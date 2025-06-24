Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.

Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.
Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham.
Radisson Blu Residences предлагает уникальную возможность для инвестиций в брендовые резиденции, которые объединяют в себе роскошь и высокий доходный потенциал.
Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, желающих сочетать изысканную жизнь с надежными финансовыми вложениями.
Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с готовым ремонтом “под ключ”, эксклюзивный дизайн которых разработан согласно международным стандартам сети отелей Radisson.
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Доход от аренды в размере до 14% годовых!
2-е категории номеров:
Студии
Номер от 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Номера с одной спальней
Номер от 50,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
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