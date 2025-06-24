  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio

Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio

Батуми, Грузия
от
$102,500
03.12.2025
$102,500
22.02.2025
$175,530
09.09.2023
$374,553
BTC
1.2192171
ETH
63.9043806
USDT
101 340.1618477
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9 1
Оставить заявку
ID: 5701
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на море и горы. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место. Комплекс создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого (всего около 90 объектов). 

 

Планировки таунхаусов (под ключ)

  • Таунхаус с 3 спальнями - 130 m² / Цена от $454,000

  • Таунхаус с 3 спальнями - 150 m² / Цена от $513,000

  • 1/8 доля (Фракционное Владение) - от $102,500

 

Под эгидой управляющей компании Ambridge Hospitality - крупнейшей в мире по управлению отелями, которая имеет более 1,500 отеля под своим управлением и 60 лет опыта работы на рынке. Став владельцем резиденции в этом комплексе, инвесторы будут иметь возможность обменять время отдыха в своих резиденциях, на отдых в самых роскошных отелях по всему миру (4,500 отеля, в 110 странах мира). RCI - ведущая в мире сеть по обмену отельными номерами для отдыха, существует на рынке с 1974 года.

 

Варианты доходности

  • Гарантированная доходность: 11% ROI в год

  • Реальная доходность: 15% ROI в год

  • Капитализация: 30% в год

  • Функция обратного выкупа 

 

Инфраструктура

  • 7 бассейнов & 3 SPA (халяль)

  • 12 ресторанов, кафе и баров

  • 2 фитнес центра & Спортивные площадки

  • 7 детских площадок & Детский парк

  • Веревочный городок с батутом и скалодромом

  • Клиника физиотерапии и реабилитации

  • Конференц-зал & Переговорные комнаты

  • Коворкинг & Банкетный зал

  • Кинозал & Боулинг

  • Мини-гольф & Бильярд

  • Библиотека & Шахматные столики

  • Прокат велосипедов и электросамокатов

  • Винный дом & Чача дом и дегустационный зал

  • Банный комплекс & Душ Шарко

  • Центр винотерапии и фитотерапии

  • Соляные комнаты, джакузи и массажные кабинеты

  • Артезианский источник

  • Маркеты и эколавка

  • Вертолетная площадка

 

Комплекс расположен в элитном районе Батуми — Гонио-Квариати. Эта территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Именно здесь формируется наиболее престижный район Батуми, являющийся крупнейшим туристическим городом страны. Курорт расположился в красивейшей зеленой парковой зоне с реликтовыми субтропическими растениями, а во всем комплексе реализуется благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. Данный комплекс является рекордсменом и обладает самой большой в Грузии отельной инфраструктурой, которая обеспечит высокую заполняемость, независимо от сезона.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 130.0 – 151.0
Цена за м², USD 2,802 – 4,811
Цена квартиры, USD 423,049 – 706,423

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор жилой комплекс WG3 Batumi Gonio

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$60,260
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
$95,200
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Апарт - отель Orbi Bakhmaro
Бахмаро, Грузия
от
$1,500
Вы просматриваете
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Батуми, Грузия
от
$102,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Показать все Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Тбилиси, Грузия
от
$43,800
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 44–57 м²
5 объектов недвижимости 5
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Застройщик
Roof Development
Оставить заявку
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Показать все Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Батуми, Грузия
от
$138,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
О проектеРасположенный в вечнозеленом субтропическом окружении, Green Cape Botanico — это уникальный проект в 2 минутах ходьбы от Ботанического сада, напротив галечного пляжа Черного моря. Строительный проект был завершен в 2023 году. Комплекс включает в себя два 7-этажных жилых здания, кото…
Застройщик
Silk Development
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Грин Кейп"
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 10
Площадь 32–72 м²
24 объекта недвижимости 24
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Квартира 2 комнаты
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Застройщик
Green Cape
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Green Cape
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Показать все публикации