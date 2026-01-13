  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Имеретия
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Имеретии

Кутаиси
1
Чиатурский муниципалитет
1
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Жилой комплекс Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)
Мгвимеви, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Комплекс La Quinta by Wyndham, город Батуми (Грузия)   Комплекс сдан.   15-этажный многофункциональный жилой комплекс.   150 метров от моря.   Управляющая компания IPM   Стоимость обслуживания – 0,9$/m2 от площади апартамента.    Инфраструктура: двор с дет…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Кутаиси, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Кутаиси, Грузия
от
$3,300
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
