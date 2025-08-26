Жилой комплекс MARINA CLUB

ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписывается в ритм ускоряющегося города 21-го века и его вызовы. "Marina Club" -Этот комплекс премиум-класса состоит из 3 блоков, один из которых имеет 16 этажей, а два других - 18 этажей. Здания соединены общим подиумом. Год начала строительства - 2022, а год завершения - 2025.