилка, массажный салон, кафе, ресторан, читальный зал, игровая площадка, сад и парковка. На остальных верхних этажах находятся 465 роскошных апартаментов. Все квартиры частично меблированы, включая оборудованные кухни и ванные в европейском стиле, имеют кондиционеры и встроенную мебель.  Инфраструктура: Бассейн (240 кв.м)  Сауна  Парилка  Фитнес центр  Игровая площадка  Сад Ресторан Кафе Массажный салон Прачечная  Парковка 
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€389,230
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Изящная квартира в популярном комплексе Movenpick Hotel Residential в районе Джомтьен (Паттайя). Апартаменты представляют собой - двухуровневый роскошный люкс с 2 спальнями и прямым видом на море и океанскую пристань для яхт. Современный дизайн в морской тематике. В квартире установлен кухонный гарнитур, а также имеется стиральная машина, варочная панель и вытяжка, холодильник с морозильной камерой, тостер, электрический чайник, микроволновая печь, утюг и гладильная доска. Полный набор посуды для приготовления пищи и столовых приборов. Особенности комплекса: бассейн, библиотека, джакузи, сауна, сад, бар / ресторан, тренажерный зал, зона йоги, резервные генераторы, прачечная, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от яхт-клуба Ocean Marina и в 15 км от Паттайи с оживленными ночными клубами, магазинами и многочисленными ресторанами. До загородного клуба Siam - 15 минут езды. Поездка до международного аэропорта Суварнабхуми займет 2 часа. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,884
Агентство: DDA Real Estate
  Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dusit Grand Park 2 - это современный комплекс класса люкс, расположенный в самом центре Джомтьена. Данный район отличается удобной транспортной доступностью и развитой внешней инфраструктурой. Комплекс представляет собой пять 8-этажных зданий, окружающих большой бассейн с лагуной с джакузи, водными горками, зонами отдыха и двумя современными клубами с полностью оборудованным фитнес-центром, сауной и парными, рестораном и кафе. Общее количество квартир составляет 919 единиц различной планировки площадью 25-63 кв. м. Все квартиры полностью меблированы по самым высоким стандартам, включая электроприборы, кондиционеры, обои и шторы! Расстояние до моря и благоустроенного городского пляжа составляет всего 900 метров. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Для всех жильцов кондоминиума доступна внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: - Бассейн - Водные развлечения - Террасы для загара - Тренажерный зал - Сауна - Тропические сады - Зона барбекю - Детские зоны - Ресторан - Бар - Услуга уборки квартир - Прачечная - Система электронного доступа в здание - Видеонаблюдение 27/7 - Охрана 24/7 - Лифт - Парковка - Кабельное телевидение - WI-FI - Трансфер до пляжа и обратно Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€79,182
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки. Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен! Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Паттайе. Удобства: - Клуб - Гостиная - Общий тренажерный зал - Бар - Джакузи - Зона барбекю - Ресторан на территории - Центр йоги - Сауна - Игровая комната - Библиотека - Комната караоке - Общие бассейны - Детские бассейны - Игровая площадка - Сад - Большой водопад - Универсальная игровая площадка Le Carnival - Автомобильная стоянка - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€32,426
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меблирована и имеет большой балкон из которого открывается шикарный вид на море. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Ожидаемая окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год. Удобства комплекса: бассейн на крыше с видом на море, фитнес-центр, пышный сад, круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение 24/7, лифт, парковка, сауна. Район где расположена квартира, полон магазинов, ресторанов и ночных клубов. Дорога до пляжа составит Донгтан 8 минут, 5 минут до супермаркета Food Mart и 7 минут до The Plaza Jomtien . До центра города можно доехать на регулярном шаттле. Международный аэропорт Утапао в 45 минутах езды на автомобиле. Предоставляется тайская квота. Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€52,192
Площадь 24–76 м²
4 объекта 4
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартаментов на 20 этажах, каждый из которых создан для обеспечения оптимального пространства и непревзойденного комфорта и красоты. Каждая прекрасно оборудованная квартира оснащена отдельным балконом, современной кухней и ванной комнатой, и все отделано лучшими материалами. На каждом этаже расположено не более 12 квартир. Находящийся в безопасном районе, The Cloud защищен профессиональными охранниками, высокотехнологичной системой безопасности и карточной системой доступа. Включая охраняемую подземную парковку с прямым подъездом на все этажи Проект расположен всего в нескольких минутах ходьбы от уютного знаменитого пляжа Cozy Beach. А также жители смогут наслаждаться плаванием в бассейне с панорамным видом на город или заниматься своим телом в оборудованном по последнему слову техники фитнес центре. В дополнение жители смогут расслабиться в сауне или парной. Удобства и комфорт: Плавательный бассейн Сауна Фитнес центр Сад Подземная парковка Охрана и  безопасность: Круглосуточная охрана Карточная система доступа Камеры видеонаблюдения Противопожарная лестница Противопожарная сигнализация Детекторы дыма Система пожаротушения
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€220,157
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Narita Villa - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс имеет современный дизайн в японском стиле. Поездка до пляжа Джомтьен или района Южной Паттайи займет всего 10-15 минут! Локация: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. учреждений, школ! Вилла расположена в Восточной Паттайе, всего в 950 м от водохранилища 7-Eleven Chak Nok (Чонбури) (17218), до которого можно добраться за 12 минут пешком. Международный аэропорт У-Тапао-Районг-Паттайя расположен в 35,2 км от виллы Narita, время в пути около 39 минут на на авто. Удобства: - двухуровневая вилла с бассейном площадью 230 кв.м. с 3 спальнями и 4 ванными комнатами. - дом имеет большую гостиную, которая выходит к личному бассейну с системой джакузи, европейскую кухню и обеденную зону. - декорирована встроенной мебелью. - бассейн - сад -парковка на 2 машины -находится вилла в хорошем районе, рядом со многими местными магазинами, ресторанами, рынками - имеет легкий доступ к Паттайе. На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€71,047
Агентство: TRANIO
Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй. Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточном побережье" на Thailand Property awards. Резиденция располагает 5 бассейнами, джакузи, сауной и парной, студией йоги, тренажерным залом, беговой дорожкой, садами с фонтанами и водопадами, детской площадкой, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Резиденция состоит из 6 корпусов с 8 этажами, квартиры в которых в среднем сдаются по 8 месяцев в году. Площадь квартир: от 25 м2 Цены: от 77 тыс. $ Квартиры полностью меблированы Объект сдан в 2019 году Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Паттайи, рядом с пляжами Джомтьен, торговыми центрами, престижной международной школой и улицей Сукхумвит. Район Банламунг — центр Паттайи, рядом с главным пляжем Джомтьен, скоростной автомагистралью Бангкока, торговыми центрами, престижной международной школой Аксорн и улицей Сукхумвит.
Жилой комплекс Empire Tower
Жилой комплекс Empire Tower
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€95,799
Площадь 32–69 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Роскошный комплекс премиум-класса состоит из 24 этажей  и располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  Инфраструктура комплекса: Infinity pool на крыше с шезлонгами и зонтиками, бар, площадка для занятий йогой Ботанический сад на крыше Благоустроенная озелененная территория с ландшафтным садом Рестораны, бары Конференц-залы Банкетный зал Фитнес-центр Спа-центр Сауна, хамам Массажный салон Прачечная Магазины Зона барбекю Интернет, Wi-Fi Кабельное ТВ Детский клуб, детская площадка Автомобильная парковка Система электронного доступа Охрана и система видеонаблюдения 24/7 Скоростные лифты Форма собственности: Freehold Foreign Quota
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€69,503
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               City Garden Tower - это яркий кондоминиум в центре Паттайи от компании Global Top Group. Проект представляет собой потрясающее 30 этажное здание, состоящее из 465 апартаментов различной планировки. ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: - Студия (от 24 кв.м) - 1 спальня (35-44 кв.м) - 2 спальни (от 70 кв.м) Квартиры сдаются с чистовой дизайнерской отделкой. Комплектация «под ключ» содержит: проведенную электрику и установленные розетки, кондиционеры, сантехника, встроенная мебель, оборудованная кухонная зона (гарнитур, столешница, электроплита, вытяжка, раковина). На третьем этаже комплекса расположен большой бассейн с водными горками, выделенной детской зоной. На этом же этаже располагается ресторан и бар. Оборудована детская площадка. Пространство вокруг наполнено красивым тропическим озеленением. Важно отметить многоуровневую зону паркинга, занимающую несколько этажей внутри комплекса. Дорога до моря составит всего 1 200 метров! Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. УДОБСТВА: - Рестораны на территории - Автостоянка - Рецепция - Бассейн - Бар - Крытая игровая площадка - Гимнастический зал - Сауна - Сад - Фитнес-центр - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение - Прачечная Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Tropicana
Жилой комплекс Tropicana
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€72,727
Площадь 33–77 м²
7 объектов 7
Агентство: Geo Estate
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состоит из восьми этажей с современными апартаментами с одной и двумя спальнями, площадью от 32 до 49 квадратных метров. Все апартаменты меблированы, в том числе полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты, кондиционеры и роскошная встроенная мебель. Экзотическая тема продолжена и в дизайне потрясающего лобби, и пышных живописных садов, и элегантных узоров.  Инфраструктура комплекса:  3 Инфинити бассейна (55, 40 и 30 метров) Сауна, парная, джакузи Фитнес-центр Детский центр Терраса на крыше Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет Паркинг Круглосуточная охрана Система видеонаблюдения и защищенный доступ по карточке-ключу
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€229,642
Агентство: DDA Real Estate
Ocean Portofino Jomtien - это роскошный приморский 36 этажный кондоминиум класса люкс, который вмещает в себя 268 единиц с уникальным видом на крупнейшую пристань для яхт Азии - Ocean Marina. Комплекс расположен в супер - престижном месте Джомтьенской Ривьеры, новой элитной зоны Паттайи! Стильный, но функциональный дизайн с исключительно просторным пространством. Район с тщательно продуманной инфраструктурой,что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. Удобства: - Кабельное телевидение - Охранник - Ключ - карта доступа - Автопарк - Лобби - Общественный парк/сад - Открытый бассейн - Детская площадка - 5-звездочный гостиничный сервис - Сервис от яхт-клуба Ocean Marina - Тренажерный зал - Площадка для барбекю - Wi-Fi Интернет в общественных местах. - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€82,510
Агентство: DDA Real Estate
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе центральной части Паттайи. Расположение в центральной части города обеспечивает близость ко всей наиболее востребованной городской инфраструктуре. Также рядом расположены главные городские торговые центры. Расстояние до моря и благоустроенного городского пляжа составляет 1км. Расстояние до пирса Бали Хай (Bali Hai Pier) составляет всего полтора километра. Для всех жильцов кондоминиума будет доступна внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: • Бассейн • Террасы для загара • Тренажерный зал • Тропические сады • Зоны отдыха • Детская зона • Ресторан • Бар • Услуга уборки квартир • Прачечная • Система электронного доступа в здание • Круглосуточное видеонаблюдение • Охрана 24/7 • Лифт • Парковка • Скоростные лифты • Кабельное телевидение • Интернет, WI-FI Комплекс имеет удачную локацию и пользуется высоким спросом у арендаторов! Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€125,869
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Паттайи, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс GRAND SOLAIRE
Жилой комплекс GRAND SOLAIRE
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€65,478
Площадь 26–45 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Великолепный жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в престижном районе Central Pattaya, Pratumnak Hill, в пешей доступности от пляжей Jomtien Beach, Pratumnak Beach и Cosy Beach, в 5 минутах езды от центра города и знаменитой Walking Street. Прекрасный зеленый район, рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. Проект от одного из самых надежных застройщиков г. Паттайи. За время строительства всех 16 объектов нет ни одной задержки сдачи объекта. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Бассейн и бар на крыше Club house Зона отдыха с видом на город и залив Игровая зона для детей Несколько бассейнов на 49 этаже Беговая дорожка инфинити 300 м Теннисный корт, крытая площадка для бадминтона, баскетбола, мини-гольф ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА: Розничные магазины, супермаркеты, ТЦ, рестораны и бары, массажные салоны, аптеки, рынки, остановки общественного транспорта, ночные клубы, парки, смотровая площадка. РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 1600 метров  Пратумнак пляж - 1800 метров Кози пляж - 1900 метров ДОСТУПНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ: Studio - от 20 m2  1 bed - от 25,5 m2  2 bed - от 41 m2   
Жилой комплекс Once Pattaya Condominium
Жилой комплекс Once Pattaya Condominium
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€101,376
Агентство: DDA Real Estate
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклыа Na Kluea, рядом с ТЦ Терминал 21. Комплекс имеет 32 этажа. Once Pattaya - кондоминиум смешанного использования в самом сердце Паттайи. Проект представляет новый тип недвижимости в виде многофункционального комплекса для обслуживания всех стилей жизни, включая послепродажное обслуживание, такое как трансфер до аэропорта и услуги горничной. На территории много зон отдыха и зон для встреч «Once More Bar»,есть гостиная с панорамным видом на зеленую территорию комплекса , «Vanilla Sky Bar» - бар на крыше. 32-й этаж с видом на город и море Паттайи, а также «Krislicious Cafe», шикарную кофейню на первом этаже. Дизайн проекта элегантный и современный, с полнофункциональным помещением. На территории: - Джакузи - Детский бассейн - Зона барбекю - Небесный сад - Живописный мостик - Детская игровая комната - Скай-бар и лаундж - Оздоровительный сад и тропа - Sky Fitness с летающей йогой - Пейзажный бассейн на крыше Локация: - Pattaya Posh - 590 м - Wonderland 2 - 700 м - Paradise Villa 1 - 219 м - Na Lanna Condo - 219 м - Wongamat Tower - 219 м - The Trust Residence - 650 м - BM Gold Condominium - 540 м - Ramada Mira (Северная Паттайя) - 606 м Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€203,295
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества. Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пляж, большая зеленая территория, круглосуточная охрана. Все квартиры будут с дизайнерской отделкой, высокими потолками, балконами с раздвижными дверьми, французскими панорамными окнами, встроенной мебелью, оборудованы современной кухней и бытовой техникой, европейская сантехника в ванной комнате. Используются нетоксичные и натуральные материалы. Кондоминиум Arom Wongamat Pattaya оснащён инфраструктурой класса Люкс: – на 2 этаже панорамный бассейн, через который можно пройти на пляж; – на 53 этаже – 35-метровый бассейн Infinity View Sky Pool; – на 54 этаже – зона Sky Jacuzzi и Aqua Fitness; – залы для тренировок, фитнеса и йоги; – лаунж-зона на разных этажах; – на 55 этаже – ресторан, бар, лаунж-зона; – тропический сад и зоны отдыха; – детская игровая комната; – электронная система безопасности; – подземная парковка; – круглосуточная охрана; – система видеонаблюдения; – доступ к wi-fi и кабельному ТВ. Расположение – Расстояние до пляжной линии – 50 метров; – Рестораны русской, европейской и тайской кухни – в радиусе 200 метров; – Круглосуточные супермаркеты 7-eleven, Family mart, mini Tesco – в шаговой доступности; – Известные рестораны Glass House, Surf&Turf Beach Club&Restaurant, Pullman Pattaya Hotel – в шаговой доступности; – Улица Walking-street в Паттайе – 4,1 км; – Пирс Pattaya – Hua Hin Ferry – 4,2 км; – Расстояние до международного аэропорта Утапао – 34 км. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€397,829
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель Кухонная бытовая техника (холодильник, плита, духовой шкаф) Стенные шкафы Кондиционеры Daikin Джакузи (в некоторых квартирах) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо на берегу моря, рядом с магазинами и торговыми центрами.
Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€105,334
Площадь 28–41 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декадентскую плитку под мрамор, роскошные кухни из черного мрамора и стекла, а также первоклассные светильники и фурнитуру. Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в собственном доме с электронными сантехническими системами и специально разработанными, компактными и энергосберегающими кондиционерами. В дополнение к ряду вариантов кондоминиумов с 1, 2 и 3 спальнями, на верхних этажах Grand Solaire Pattaya есть ряд премиальных представительских люксов с частными бассейнами и различные дополнительные улучшения только для самых взыскательных покупателей. На вершине роскоши находится наш гигантский двухуровневый пентхаус на крыше с 5 спальнями с ванными комнатами, частным кинотеатром и игровой комнатой — самый большой кондоминиум в Паттайской недвижимости общей площадью 1260 квадратных метров. С обилием курортных объектов на площади 14,5 Рай, образ жизни, предлагаемый в Grand Solaire Pattaya, не имеет себе равных. Проведите целый день в гигантском извилистом бассейне с волнами. Любителям спорта понравится наше универсальное покрытие для футбола и баскетбола, кортов для тенниса и бадминтона, а также столы для бильярда и пинг-понга, чтобы взрослые и дети были в движении с утра до вечера. Поклонники фитнеса могут полюбоваться захватывающими дух панорамами океана с обзором на 270 градусов в йога-клубе на высоте и в зоне релаксации дзен или насладиться полностью оборудованным тренажерным залом. От игры в гольф до паровой бани Onsen в массажном и оздоровительном спа-салоне отеля; от высоких вестибюлей с ресторанами гостиничного типа и магазинами до бизнес-залов с красной ковровой дорожкой парковки для суперкаров, Самые современные элементы дизайна интерьера, в том числе: Плитка под декадентский мрамор Электронные туалетные системы Кухни из черного мрамора и стекла Индивидуальные системы кондиционирования воздуха Daikin Уникальные VIP-номера и пентхаусы с частными бассейнами Инфраструктура комплекса: Теннисный корт Многофункциональная спортивная площадка для футбола и баскетбола Крытый бадминтон Бассейн и настольный теннис Полностью оборудованный, двухэтажный фитнес-центр Йога-клуб с зоной релаксации дзен Оздоровительный спа-центр Бесконечные дорожки Бассейны на крыше и на первом этаже с волновыми машинами и искусственными пляжными зонами Роскошный, обильный ландшафтный дизайн Многоэтажный подземный паркинг с контролируемым въездом и выездом Роскошные вестибюли в гостиничном стиле Бизнес-зал Рестораны у бассейна и множество коммерческих объектов, включая массаж, супермаркет, услуги прачечной и т. д. VIP «красная дорожка» Парковка суперкаров Скай-бар на крыше с изысканным рестораном и коктейль-баром Детская площадка Дополнительные расходы – оплачиваются по завершении Амортизационный фонд: 500 бат за кв.м Плата за обслуживание: 40 бат за кв.м x 12 (рассчитывается ежемесячно, выплачивается ежегодно) Плата за передачу права собственности: делится поровну между покупателем и продавцом Ожидаемое завершение  в декабре 2025 г. Порядок расчётов: 100 000 бронирование 25% через 14 дней по контракту 13% x 5 платежей каждые 4 месяца 10% при ожидаемом завершении в конце 2025 г.
Жилой комплекс Bayphere
Жилой комплекс Bayphere
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,000
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,410
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты Гардеробы Электрические водонагреватели Центральная система кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Паттайи и всего в нескольких минутах от океана, в двух шагах от ночных клубов, магазинов и пляжа.
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