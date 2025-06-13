Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара

Stay&Rent— активный стиль жизни.
Легко купить, комфортно жить, выгодно сдавать
Новый бульвар — быстро развивающийся новый район у моря с пока еще низкими ценами на недвижимость. Динамичную, современную, спортивную атмосферу жизни района формируют преимущественно проживающие здесь экспаты (молодые профессионалы и цифровые кочевники). Большой прибрежный парк Леха и Марии Качиньских (Новый Бульвар), живописная набережная с инфраструктурой для спорта и отдыха подчеркивают молодежность и спортивность района. Район самодостаточен, нет необходимости выезжать за его пределы, вся инфраструктура находится в пешей доступности. позиционирование
Наличие утвержденного генерального плана обеспечивает быстрое развитие района. В перспективе 3-5 лет Батуми получит новый современный благоустроенный жилой район у моря с богатой инфраструктурой для жизни, работы, спорта и отдыха. Район Нового Бульвара становится становится третьим (после Старого города и Аллеи Героев) мощным центром притяжения в Батуми.
Stay&Rent: Выгодная цена сегодня — стремительно растущая капитализация завтра!
Сегодня — идеальное соотношение цены и качества в проекте c тщательно продуманными планировками, высоким качеством строительства и богатой внутренней инфраструктурой за очень доступную цену.
В перспективе — локация в самом перспективном районе города гарантирует рост стоимости по мере завершения проекта и одновременного превращения района в третий центр притяжения в Батуми (после старого города и Аллеи Героев).
Мы оцениваем ROI при сдаче в долгосрочную аренду не менее 7% в год после вычета налогов.
Рост стоимости квартир к моменту окончания строительства – не менее 30%
Stay&Rent - cвоя квартира с инфраструктурой отеля
Бассейн на крыше
Подогреваемый бассейн с детской чашей
Паркинг с зарядками для электромобилей
Велопарковка
Библиотека
Коворкинг
SPA
Фитобар
Уютное кафе
Фитнес-зал
Лаунж-зона
Детская площадка