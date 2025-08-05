Жилой комплекс Real Palace Blue

Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$

Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$

Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в активно развивающемся районе Батуми, всего в 180 метрах от моря. Здание находится на новом бульваре, где гармонично сочетаются туристическая инфраструктура, деловая активность и комфорт городской жизни.

В комплексе представлены апартаменты с панорамным видом на город, горы и Чёрное море.

Архитектура Real Palace Blue сочетает современные решения и классические формы, вдохновлённые природной красотой морского побережья и горных ландшафтов.

Лот П046ОВ