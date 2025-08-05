Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.

Next Downtown – жилой комплекс, расположенный в историческом районе Старый город.
Объект сочетает вековые традиции и современный дизайн, передавая дух старого Батуми. В проекте исторический фасад бережно сохранён и гармонично дополнен современными удобствами.
Next Downtown представляет собой 3-этажное здание, в комплекс всего 17 резиденций, к покупке доступны студии, квартиры с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями площадью от 30,2 м2 до 87,7 м2.
Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.
Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.
Первый взнос 20%
Без% рассрочка на 17 месяцев!
Доход от аренды в размере до 12% годовых!
3 категории апартаментов:
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
