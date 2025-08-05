  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Апарт-отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Батуми, Грузия
от
$78,000
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
29
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27364
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Polski Polski

Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Гарантия возврата!
Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!

Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!

Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.

Цена:

  • 1/4 номера от 78 724 USD дохода - от 7 872 USD в год!
  • Целый номер от 275 364 USD дохода - от 27 536 USD в год!

Мы получаем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
То есть вы начинаете зарабатывать на следующий день после полной оплаты.

Wyndham Grand Residences Батуми Гонио. Aqua - это уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аквазоной и панорамным рестораном на крыше.

Отель является частью комплекса Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первого в Грузии комплекса с комплексом «Все включено» и крупнейшей инфраструктурой — 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.

3 категории номеров:

Стандарт
Комната 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные виды, в том числе вид на море и горы.

Де Люкс
Комната 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Каждый номер имеет вид на море и горы.

Люкс
Комната 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Просторный балкон, каждая комната имеет панорамный вид на море.

В комнатах

  • Платье
  • кровать
  • стол
  • Рабочее кресло
  • Столы на обочине
  • Грудь ящиков
  • Боковой стол
  • Диван в гостиной (deLuxe и Luxe макеты)
  • Мебель террасы
  • Зеркала
  • Телефоны
  • телевизор
  • Электронный сейф
  • Железо и гладильная доска
  • парикмахер
  • Электросоковыжималка
  • тостер
  • котел
  • Кофейная машина
  • Хоб
  • Холодильник
  • печь
  • Микроволновая печь
  • Блюда, посуда
  • Постельное белье, батросы, тапочки

Сложная инфраструктура:

  • 12 ресторанов, кафе, баров
  • 7 бассейнов
  • СПА
  • Фитнес центр
  • 2 спортивные площадки
  • Детские игровые площадки, игровые комнаты, кафе и клубы
  • Детский парк
  • Веревочный город с батутом и скалолазанием
  • Конференц-зал
  • 4 конференц-зала
  • Коворкинг
  • Мини-гольф
  • боулинг
  • Кино
  • бильярд
  • Библиотека
  • Шахматные столы
  • Прокат велосипедов и электрических скутеров
  • настольные игры
  • Винный домик
  • Дегустационная комната
  • Чача-хаус
  • Банкетный зал
  • Комплекс ванн
  • Центр винной терапии и фитотерапии
  • Душ Шарко
  • Соленые комнаты
  • джакузи
  • Массажные комнаты
  • Артезианская весна
  • Фирменная фотозона
  • Сувенирный магазин
  • Рынки и эко-магазин
  • Парковка
  • вертолетная площадка

Местонахождение:

  • Курортная деревня Гонио
  • К морю - 400 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км

Для получения более подробной информации об этом проекте, позвоните / напишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Didi Dighomi
Ахалцихе, Грузия
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
$47,000
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Жилой комплекс
Кисисхеви, Грузия
от
$265,000
Апарт - отель Морской клуб
Батуми, Грузия
от
$50,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Батуми, Грузия
от
$74,865
Год сдачи 2021
Количество этажей 18
Площадь 16–114 м²
3 объекта недвижимости 3
О ПРОЕКТЕ Новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми расположенный в 100 метрах от набережной, на Новом бульваре. Квартиры: от 29,4 кв/м Внутренний беспроцентный кредит: 18 месяца Стоимость квадратного метра: от 500 USD Срок сдачи: Май, 2021 ЗАВЕРШЁННЫЙ П…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
74,865
Квартира 2 комнаты
86.0 – 114.0
103,320 – 137,280
Коммерческое помещение
16.0
7,000
Застройщик
Citron Group
Оставить заявку
Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)
Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)
Батуми, Грузия
от
$33,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Жилой комплекс La Batumi Familia находится в районе Нового Бульвара, в одном из молодых и динамично развивающихся районов. Рядом с домом большой парк Лехи и Марии Качиньских, торговый центр Metro City, казино, рестораны, школы и детские сады в пешей доступности. Море в 5 минутах ходьбы. Пре…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс BI RESIDENCE
Жилой комплекс BI RESIDENCE
Батуми, Грузия
от
$52,000
Количество этажей 18
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
Строительная компания KASKO с многолетним опытом в сфере строительства представляет новый проект, созданный по инновационным стандартам, в соответствии с новыми регуляциями качества строительства на рынке Грузии - многофункциональный комплекс BI RESIDENCE BI RESIDENCE – уникальный комплек…
Застройщик
KASKO GROUP
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Показать все публикации