Квартиры в новостройках в Кобулетском муниципалитете

Чакви
3
Кобулети
1
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море. 2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой. Широкий выбор квартир с 1 спальней и…
Агентство
Satellite Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Кобулети, Грузия
от
$24,990
Количество этажей 12
Жилой комплекс комфорт класса Rustaveli 27 расположен в центре Кобулети. С 5 этажа и выше открывается вид на море. Вокруг жилого комплекса хорошо развита инфраструктура - магазины, рестораны, школа и детские сады. Море находится в 450 метрах от дома. Преимущества объекта: -Дом при сдаче…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
TekceTekce
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Год сдачи 2021
Площадь 35–107 м²
12 объектов недвижимости 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Квартира 2 комнаты
107.4
251,811
Квартира
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Застройщик
Dreamland Oasis Chakvi
Оставить заявку
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
