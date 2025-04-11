Жилой комплекс ONE

Первый жилой дом бизнес-класса ONE в туристическом центре Батуми – лучший вариант для инвестиций или проживания у моря! Выгодное вложение: +113% прирост средней цены за время строительства!

от 20,2% доходность от сдачи в аренду при средней заполняемости 55%;

0% рассрочка от застройщика до 36 месяцев, ипотека от 8%;

семейные планировки;

продуманная инфраструктура, большой паркинг, своя котельная и надежная управляющая компания;

уникальный для Батуми проект реновации, реализуется совместно с Муниципалитетом города.

Срок сдачи – IV квартал 2026 года.

Выгодно отличается от других проектов: ONE имеет статус жилого дома, а не апартаментов, такие квартиры всегда будут оставаться ликвидными.

Всё для жизни и отдыха рядом:

15 минут – пляж;

6 минут – школа и детский сад;

7 минут – спортивные площадки и стадион;

10 минут – магазины и торговые центры.

Чтобы узнать о квартирах, доступных для покупки – свяжитесь с нами.

С удовольствием ответим на все ваши вопросы, звоните или пишите! Предложение от застройщика, 0% агентской комиссии!