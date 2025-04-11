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Жилой комплекс ONE

Батуми, Грузия
от
$47,243
;
5
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Адрес Адрес
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ID: 19852
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    36

О комплексе

Первый жилой дом бизнес-класса ONE в туристическом центре Батуми – лучший вариант для инвестиций или проживания у моря! Выгодное вложение: +113% прирост средней цены за время строительства!

  • от 20,2% доходность от сдачи в аренду при средней заполняемости 55%;

  • 0% рассрочка от застройщика до 36 месяцев, ипотека от 8%;

  • семейные планировки;

  • продуманная инфраструктура, большой паркинг, своя котельная и надежная управляющая компания;

  • уникальный для Батуми проект реновации, реализуется совместно с Муниципалитетом города.

Срок сдачи – IV квартал 2026 года.

Выгодно отличается от других проектов: ONE имеет статус жилого дома, а не апартаментов, такие квартиры всегда будут оставаться ликвидными. 

 

Всё для жизни и отдыха рядом: 

15 минут – пляж;

6 минут – школа и детский сад;

7 минут – спортивные площадки и стадион;

10 минут – магазины и торговые центры. 

Чтобы узнать о квартирах, доступных для покупки – свяжитесь с нами.

С удовольствием ответим на все ваши вопросы, звоните или пишите! Предложение от застройщика, 0% агентской комиссии!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.7 – 73.9
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 96.6 – 121.3
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 121.2
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс ONE
Батуми, Грузия
от
$47,243
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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