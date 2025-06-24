Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio

Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на море и горы. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место. Комплекс создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов).

Планировки таунхаусов (под ключ)

Таунхаус с 3 спальнями - 130 m² / Цена от $454,000

Таунхаус с 3 спальнями - 150 m² / Цена от $513,000

1/8 доля (Фракционное Владение) - от $102,500

Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.

Варианты доходности

Гарантированная доходность: 11% ROI в год

Реальная доходность: 15% ROI в год

Капитализация: 30% в год

Функция обратного выкупа

Инфраструктура

7 бассейнов & 3 SPA (халяль)

12 ресторанов, кафе и баров

2 фитнес центра & Спортивные площадки

7 детских площадок & Детский парк

Веревочный городок с батутом и скалодромом

Клиника физиотерапии и реабилитации

Конференц-зал & Переговорные комнаты

Коворкинг & Банкетный зал

Кинозал & Боулинг

Мини-гольф & Бильярд

Библиотека & Шахматные столики

Прокат велосипедов и электросамокатов

Винный дом & Чача дом и дегустационный зал

Банный комплекс & Душ Шарко

Центр винотерапии и фитотерапии

Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты

Артезианский источник

Маркеты и эколавка

Вертолетная площадка

Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона.