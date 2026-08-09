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Новостройки в Паттайе, Таиланд

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Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$41,516
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
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Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Паттайя, Таиланд
от
$73,643
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
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Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от
$74,379
Год сдачи 2017
Количество этажей 8
Площадь 56 м²
2 объекта недвижимости 2
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью обор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0
75,970 – 83,570
Застройщик
Siam Oriental Condos
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Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Паттайя, Таиланд
от
$36,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! …
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Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Паттайя, Таиланд
от
$99,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комп…
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Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Паттайя, Таиланд
от
$279,259
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
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Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$86,949
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 46
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе центральной части Паттайи. Расположение в центральной части города обеспечивает близость ко всей наиболее востребованной городской инфраструктуре. Также рядом расположены главные городские торговые цент…
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Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
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Жилой комплекс Laguna Bay 1
Паттайя, Таиланд
от
$34,170
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
Жилой комплекс EMBASSY
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Жилой комплекс EMBASSY
Паттайя, Таиланд
от
$73,687
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
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Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$182,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Рассрочка! VILLA ASIATIC PATTAYA - это совершенно новый поселок, предлагающий европейский образ жизни с азиатским оттенком в идеальном месте. Тайский образ жизни — жизнерадостный, сельская местность в…
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Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
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Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
$214,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 18
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
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Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Паттайя, Таиланд
от
$410,169
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
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Вилла ELEMENT
Паттайя, Таиланд
от
$207,964
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка! Откройте для себя дом своей мечты в Patta Element. Коллекция из более чем из 5 различных проектов домов позволит вам легко найти идеальный вариант, который соответствует вашему уникальному стилю. Проект уделяет внима…
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Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Паттайя, Таиланд
от
$80,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Виллы SABAI HOME 8 в районе Bang Lamung, Паттайя! Привлекательная инвестиция в Ваше будущее! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Каждая резиденция может похвастаться щедрой планировкой, которая обеспечивает как комфорт, так и удобство для жильцов. Для тех, кто ищет гармоничное сочетание …
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Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Показать все Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Паттайя, Таиланд
от
$98,360
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, с видом на море и город! Проект состоит из шести 8-этажных зданий, предлагает студии и квартиры, интерьеры которых оформлены профессиональными дизайнерами. Также имеется благоустроенная территория…
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Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Показать все Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Жилой комплекс The Panora Condominium с удобной планировкой
Паттайя, Таиланд
от
$111,768
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 38
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лучших районов города Паттайя (Холм Пратамнак). Из комплекса открывается панорманый вид на море. The Panora Pattaya находится всего в 250 метрах от пляжа. Холм Пратамнак – это престижный район и един…
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Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
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Жилой комплекс City Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$73,242
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
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Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Паттайя, Таиланд
от
$232,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Narita Villa - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс имеет современный дизайн в японском стиле. Поездка до пляжа Джомтьен или района Южной Паттайи займет всего 10-15 минут! Локация: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, м…
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Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Показать все Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Паттайя, Таиланд
от
$241,996
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 37
Ocean Portofino Jomtien - это роскошный приморский 36 этажный кондоминиум класса люкс, который вмещает в себя 268 единиц с уникальным видом на крупнейшую пристань для яхт Азии - Ocean Marina. Комплекс расположен в супер - престижном месте Джомтьенской Ривьеры, новой элитной зоны Паттайи! …
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Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
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Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Паттайя, Таиланд
от
$57,981
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Star - это кондоминиум в современном дизайне, от компании Сиам Ориентал. Проект расположен в самом престижном районе города, на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой. Пратамнак является…
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Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Показать все Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Паттайя, Таиланд
от
$109,130
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 59
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю. Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
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Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Показать все Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Жилой комплекс Seven Seas Le Carnival с красивыми видами
Паттайя, Таиланд
от
$83,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кондоминиум состоит из 4 зданий, два из которых 30- этажные высотки. Проект расположен в самом центре Паттайи, с хорошо развитой инфраструктурой, всего в 4 минутах от пляжа Джомтьен! Неподалеку нах…
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