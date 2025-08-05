Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)

Жилой комплекс La Batumi Familia находится в районе Нового Бульвара, в одном из молодых и динамично развивающихся районов. Рядом с домом большой парк Лехи и Марии Качиньских, торговый центр Metro City, казино, рестораны, школы и детские сады в пешей доступности. Море в 5 минутах ходьбы.
Преимущества комплекса :
Подземный/наземный паркинг на 70 машин
Супермаркет
Кафе
Аптека
Открытая терраса
Фитнес-центр
Зелёный двор 1500м2
Детская площадка
Способы оплаты :
Беспроцентная рассрочка на 18 месяцев
(Первоначальный взнос 20%)
Лот П029ОЭ