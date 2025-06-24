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Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.

Батуми, Грузия
от
$135,000
BTC
1.6057981
ETH
84.1667452
USDT
133 472.4082872
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27319
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham.

Radisson Blu Residences предлагает уникальную возможность для инвестиций в брендовые резиденции, которые объединяют в себе роскошь и высокий доходный потенциал.

Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, желающих сочетать изысканную жизнь с надежными финансовыми вложениями.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с готовым ремонтом “под ключ”, эксклюзивный дизайн которых разработан согласно международным стандартам сети отелей Radisson.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 14% годовых!

2-е категории номеров:

Студии
Номер от 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Номера с одной спальней
Номер от 50,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
 

Инфраструктура комплекса:

  • СПА-центр
  • Миниатюрный сад с растениями
  • Детская площадка
  • Собственный пляж
  • Открытый бассейн с подогревов
  • Ресторан с террасой
  • Бар и лаундж-зона на крыше
  • Подземный паркинг
  • Конференц-зал
  • Ресепшн
  • Казино
  • Фитнес-центр

Расположение:

  • Курортный поселок Гонио
  • До моря - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
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