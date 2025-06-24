  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Сараджишвили

Жилой комплекс Сараджишвили

Тбилиси, Грузия
от
$42,500
BTC
0.5055290
ETH
26.4969383
USDT
42 019.0914978
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
ID: 25472
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Адрес
    улица Тенгиза Шешелидзе
  • Метро
    Sarajishvili (~ 300 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

О комплексе

Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструктура и экологически чистая среда. Концепция комплекса направлена ​​на создание спокойной и комфортной среды проживания резидентов. На территории, помимо жилой застройки, также разместятся различные развлекательные и релаксационные пространства, спортивные и детские площадки, а также рекреационные зоны. Жилой комплекс включает в себя четыре многоквартирных дома, офисные и торговые помещения, супермаркеты, медицинские учреждения, кафе и другую необходимую инфраструктуру, что обеспечит создание комфортной среды проживания.
 

Планировки

  • Студия - площадь от 36.9 м2 / цена от $44,300
  • Апартамент с 1 спальней - площадь от 43.6 м2 / цена от $52,300
  • Апартамент с 2 спальнями - площадь от 75 м2 / цена от $90,000
  • Апартамент с 3 спальнями - площадь от 107.1 м2 / цена от $109,900

 

Инфраструктура

  • Центр эстетики 
  • Кафе & Ресторан
  • Аптека
  • Супермаркет
  • Детская развлекательная зона
  • Паркинг
  • Система безопасности 24/7
  • Зеленые зоны для отдыха
     

Район Сараджишвили характеризуется развитой инфраструктурой. Здесь расположены различные коммерческие и социальные объекты, что делает его привлекательным для проживания. Кроме того, наличие станции метро обеспечивает жителям и гостям района удобный доступ к другим частям города.​ В последние годы в районе наблюдается активное строительство новых жилых комплексов, что свидетельствует о его развитии и росте популярности среди горожан. 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.6
Цена за м², USD 1,200
Цена квартиры, USD 52,300
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 75.3
Цена за м², USD 1,195
Цена квартиры, USD 90,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 107.1
Цена за м², USD 1,026
Цена квартиры, USD 109,900
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 43.6
Цена за м², USD 975
Цена квартиры, USD 42,500

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

