Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.

Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури.

Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода.

В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 33 м2 до 249 м2 расположены в живописном районе Батуми, рядом с ботаническим садом.

Управляющая компания возьмет на себя все вопросы аренды и обслуживания, что гарантирует стабильный доход.

Приложение для сдачи апартаментов в аренду: личный кабинет, включающий календарь бронирования, детальную информацию о доходе, возможность оплаты коммунальных услуг и чат с менеджером гостиницы.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

3 категории апартаментов:

Студии от 34,5 м2

Апартаменты с одной спальней от 40,8 м2

Апартаменты с двумя спальнями от 79 м2

Апартаменты с тремя спальнями от 159,9 м2

Апартаменты с четырьмя спальнями от 234,8 м2



Инфраструктура комплекса:

Частный пляж с собственной инфраструктурой

5 бассейнов: панорамный бассейн на крыше, закрытый бассейн, 3 бассейна на территории внутреннего сада

3 ресторана на территории комплекса

2 лобби-бара, бар на крыше, летний бар на пляже

СПА-центр

Фитнес-центр

Теннисный корт

Конференц-зал

Переговорные комнаты с микрофонами, экранами и другим оборудованием для бизнес-встреч

Помещение для мероприятий

Кафе-библиотека

3 лаундж-зоны

Мини-кинотеатр

Бильярдная

Детская зона отдыха

Медицинская комната

Аптека

Брендовый маркет

Круглосуточный сервис для гостей

Расположение:

Район Махинджаури

До моря - 50 м

До центра Батуми - 9 км

До аэропорта - 14 км



