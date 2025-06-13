Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара

Stay&Rent— активный стиль жизни.

Легко купить, комфортно жить, выгодно сдавать

Востребованность локации сегодня

Новый бульвар — быстро развивающийся новый район у моря с пока еще низкими ценами на недвижимость. Динамичную, современную, спортивную атмосферу жизни района формируют преимущественно проживающие здесь экспаты (молодые профессионалы и цифровые кочевники). Большой прибрежный парк Леха и Марии Качиньских (Новый Бульвар), живописная набережная с инфраструктурой для спорта и отдыха подчеркивают молодежность и спортивность района. Район самодостаточен, нет необходимости выезжать за его пределы, вся инфраструктура находится в пешей доступности. позиционирование

Перспективы локации

Наличие утвержденного генерального плана обеспечивает быстрое развитие района. В перспективе 3-5 лет Батуми получит новый современный благоустроенный жилой район у моря с богатой инфраструктурой для жизни, работы, спорта и отдыха. Район Нового Бульвара становится становится третьим (после Старого города и Аллеи Героев) мощным центром притяжения в Батуми.

Инвестиционная привлекательность

Stay&Rent: Выгодная цена сегодня — стремительно растущая капитализация завтра!

Сегодня — идеальное соотношение цены и качества в проекте c тщательно продуманными планировками, высоким качеством строительства и богатой внутренней инфраструктурой за очень доступную цену.

В перспективе — локация в самом перспективном районе города гарантирует рост стоимости по мере завершения проекта и одновременного превращения района в третий центр притяжения в Батуми (после старого города и Аллеи Героев).

Оценка ROI

Мы оцениваем ROI при сдаче в долгосрочную аренду не менее 7% в год после вычета налогов.

Рост стоимости квартир к моменту окончания строительства – не менее 30%

Stay&Rent - cвоя квартира с инфраструктурой отеля

Бассейн на крыше

Подогреваемый бассейн с детской чашей

Паркинг с зарядками для электромобилей

Велопарковка

Библиотека

Коворкинг

SPA

Фитобар

Уютное кафе

Фитнес-зал

Лаунж-зона

Детская площадка