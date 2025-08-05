Апарт-отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.

Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.

Radisson Blu Residences предлагает уникальную возможность инвестировать в фирменные резиденции, которые сочетают в себе роскошь и высокий потенциал дохода.

Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, которые хотят сочетать сложную жизнь с надежными финансовыми инвестициями.

Апартаменты сданы в эксплуатацию с ремонтом под ключ, эксклюзивный дизайн которого разработан в соответствии с международными стандартами сети отелей Radisson.

Доход до 14% годовых!

28 дней для собственного отпуска в год!

Договор аренды с Radisson на 20 лет!

Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).

Первый взнос 20%

Никаких взносов до декабря 2027 года!

2 категории номеров:

Студии

Комната площадью 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Однокомнатные комнаты

Номер от 50,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Сложная инфраструктура:

Казино

СПА-центр

Миниатюрный сад с растениями

Детская игровая площадка

Частный пляж

Открытый бассейн с подогревом

Ресторан с террасой

Бар и зона отдыха на крыше

Подземная парковка

Конференц-зал

Прием

Фитнес центр

Местонахождение:

Курортная деревня Гонио

К морю - 50 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км

