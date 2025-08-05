Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Downtown Batumi.

Next Downtown – жилой комплекс, расположенный в историческом районе Старый город.

Объект сочетает вековые традиции и современный дизайн, передавая дух старого Батуми. В проекте исторический фасад бережно сохранён и гармонично дополнен современными удобствами.

Next Downtown представляет собой 3-этажное здание, в комплекс всего 17 резиденций, к покупке доступны студии, квартиры с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями площадью от 30,2 м2 до 87,7 м2.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.

За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.

Первый взнос 20%

Без% рассрочка на 17 месяцев!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

3 категории апартаментов:

Студии от 30,2 м2

Апартаменты с одной спальней от 40,9 м2

Апартаменты с двумя спальнями от 69,4 м2



Инфраструктура комплекса:

Ресторан, кафе, бар

Магазины

Открытая терраса

Подземный паркинг

Расположение:

Адрес: Батуми, ул. Реваза Комахидзе, 1.

До моря – 150 м

До центра Батуми – 700 м

До аэропорта – 6 км

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.