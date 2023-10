Новостройки в Паттайе, Таиланд

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

от €101,376

Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклыа Na Kluea, рядом с ТЦ Терминал 21. Комплекс имеет 32 этажа. Once Pattaya - кондоминиум смешанного использования в самом сердце Паттайи. Проект представляет новый тип недвижимости в виде многофункционального комплекса для обслуживания всех стилей жизни, включая послепродажное обслуживание, такое как трансфер до аэропорта и услуги горничной. На территории много зон отдыха и зон для встреч «Once More Bar»,есть гостиная с панорамным видом на зеленую территорию комплекса , «Vanilla Sky Bar» - бар на крыше. 32-й этаж с видом на город и море Паттайи, а также «Krislicious Cafe», шикарную кофейню на первом этаже. Дизайн проекта элегантный и современный, с полнофункциональным помещением. На территории: - Джакузи - Детский бассейн - Зона барбекю - Небесный сад - Живописный мостик - Детская игровая комната - Скай-бар и лаундж - Оздоровительный сад и тропа - Sky Fitness с летающей йогой - Пейзажный бассейн на крыше Локация: - Pattaya Posh - 590 м - Wonderland 2 - 700 м - Paradise Villa 1 - 219 м - Na Lanna Condo - 219 м - Wongamat Tower - 219 м - The Trust Residence - 650 м - BM Gold Condominium - 540 м - Ramada Mira (Северная Паттайя) - 606 м Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!