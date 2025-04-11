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Жилой комплекс "Guru Status"

Батуми, Грузия
от
$43,560
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 17703
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.02.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

- GURU Status - это премиальный жилой комплекс, расположенный на новом бульваре в 150 метрах от моря. Панорамные виды на море и горы. Лаундж зона на крыше. Богатая инфраструктура и самый большой парк отдыха (3000 квм.) в Батуми! Лучший по качеству строительства дом в Батуми!
- Окончание строительства летом 2024 года, остались последние видовые квартиры. 
- На нижних этажах нового жилого комплекса будет действовать гостиничный бренд Holiday inn express, один из крупнейших мировых игроков в сфере гостеприимства. А владельцы и гости апартаментов будут иметь доступ ко всему
многообразию инфраструктуры и консьерж сервису.
- Рассрочка на 24 месяца, ЖК на предсдаче! 
- Первоначальный взнос: от 10%.
- Индивидуальная скидка при 100% оплате.

Лот П017ХО

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс "Guru Status"
Батуми, Грузия
от
$43,560
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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