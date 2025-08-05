Апарт-отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.
Гарантия обратного выкупа!
Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет!
Цена:
Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
То есть Вы начинаете зарабатывать уже на следующий день после полной оплаты.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua - уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аква-зоной и панорамным рестораном на крыше.
Отель входит в комплекс Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первый в Грузии комплекс с сервисами All Inclusive и самой большой инфраструктурой – 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.
3 категории номеров:
Standard
Номер 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.
De Luxe
Номер 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Из каждого номер открывается вид на море и горы.
Luxe
Номер 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море.
В номерах:
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
