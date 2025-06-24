Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.

Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури.
Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода.
В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями площадью от 33 м2 до 249 м2 расположены в живописном районе Батуми, рядом с ботаническим садом.
Управляющая компания возьмет на себя все вопросы аренды и обслуживания, что гарантирует стабильный доход.
Приложение для сдачи апартаментов в аренду: личный кабинет, включающий календарь бронирования, детальную информацию о доходе, возможность оплаты коммунальных услуг и чат с менеджером гостиницы.
Без% рассрочка до 2027 года!
Доход от аренды в размере до 12% годовых!
3 категории апартаментов:
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.