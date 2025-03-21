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Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$110,000
BTC
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ETH
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ID: 25681
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    58

О комплексе

Batumi Island — это уникальный проект, представляющий собой первый в Грузии искусственный остров расположенный на побережье Чёрного моря в Батуми. Площадь острова составляет 84 гектара, 49% из которых занимают парки и зоны отдыха. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, принципы устойчивого развития и первоклассную инфраструктуру, создавая новое направление для туризма и экономической активности региона.

 

Проект реализуется в партнёрстве с ведущими мировыми компаниями (включая Colliers, ARUP, D73, Yüksel Proje) и уже получил статус свободной экономической зоны. На острове запланировано строительство более 30 башен, роскошных вилл с личными причалами, таунхаусов и гостиниц 5*. Это будет автономный город будущего — с собственным яхт-клубом, парками, набережными, офисами, школами, медицинскими учреждениями и всей необходимой инфраструктурой.

 

Планировки апартаментов:

  • Студия — площадь от 30.4 м² / Цена от $110,000

     Потолки: 3.2 м / Состояние: ремонт, встроенная кухня с техникой

 

  • Апартамент с 1 спальней — площадь от 53.45 м² / Цена от $146,500

     Потолки: 3.2 м / Состояние: ремонт, встроенная кухня с техникой

 

  • Апартамент с 2 спальнями — 108.4 м² /  Цена от $303,000

     Угловая планировка с панорамной террасой и 2 ванные комнаты

     Потолки: 3.2 м / Состояние: ремонт, встроенная кухня с техникой


 

Характеристики комплекса:

  • Высота: 216 м

  • Кол-во лифтов: 9 

  • Сдача: февраль 2029

  • Этажность: 58 этажей

  • Парковка: 3-уровневая на 240 автомобилей

  • Тип: гостиничные резиденции + коммерческие площади

  • Строительство: монолитный бетон, свайный фундамент, туннельная опалубка

 

 

Инфраструктура острова:

 

Стиль жизни

  • Отели 5★, концертный зал, яхт-клуб

  • Экологичный пляж и пляжные клубы

  • Открытые бассейны, аквапарк, спа и фитнес

  • Рестораны, кафе, террасы на крышах

 

Комфорт

  • Магазины премиум-брендов

  • Медицинский центр

  • Аптеки, банки, вертолётная площадка

  • Ресепшен и консьерж-сервис

 

Зоны отдыха

  • Пешеходная дорожка 3.2 км

  • Велодорожки, спортивные и детские площадки

  • Парковые зоны 9 га

 

Бизнес и образование

  • Международный колледж

  • Детские сады & школы

  • Офисные и коворкинг-центры

 

Условия покупки — 0% рассрочка на 4 года

  • 20% — первый взнос

  • 20% — в течение 2025

  • 25% — в 2026

  • 25% — в 2027

  • 10% — в 2028

 

Концепция проекта основана на принципах Smart City и гармоничного взаимодействия с природной средой. Архитектура и инфраструктура острова органично интегрируются в ландшафт побережья Чёрного моря, минимизируя воздействие на экологию. В рамках концепции устойчивой мобильности предусмотрено использование электромобилей, водных такси, электровелосипедов и электробусов, что снижает уровень выбросов и обеспечивает комфортное передвижение. Все объекты на острове будут функционировать круглогодично в режиме 24/7, предлагая жителям и гостям непрерывный доступ к развлечениям и сервисам. Объединяя функциональность и элегантность, проект совмещает жилые, коммерческие и досуговые пространства под одной крышей, создавая уникальную среду для жизни, работы и отдыха.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.5
Цена за м², USD 2,741
Цена квартиры, USD 146,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.4
Цена за м², USD 2,795
Цена квартиры, USD 303,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 30.4
Цена за м², USD 3,618
Цена квартиры, USD 110,000

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$110,000
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