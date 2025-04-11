Жилой комплекс "Guru Status"

- GURU Status - это премиальный жилой комплекс, расположенный на новом бульваре в 150 метрах от моря. Панорамные виды на море и горы. Лаундж зона на крыше. Богатая инфраструктура и самый большой парк отдыха (3000 квм.) в Батуми! Лучший по качеству строительства дом в Батуми!

- Окончание строительства летом 2024 года, остались последние видовые квартиры.

- На нижних этажах нового жилого комплекса будет действовать гостиничный бренд Holiday inn express, один из крупнейших мировых игроков в сфере гостеприимства. А владельцы и гости апартаментов будут иметь доступ ко всему

многообразию инфраструктуры и консьерж сервису.

- Рассрочка на 24 месяца, ЖК на предсдаче!

- Первоначальный взнос: от 10%.

- Индивидуальная скидка при 100% оплате.

Лот П017ХО