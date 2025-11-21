  1. Realting.com
Апарт-отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi

Батуми, Грузия
от
$53,000
13
Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельные номера в Grand Life Batumi

Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет!
Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality.

Цены 1/4 от 53.100 USD.
Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.

Инвесторам:

  • Пассивный доход в долларах до 13% в год
  • Рост стоимости от 30% в год
  • Гарантия дохода 8% по договору
  • Управление от международной компании
  • Бесплатный отдых по всему миру с RCI и ITC

План оплаты:

  • Первый взнос - 30%
  • Без% рассрочка на 42 месяца

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Grand Life Batumi - уникальный комплекс с отельными номерами и апартаментами в центре Батуми.

Комплекс состоит из двух 8-этажных корпусов, где всё предусмотрено для комфортной жизни. К продаже доступны отельные номера и  апартаменты с разнообразной планировкой: от студий до квартир с двумя спальнями площадью от 30 м2 до 116 м2. Жилье сдаётся в эксплуатацию в состоянии “под ключ”.

Номера:

Standard
Номер от 30 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.

De Luxe
Номер от 62 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Из каждого номер открывается вид на море и горы.

Suite
Номер от 113 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.
Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море и горы.

В номерах

  • Шкаф-купе
  • Кровать
  • Письменный стол
  • Рабочее кресло
  • Прикроватные тумбочки
  • Комод
  • Приставной столик
  • Диван в гостиной (планировки De Luxe и Suite)
  • Мебель для террасы
  • Зеркала
  • Телефоны
  • Телевизор
  • Электронный сейф
  • Утюг и гладильная доска
  • Фен
  • Электрическая соковыжималка
  • Тостер
  • Чайник
  • Кофемашина
  • Варочная панель
  • Холодильник
  • Духовка
  • Микроволновка
  • Посуда, Столовые приборы
  • Постельное белье, Халаты, Тапочки
     

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Ресепшн
  • Фитнес
  • СПА-центр
  • Ресторан и кафе
  • Детская площадка
  • Благоустроенный двор
  • Подземная парковка
  • Охрана 24/7 и видеонаблюдение

Расположение:

  • Батуми, 1-й переулок Ангиса, 47.
  • До моря - 1 км.
  • До центра Батуми - 3,7 км.
  • До аэропорта - 3 км.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Батуми, Грузия
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
