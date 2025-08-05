  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  Жилой комплекс Real Palace Blue

Жилой комплекс Real Palace Blue

Батуми, Грузия
от
$43,670
от
$36/м²
;
10
ID: 32774
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

О комплексе

Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$
Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$

Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в активно развивающемся районе Батуми, всего в 180 метрах от моря. Здание находится на новом бульваре, где гармонично сочетаются туристическая инфраструктура, деловая активность и комфорт городской жизни.
В комплексе представлены апартаменты с панорамным видом на город, горы и Чёрное море.
Архитектура Real Palace Blue сочетает современные решения и классические формы, вдохновлённые природной красотой морского побережья и горных ландшафтов.
Лот П046ОВ

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Вы просматриваете
Оставьте Вашу заявку
