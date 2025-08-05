  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.

Батуми, Грузия
от
$146,500
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
ID: 27450
ID новостройки на Realting
In CRM: 0013523
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Next Downtown – жилой комплекс, расположенный в историческом районе Старый город.

Объект сочетает вековые традиции и современный дизайн, передавая дух старого Батуми. В проекте исторический фасад бережно сохранён и гармонично дополнен современными удобствами.

Next Downtown представляет собой 3-этажное здание, в комплекс всего 17 резиденций, к покупке доступны студии, квартиры с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями площадью от 30,2 м2 до 87,7 м2.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.

Первый взнос 20%
Без% рассрочка на 17 месяцев!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

3 категории апартаментов:

  • Студии от 30,2 м2
  • Апартаменты с одной спальней от 40,9 м2
  • Апартаменты с двумя спальнями от 69,4 м2


Инфраструктура комплекса:

  • Ресторан, кафе, бар
  • Магазины
  • Открытая терраса
  • Подземный паркинг

Расположение:

  • Адрес: Батуми, ул. Реваза Комахидзе, 1.
  • До моря – 150 м
  • До центра Батуми – 700 м
  • До аэропорта – 6 км

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.
Батуми, Грузия
от
$146,500
