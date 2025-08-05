  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Квартира в новостройке

Квартира в новостройке

Батуми, Грузия
от
$35,000
от
$1,000/м²
BTC
0.4163180
ETH
21.8210080
USDT
34 603.9577041
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
Оставить заявку
ID: 24628
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    34

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Dighomi Residence X2
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от
$68,040
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Многоквартирный жилой дом Archi Isani
Тбилиси, Грузия
от
$1,500
Жилой комплекс BI RESIDENCE
Батуми, Грузия
от
$52,000
Вы просматриваете
Квартира в новостройке
Батуми, Грузия
от
$35,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Тбилиси, Грузия
от
$120,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 37
Новые квартиры строятся на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект имеет удобное расположение и будет особенно интересен тем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто стремится купить квартиру для инвестиций или сдачи в аренду. &бык; Строительство началось. &бык; Дат…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Тбилиси, Грузия
от
$130,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Тбилиси, Грузия
от
$50,050
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 46–102 м²
12 объектов недвижимости 12
Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the reside…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Квартира 2 комнаты
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Квартира 3 комнаты
102.1
132,730
Застройщик
Roof Development
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Показать все публикации