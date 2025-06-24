Жилой комплекс Сараджишвили

Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструктура и экологически чистая среда. Концепция комплекса направлена ​​на создание спокойной и комфортной среды проживания резидентов. На территории, помимо жилой застройки, также разместятся различные развлекательные и релаксационные пространства, спортивные и детские площадки, а также рекреационные зоны. Жилой комплекс включает в себя четыре многоквартирных дома, офисные и торговые помещения, супермаркеты, медицинские учреждения, кафе и другую необходимую инфраструктуру, что обеспечит создание комфортной среды проживания.



Планировки

Студия - площадь от 36.9 м2 / цена от $44,300

Апартамент с 1 спальней - площадь от 43.6 м2 / цена от $52,300

Апартамент с 2 спальнями - площадь от 75 м2 / цена от $90,000

Апартамент с 3 спальнями - площадь от 107.1 м2 / цена от $109,900

Инфраструктура

Центр эстетики

Кафе & Ресторан

Аптека

Супермаркет

Детская развлекательная зона

Паркинг

Система безопасности 24/7

Зеленые зоны для отдыха



Район Сараджишвили характеризуется развитой инфраструктурой. Здесь расположены различные коммерческие и социальные объекты, что делает его привлекательным для проживания. Кроме того, наличие станции метро обеспечивает жителям и гостям района удобный доступ к другим частям города.​ В последние годы в районе наблюдается активное строительство новых жилых комплексов, что свидетельствует о его развитии и росте популярности среди горожан.