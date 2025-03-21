Жилой комплекс

Batumi Island — это уникальный проект, представляющий собой первый в Грузии искусственный остров расположенный на побережье Чёрного моря в Батуми. Площадь острова составляет 84 гектара, 49% из которых занимают парки и зоны отдыха. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, принципы устойчивого развития и первоклассную инфраструктуру, создавая новое направление для туризма и экономической активности региона.
Проект реализуется в партнёрстве с ведущими мировыми компаниями (включая Colliers, ARUP, D73, Yüksel Proje) и уже получил статус свободной экономической зоны. На острове запланировано строительство более 30 башен, роскошных вилл с личными причалами, таунхаусов и гостиниц 5*. Это будет автономный город будущего — с собственным яхт-клубом, парками, набережными, офисами, школами, медицинскими учреждениями и всей необходимой инфраструктурой.
Планировки апартаментов:
Студия — площадь от 30.4 м² / Цена от $110,000
Потолки: 3.2 м / Состояние: ремонт, встроенная кухня с техникой
Апартамент с 1 спальней — площадь от 53.45 м² / Цена от $146,500
Потолки: 3.2 м / Состояние: ремонт, встроенная кухня с техникой
Апартамент с 2 спальнями — 108.4 м² / Цена от $303,000
Угловая планировка с панорамной террасой и 2 ванные комнаты
Потолки: 3.2 м / Состояние: ремонт, встроенная кухня с техникой
Характеристики комплекса:
Высота: 216 м
Кол-во лифтов: 9
Сдача: февраль 2029
Этажность: 58 этажей
Парковка: 3-уровневая на 240 автомобилей
Тип: гостиничные резиденции + коммерческие площади
Строительство: монолитный бетон, свайный фундамент, туннельная опалубка
Инфраструктура острова:
Стиль жизни
Отели 5★, концертный зал, яхт-клуб
Экологичный пляж и пляжные клубы
Открытые бассейны, аквапарк, спа и фитнес
Рестораны, кафе, террасы на крышах
Комфорт
Магазины премиум-брендов
Медицинский центр
Аптеки, банки, вертолётная площадка
Ресепшен и консьерж-сервис
Зоны отдыха
Пешеходная дорожка 3.2 км
Велодорожки, спортивные и детские площадки
Парковые зоны 9 га
Бизнес и образование
Международный колледж
Детские сады & школы
Офисные и коворкинг-центры
Условия покупки — 0% рассрочка на 4 года
20% — первый взнос
20% — в течение 2025
25% — в 2026
25% — в 2027
10% — в 2028
Концепция проекта основана на принципах Smart City и гармоничного взаимодействия с природной средой. Архитектура и инфраструктура острова органично интегрируются в ландшафт побережья Чёрного моря, минимизируя воздействие на экологию. В рамках концепции устойчивой мобильности предусмотрено использование электромобилей, водных такси, электровелосипедов и электробусов, что снижает уровень выбросов и обеспечивает комфортное передвижение. Все объекты на острове будут функционировать круглогодично в режиме 24/7, предлагая жителям и гостям непрерывный доступ к развлечениям и сервисам. Объединяя функциональность и элегантность, проект совмещает жилые, коммерческие и досуговые пространства под одной крышей, создавая уникальную среду для жизни, работы и отдыха.