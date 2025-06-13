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Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi

Батуми, Грузия
от
$1,435
от
$1,435/м²
;
4
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26452
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Самгори, ул. Ноэ Рамишвили, N30, Комплекс города Макро Тбилиси, 1 кв.м, цена от 1250$, Начата предпродажа, Мин кв.м 45, строительство завершено в 2028 году,

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Батуми, Грузия
от
$1,435
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