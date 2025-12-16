  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Они
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Них

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
122
Многоквартирный жилой дом White Square Mindeli
Многоквартирный жилой дом White Square Mindeli
Многоквартирный жилой дом White Square Mindeli
Многоквартирный жилой дом White Square Mindeli
Многоквартирный жилой дом White Square Mindeli
Они, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 22
О проекте Новая жилая зона на Сабуртало от "Белой площади" Еще один новый масштабный проект Белой площади “Белая площадь на Mindeli” - жилой район, строящийся на улице Дзоци в районе Сабуртало, Тбилиси. "Белая площадь на улице Миндели" объединяет в общей сложности 6 жилых домов и включает …
