  2. Грузия
  3. Хелвачаурский муниципалитет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Хелвачаурском муниципалитете

Жилой квартал VILLA ORTA
Капрешуми, Грузия
от
$147,500
Год сдачи 2022
Количество этажей 2
Площадь 252 м²
1 объект недвижимости 1
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадь…
Esteco
Жилой квартал VILLA DEX
Капрешуми, Грузия
от
$138,300
Год сдачи 2022
Количество этажей 2
Площадь 210 м²
2 объекта недвижимости 2
Esteco
