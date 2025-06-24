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Жилой комплекс "Georgian Wings"

Батуми, Грузия
от
$30,000
от
$850/м²
;
26
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26997
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

О комплексе

🔹Премиум Комплекс "Georgian Wings" расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Дом в процессе строительства, во второй половине 2025 года можно будет начать делать ремонт.

Отличный инвестиционный вариант. Идеально подойдёт для последующей перепродажи, сдачи в аренду или собственного проживания на берегу Черного моря. 

🔹Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прекрасным панорамным видом на город, горы и Черное море.

🔹Рассрочки нет. Полная оплата.

🔹Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 года.

 

Лот П023ХО

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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