  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс MARINA CLUB

Жилой комплекс MARINA CLUB

Батуми, Грузия
от
$85,000
от
$1,800/м²
2 1
ID: 28006
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    18

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписывается в ритм ускоряющегося города 21-го века и его вызовы. "Marina Club" -Этот комплекс премиум-класса состоит из 3 блоков, один из которых имеет 16 этажей, а два других - 18 этажей. Здания соединены общим подиумом. Год начала строительства - 2022, а год завершения - 2025.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Видеообзор жилой комплекс MARINA CLUB

