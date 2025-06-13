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  4. Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара

Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара

Батуми, Грузия
от
$49,165
от
$1,175/м²
BTC
0.5848079
ETH
30.6522817
USDT
48 608.6737292
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26492
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    22

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

 

Stay&Rent— активный стиль жизни. 

Легко купить, комфортно жить, выгодно сдавать

 

  • Востребованность локации сегодня

Новый бульвар — быстро развивающийся новый район у моря с пока еще низкими ценами на недвижимость. Динамичную, современную, спортивную атмосферу жизни района формируют преимущественно проживающие здесь экспаты (молодые профессионалы и цифровые кочевники). Большой прибрежный парк Леха и Марии Качиньских (Новый Бульвар), живописная набережная с инфраструктурой для спорта   и отдыха подчеркивают молодежность и спортивность района. Район самодостаточен, нет необходимости выезжать за его пределы, вся инфраструктура находится в пешей доступности. позиционирование

 

  • Перспективы локации

Наличие утвержденного генерального плана обеспечивает быстрое развитие района. В перспективе 3-5 лет Батуми получит новый современный благоустроенный жилой район у моря с богатой инфраструктурой для жизни, работы, спорта и отдыха. Район Нового Бульвара становится становится третьим (после Старого города и Аллеи Героев) мощным центром притяжения в Батуми.

 

  • Инвестиционная привлекательность

Stay&Rent: Выгодная цена сегодня — стремительно растущая капитализация завтра!

Сегодня — идеальное соотношение цены и качества в проекте c тщательно продуманными планировками, высоким качеством строительства и богатой внутренней инфраструктурой за очень доступную цену.

В перспективе — локация в самом перспективном районе города гарантирует рост стоимости по мере завершения проекта и одновременного превращения района в третий центр притяжения в Батуми (после старого города и Аллеи Героев).

  • Оценка ROI

Мы оцениваем ROI при сдаче в долгосрочную аренду не менее 7% в год после вычета налогов.

Рост стоимости квартир к моменту окончания строительства – не менее 30%

 

Stay&Rent - cвоя квартира  с инфраструктурой отеля

Бассейн на крыше

Подогреваемый бассейн с детской чашей

Паркинг с зарядками для электромобилей

Велопарковка

Библиотека

Коворкинг

SPA

Фитобар

Уютное кафе

Фитнес-зал

Лаунж-зона

Детская площадка

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Видеообзор жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара

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Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Батуми, Грузия
от
$49,165
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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