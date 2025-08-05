  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Апарт-отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Батуми, Грузия
от
$133,000
BTC
1.5820085
ETH
82.9198304
USDT
131 495.0392755
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27369
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Polski Polski

Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.

Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.

Radisson Blu Residences предлагает уникальную возможность инвестировать в фирменные резиденции, которые сочетают в себе роскошь и высокий потенциал дохода.

Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, которые хотят сочетать сложную жизнь с надежными финансовыми инвестициями.

Апартаменты сданы в эксплуатацию с ремонтом под ключ, эксклюзивный дизайн которого разработан в соответствии с международными стандартами сети отелей Radisson.

Доход до 14% годовых!
28 дней для собственного отпуска в год!

Договор аренды с Radisson на 20 лет!
Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).

Первый взнос 20%
Никаких взносов до декабря 2027 года!

2 категории номеров:

  • Студии
  • Комната площадью 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
  • Однокомнатные комнаты
  • Номер от 50,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.

Сложная инфраструктура:

  • Казино
  • СПА-центр
  • Миниатюрный сад с растениями
  • Детская игровая площадка
  • Частный пляж
  • Открытый бассейн с подогревом
  • Ресторан с террасой
  • Бар и зона отдыха на крыше
  • Подземная парковка
  • Конференц-зал
  • Прием
  • Фитнес центр

Местонахождение:

  • Курортная деревня Гонио
  • К морю - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$34,600
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.
Батуми, Грузия
от
$54,000
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Батуми, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Тбилиси, Грузия
от
$81,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
пр. Казбеги №34 Kazbegi Residence – многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, включающий в себя: - 3 жилых блока - 1000 квадратных метров зоны отдыха с детскими игровыми площадками - 2-х уровневый крытый гараж - 2 коммерческих и офисных этажа - Пентхаусы расположены на последних…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Тбилиси, Грузия
от
$2,100
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Новый комплекс премиум-класса Archi, Archi Universe, призван создать уникальное присутствие в уважаемом районе Сабуртало в Тбилиси, особенно вдоль университетской улицы. Состоящая из 26 историй, Archi Universe включает в себя 257 квартир, воплощая приверженность удовлетворению предпочтений с…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Показать все публикации