  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Нижняя Картли
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Нижней Картли

Гардабанский муниципалитет
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Показать все Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Жилой комплекс Tbilisi W. Townhouses
Каратакла, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Площадь 215–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
Показать все Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
Жилой комплекс Tbilisi W. Villas
, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 2
Площадь 293–596 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Показать все Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
Жилой комплекс Tbilisi W. Residences
, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 5
Площадь 61–150 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить спокойствие нетронутой природы, сохраняя при этом доступ ко всем удобствам современной городской жизни. Захватывающие дух пейзажи охраняемого пойменного леса создают идеальный фон для спокойной и роскош…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.3
1
Квартира 2 комнаты
93.8
1
Квартира 3 комнаты
149.8
1
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
OneOne
На карте
Realting.com
Перейти