Жилой комплекс ONE

Первый жилой дом бизнес-класса ONE в туристическом центре Батуми – лучший вариант для инвестиций или проживания у моря! Выгодное вложение: +113% прирост средней цены за время строительства!
от 20,2% доходность от сдачи в аренду при средней заполняемости 55%;
0% рассрочка от застройщика до 36 месяцев, ипотека от 8%;
семейные планировки;
продуманная инфраструктура, большой паркинг, своя котельная и надежная управляющая компания;
уникальный для Батуми проект реновации, реализуется совместно с Муниципалитетом города.
Срок сдачи – IV квартал 2026 года.
Выгодно отличается от других проектов: ONE имеет статус жилого дома, а не апартаментов, такие квартиры всегда будут оставаться ликвидными.
Всё для жизни и отдыха рядом:
15 минут – пляж;
6 минут – школа и детский сад;
7 минут – спортивные площадки и стадион;
10 минут – магазины и торговые центры.
Чтобы узнать о квартирах, доступных для покупки – свяжитесь с нами.
С удовольствием ответим на все ваши вопросы, звоните или пишите! Предложение от застройщика, 0% агентской комиссии!