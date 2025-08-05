Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)

  1. Realting.com
от
$33,480
10
Дата обновления: 29.01.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Жилой комплекс La Batumi Familia находится в районе Нового Бульвара, в одном из молодых и динамично развивающихся районов. Рядом с домом большой парк Лехи и Марии Качиньских, торговый центр Metro City, казино, рестораны, школы и детские сады в пешей доступности. Море в 5 минутах ходьбы.
Преимущества комплекса : 
Подземный/наземный паркинг на 70 машин 
Супермаркет 
Кафе 
Аптека
Открытая терраса
Фитнес-центр
Зелёный двор 1500м2
Детская площадка 

Способы оплаты : 
Беспроцентная рассрочка на 18 месяцев
(Первоначальный взнос 20%)

Лот П029ОЭ

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
