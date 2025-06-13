Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Церетели Делюкс — многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса,
который включает в себя:
- 2-х уровневый закрытый гараж
- 4 коммерческих и офисных этажа< /p>
- 20 жилых этажей с квартирами лучшей планировки.
Пентхаусы с панорамным видом на весь город будут расположены на п…