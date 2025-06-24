Жилой комплекс "Georgian Wings"

🔹Премиум Комплекс "Georgian Wings" расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Дом в процессе строительства, во второй половине 2025 года можно будет начать делать ремонт.

Отличный инвестиционный вариант. Идеально подойдёт для последующей перепродажи, сдачи в аренду или собственного проживания на берегу Черного моря.

🔹Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прекрасным панорамным видом на город, горы и Черное море.

🔹Рассрочки нет. Полная оплата.

🔹Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 года.

Лот П023ХО