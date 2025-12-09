  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Казбегский муниципалитет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Казбегском муниципалитете

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
121
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Гудаури, Грузия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты в отельном комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness. Отельный комплекс Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness расположен у подножия Кавказских гор, рядом с горнолыжным курортом Гудаури и близко к столице Грузии Тбилиси. Уникальное сочетание природы, термальных ист…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти