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Жилой комплекс Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)

Батуми, Грузия
от
$360,000
от
$1,800/м²
;
23
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ID: 25833
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Via Villas Batumi — это новый привлекательный проект, который предлагает коллекцию комфортабельных вилл в окружении природы.
Преимущества:
Пешая доступность до моря (10–12 минут)
Бассейн и личная терраса
Озеленённая территория
Паркинг и детская площадка
Шумоизоляция - и теплоизоляция
Круглосуточное видеонаблюдение и охрана
Локация:
Комплекс расположен в районе аэропорта, сочетая природу с городской инфраструктурой. Рядом Новый Бульвар и парк Леха и Марии Качиньских — идеальные места для прогулок и отдыха. Отличная транспортная доступность позволяет легко добраться до центра города.
Дома:
Комплекс состоит из 11 трёхэтажных вилл (206–220 м²) с удобной планировкой:
1-й этаж — гостиная, кухня, санузел.
2-й этаж — три спальни, две ванные, два балкона.
3-й этаж — зона отдыха с террасой и кухней.

Via Villas Batumi — это современный жилой комплекс, идеально подходящий как для проживания, так и для выгодного вложения.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Батуми, Грузия
от
$360,000
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