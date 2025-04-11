Жилой комплекс Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)

Via Villas Batumi — это новый привлекательный проект, который предлагает коллекцию комфортабельных вилл в окружении природы.

Преимущества:

Пешая доступность до моря (10–12 минут)

Бассейн и личная терраса

Озеленённая территория

Паркинг и детская площадка

Шумоизоляция - и теплоизоляция

Круглосуточное видеонаблюдение и охрана

Локация:

Комплекс расположен в районе аэропорта, сочетая природу с городской инфраструктурой. Рядом Новый Бульвар и парк Леха и Марии Качиньских — идеальные места для прогулок и отдыха. Отличная транспортная доступность позволяет легко добраться до центра города.

Дома:

Комплекс состоит из 11 трёхэтажных вилл (206–220 м²) с удобной планировкой:

1-й этаж — гостиная, кухня, санузел.

2-й этаж — три спальни, две ванные, два балкона.

3-й этаж — зона отдыха с террасой и кухней.

Via Villas Batumi — это современный жилой комплекс, идеально подходящий как для проживания, так и для выгодного вложения.