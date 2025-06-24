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  4. Апарт-отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.

Апарт-отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.

Батуми, Грузия
от
$65,000
BTC
0.7731621
ETH
40.5247292
USDT
64 264.4928790
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27324
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури.

Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода.

В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 33 м2 до 249 м2 расположены в живописном районе Батуми, рядом с ботаническим садом.

Управляющая компания возьмет на себя все вопросы аренды и обслуживания, что гарантирует стабильный доход.

Приложение для сдачи апартаментов в аренду: личный кабинет, включающий календарь бронирования, детальную информацию о доходе, возможность оплаты коммунальных услуг и чат с менеджером гостиницы.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

3 категории апартаментов:

  • Студии от 34,5 м2
  • Апартаменты с одной спальней от 40,8 м2
  • Апартаменты с двумя спальнями от 79 м2
  • Апартаменты с тремя спальнями от 159,9 м2
  • Апартаменты с четырьмя спальнями от 234,8 м2


Инфраструктура комплекса:

  • Частный пляж с собственной инфраструктурой
  • 5 бассейнов: панорамный бассейн на крыше, закрытый бассейн, 3 бассейна на территории внутреннего сада
  • 3 ресторана на территории комплекса
  • 2 лобби-бара, бар на крыше, летний бар на пляже
  • СПА-центр
  • Фитнес-центр
  • Теннисный корт
  • Конференц-зал
  • Переговорные комнаты с микрофонами, экранами и другим оборудованием для бизнес-встреч
  • Помещение для мероприятий
  • Кафе-библиотека
  • 3 лаундж-зоны
  • Мини-кинотеатр
  • Бильярдная
  • Детская зона отдыха
  • Медицинская комната
  • Аптека
  • Брендовый маркет
  • Круглосуточный сервис для гостей

Расположение:

  • Район Махинджаури
  • До моря - 50 м
  • До центра Батуми - 9 км
  • До аэропорта - 14 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Апарт-отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Батуми, Грузия
от
$65,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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