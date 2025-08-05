Апарт-отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Гарантия возврата!
Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!
Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!
Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.
Цена:
Мы получаем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
То есть вы начинаете зарабатывать на следующий день после полной оплаты.
Wyndham Grand Residences Батуми Гонио. Aqua - это уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аквазоной и панорамным рестораном на крыше.
Отель является частью комплекса Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первого в Грузии комплекса с комплексом «Все включено» и крупнейшей инфраструктурой — 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.
3 категории номеров:
Стандарт
Комната 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные виды, в том числе вид на море и горы.
Де Люкс
Комната 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Каждый номер имеет вид на море и горы.
Люкс
Комната 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Просторный балкон, каждая комната имеет панорамный вид на море.
В комнатах
Сложная инфраструктура:
Местонахождение:
Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.