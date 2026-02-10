  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Раче-Лечхуми и Нижней Сванетии

Онский муниципалитет
1
Они
1
Они, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 22
О проекте Новая жилая зона на Сабуртало от "Белой площади" Еще один новый масштабный проект Белой площади “Белая площадь на Mindeli” - жилой район, строящийся на улице Дзоци в районе Сабуртало, Тбилиси. "Белая площадь на улице Миндели" объединяет в общей сложности 6 жилых домов и включает …
Агентство
Sisno Group
