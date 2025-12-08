  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Батуми

Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Батуми, Грузия
от
$163,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 66
Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру О проекте: В б…
Агентство
Satellite Estate
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Площадь 31–162 м²
4 объекта недвижимости 4
Многофункциональный 16-этажный комплекс гостиничного типа включает в себя три блока Особенная архитектура Отличное расположение - недалеко от берега моря (панорамный вид на горы и море) Многофункциональный - оборудован торговыми, места для развлечений и отдыха Подходит для жизни, от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
109,650
Квартира 2 комнаты
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Квартира
31.3
79,815
Застройщик
Гумбати Групп
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$34,600
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум-класса Thalassa расположен в одном из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических районов Батуми, рядом с ботаническим садом, в 800 метрах от моря. Квартиры представлены с панорамным видом на море. , ботанический сад и горы.
Застройщик
Thalassa Group LLC
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Грин Кейп"
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 10
Площадь 32–72 м²
24 объекта недвижимости 24
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Квартира 2 комнаты
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Застройщик
Green Cape
Застройщик
Green Cape
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Батуми, Грузия
от
$59,040
Год сдачи 2029
Количество этажей 31
Площадь 29–61 м²
2 объекта недвижимости 2
💎 Новый комплексс видом на мopе | Новострoйка у мoря | раcсpoчкa 52 мecяцa 🔥 Пpecейл — цена нижe рынка  🔥 Рост стоимости к сдачe до +48% 🔥 Доходность инвеcтиций дo 12% годовыx Продaютcя cтудии, квартиты с 1 и 2 спальнями в прeмиальном кoмплексе нa Hовoм Бульвaре. Дo моpя — 100 м, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
122,000
Квартира
29.1
59,665
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$23,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
🔹Комплекс NB Residence расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagi…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Radis…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Гарантия возврата!Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.Цена:1/4 номера от 78 724 USD дохода - от …
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Апарт - отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Апарт - отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Апарт - отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Апарт - отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Апарт - отель Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури. Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода. В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$25,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 500 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - современ…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Батуми, Грузия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 174 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На двух этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на горы…
Агентство
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Батуми, Грузия
от
$2,200
Количество этажей 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Агентство
Sisno Group
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$32,470
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 26–798 м²
13 объектов недвижимости 13
20-ти этажный жилой комплекс Завершение строительства  — апрель 2024 Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13 Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря   ИНФРАСТРУКТУРА   Консьерж Ресепшен Частный пляж Игровая комната Пляжный ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Пентхаус
798.3
648,000
Студия
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Агентство
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом «White»
Многоквартирный жилой дом «White»
Многоквартирный жилой дом «White»
Многоквартирный жилой дом «White»
Батуми, Грузия
от
$56,950
Год сдачи 2024
Количество этажей 19
🔹Next - ведущий грузинский Девелопер, реализующий проекты премиум-класса, на Черноморском побережье.  🔹В портфолио Next знаковые жилые и деловые комплексы, 5-звездочные резиденции,созданные в сотрудничестве с Radisson Blu и Windham, роскошные курорты, Апарт-отели, виллы и бизнес-центры . 🔹…
Агентство
GulfStream
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Батуми, Грузия
от
$78,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
ELT Quarter возводится на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс спроектирован всемирно известными архитекторами и дизайнерами в партнерстве с Wyndham Hotels & Resorts. Компания выходит за рамки концепции квартала и создает новое измерение в виде квартала, который идеально впи…
Агентство
Sisno Group
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Жилой комплекс Green Cape Botanico
Батуми, Грузия
от
$138,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
О проектеРасположенный в вечнозеленом субтропическом окружении, Green Cape Botanico — это уникальный проект в 2 минутах ходьбы от Ботанического сада, напротив галечного пляжа Черного моря. Строительный проект был завершен в 2023 году. Комплекс включает в себя два 7-этажных жилых здания, кото…
Застройщик
Silk Development
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Батуми, Грузия
от
$49,020
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Площадь 34–231 м²
52 объекта недвижимости 52
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического сада. В комплексе есть 5 бассейнов и частный пляж, 3 ресторана, спа и фитнес центры, переговорные комнаты, кафе-библиотека, детская зона отдыха, бильярдная, мини-кинотеатр, теннисный корт, а также лаун…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Квартира 2 комнаты
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Квартира 3 комнаты
231.4
578,575
Студия
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Батуми, Новый бульвар
Жилой комплекс Батуми, Новый бульвар
Жилой комплекс Батуми, Новый бульвар
Жилой комплекс Батуми, Новый бульвар
Жилой комплекс Батуми, Новый бульвар
Батуми, Грузия
от
$74,450
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 28–121 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.9 – 55.8
107,800 – 152,334
Квартира 2 комнаты
74.8
200,300
Квартира 3 комнаты
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Студия
27.8
74,450
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Жилой комплекс Next Address (Лот П042ОЭ)
Батуми, Грузия
от
$47,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 47
Продаётся студия по переуступке в элитном комплексе Next Address (Батуми, Block B, 7-й этаж)  💰 Гибкая схема оплаты  • Цена переуступки: 47 500 $:  - Первоначальный взнос: 27 500 $  - Остаток: 20 000 $ рассрочка до июня 2027  без процентов и переплат • Закрытая охраняемая территория…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.Radiss…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Батуми, Грузия
от
$49,165
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
Stay&Rent— активный стиль жизни.  Легко купить, комфортно жить, выгодно сдавать   Востребованность локации сегодня Новый бульвар — быстро развивающийся новый район у моря с пока еще низкими ценами на недвижимость. Динамичную, современную, спортивную атмосферу жизни района фо…
Застройщик
One Development
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,100
Количество этажей 20
Bianca Batumi by York Towers разработана на участке площадью 29 445 квадратных метров и включает в себя два 16-этажных и два 18-этажных апарт-отеля, одно 20-этажное жилое здание и два фирменных отеля, одним из которых является Ibis Styles Batumi. Более 1000 квартир, построенных по международ…
Агентство
Sisno Group
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Батуми, Грузия
от
$161,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. …
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
$47,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Новый проект Elt Building — «Компактный дом» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с хорошо оборудованной инфраструктурой. Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены: консьерж-сервис; Супермаркет; терраса; задний двор; коммерческие пространства; Служба безопасности 2…
Агентство
Sisno Group
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 34
AVENUE by ORBI - расположен в туристическом центре Батуми, на красивейшей Аллее Героев. Все квартиры имеют панорамный вид на море, аллею и город Аллея Героев, как одна из визитных карточек Батуми, является крупнейшим проспектом города - с современной архитектурной застройкой и развитой инф…
Агентство
Sisno Group
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Батуми, Грузия
от
$70,320
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Lagoon Resort – новый жилой комплекс премиум-класса. Комплекс расположенный в тихом живописном месте в 500 метрах моря и Нового бульвара, проект предлагает гостям и жителям потрясающую атмосферу, сервисы и новое качество жизни в Батуми.. Lagoon Resort состоит из 3-х блоков: Блок …
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Цены 1/4 от 53.100 USD. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйт…
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запус…
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.Radiss…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Жилой комплекс Complex “Next Address”
Батуми, Грузия
от
$1,734
Год сдачи 2027
Батуми, ул. Тбеля Абуселидзе N11, Комплекс «Следующий адрес», 1 кв.м. цена от 1510$, Размер квартир минимум от 31 кв.м., 15% первоначальный взнос и рассрочка до 48 месяцев, Процесс строительства будет завершен в середине 2027 года, Квартира будет доставлена в белом каркасе
Агентство
Integrated Real Estate Services
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$23,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 20
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 1300 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - совреме…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Батуми, Грузия
от
$73,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 38–148 м²
28 объектов недвижимости 28
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, рест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
49.1 – 112.3
145,172 – 891,100
Квартира 2 комнаты
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Квартира 3 комнаты
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Студия
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Батуми, Грузия
от
$43,670
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$ Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$ Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, располо…
Агентство
GulfStream
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Апарт - отель Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Батуми, Грузия
от
$51,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Батуми, Грузия
от
$350,000
Площадь 320 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высок…
Застройщик
European Village
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$50,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс –, воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает …
Застройщик
LTD homex
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)
Батуми, Грузия
от
$33,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Жилой комплекс La Batumi Familia находится в районе Нового Бульвара, в одном из молодых и динамично развивающихся районов. Рядом с домом большой парк Лехи и Марии Качиньских, торговый центр Metro City, казино, рестораны, школы и детские сады в пешей доступности. Море в 5 минутах ходьбы. Пре…
Агентство
GulfStream
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Батуми, Грузия
от
$38,307
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Royal Residence - на берегу черного моря, находящейся в районе нового бульвара г.Батуми, Грузия на ул. Нижарадзе. Комплекс будет построен в экологически чистом и бесшумном месте, в 2 минутах ходьбы до моря. 100м. Цены зависят от вида с квартиры, этажа и системы оплаты. Данный проект находитс…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$81,750
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 25
Площадь 30–58 м²
13 объектов недвижимости 13
Wyndham Deluxe - комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного уровня. Комплекс расположен на первой линии побережья, а инфрастуктура включает в себя лаунж-бар на крыше, фитнес, ресторан, конференц-залы, открытый бассейн, казино и собственный пляж.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Квартира
30.4
87,029
Студия
29.8 – 43.3
95,268 – 138,673
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Цен…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запус…
Агентство
Smart Home
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2029
Количество этажей 45
Первые брендированные резиденции в центральной части Батуми Премиальный сервис по международным стандартам Развитая внутренняя инфраструктура Показатели заполняемости и роста стоимости объектов выше рыночных Wyndham Hotels & Resorts - выбор №1 для инвесторов всего мира Cамая к…
Застройщик
One Development
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Батуми, Грузия
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 130–151 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с па…
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
479,091 – 622,391
Квартира
31.2
317,772
Студия
32.2 – 51.1
327,957 – 536,857
Агентство
Geo Estate
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Апарт - отель Optima Residence
Батуми, Грузия
от
$83,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Апартаменты в 300 метрах от моря в комплексе Optima Residence Optima Residence - шестой проект многофункционального комплекса ELT Quarter, который возводится на 7 гектарах земли на Батумском Новом бульваре. Комплекс был спроектирован всемирно известными архитекторами и дизайнерами в партнерс…
Агентство
Sisno Group
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…
Застройщик
Otium Development
Застройщик
Otium Development
Языки общения
English
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Батуми, Грузия
от
$141,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 32–151 м²
7 объектов недвижимости 7
Элитная резиденция для семьи с панорамным видом на море, созданная по принципу "город-курорт", который состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27,000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиоте…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Квартира 2 комнаты
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Квартира 3 комнаты
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Студия
31.8
81,000
Агентство
Geo Estate
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "LBF complex”
Батуми, Грузия
от
$31,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле. Преимущества комплекса: удобная локация недалеко от морского побережья; развитая инфраструктура и хорошая транспорт…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$82,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Батуми, Грузия
от
$62,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton. Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций. Локация: Проект расположен в районе Нового бульвара: 3 минуты до моря 5 ми…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$51,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Многоквартирный жилой дом Oval
Батуми, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Проект расположен в самом сердце Атуми, в самом развитом городском районе. «Овальный» — крупнейший инвестиционный проект в Аллее Героев. Море находится всего в 200 метрах, а танцующие фонтаны и Центральный стадион Батуми находятся в нескольких минутах ходьбы. 5 минут до моря; 3 минуты до …
Агентство
Sisno Group
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Батуми, Грузия
от
$83,000
Количество этажей 55
Расположение комплекса одно из самых элитных и уникальных в Батуми: он расположен между знаменитой улицей Руставели, озером Нуригели и парком 6 Мая с одной стороны, а с другой граничит с исторической частью Батумского бульвара и непосредственно берег моря
Агентство
Sisno Group
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Батуми, Грузия
от
$36,852
Год сдачи 2026
Количество этажей 27
"Horizont Grand Residence" Это современный многофункциональный комплекс с разнообразной коммерческой и сервисной инфраструктурой. Он уникален тем, что у него есть зеленая крыша, что является редкостью для нового центра города. Расположенный в 400 метрах от Черного моря, дом позволяет жильца…
Агентство
GulfStream
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Площадь 32–70 м²
4 объекта недвижимости 4
Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс сос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.1 – 56.1
81,360 – 155,680
Квартира 2 комнаты
69.7
223,040
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Radisson Blu Residences Batumi. Gonio. Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Radis…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Guru Status"
Батуми, Грузия
от
$43,560
Количество этажей 29
- GURU Status - это премиальный жилой комплекс, расположенный на новом бульваре в 150 метрах от моря. Панорамные виды на море и горы. Лаундж зона на крыше. Богатая инфраструктура и самый большой парк отдыха (3000 квм.) в Батуми! Лучший по качеству строительства дом в Батуми! - Окончание стр…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
Количество этажей 18
Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” в  городе Батуми, улица Шартава,27, который  завершен в 2024 году! Этот комплекс идеально подходит как для комфортной жизни, так и для успешных инвестиций. Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” расположен в самом сердце Батуми, в одном из самых привлекательных рай…
Агентство
GulfStream
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также …
Агентство
Sisno Group
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,680
Количество этажей 40
Площадь 46–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Квартира 2 комнаты
94.4
188,780
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Collection Batumi.
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Next Collection – современный жилой комплекс в элитном пригороде Батуми - Махинджаури. Этот первый на грузинском побережье апарт-комплекс в формате all in one предлагает всё для комфортной жизни и стабильного дохода. В проекте доступны к продаже апартаменты - студии, апартаменты с 1 и …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписыв…
Застройщик
ELT Building
Застройщик
ELT Building
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 14
Площадь 33–42 м²
2 объекта недвижимости 2
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго сплан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Застройщик
LTD EVROMSHENI
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Жилой комплекс Via Villas Batumi (П039ОВ)
Батуми, Грузия
от
$360,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Via Villas Batumi — это новый привлекательный проект, который предлагает коллекцию комфортабельных вилл в окружении природы. Преимущества: Пешая доступность до моря (10–12 минут) Бассейн и личная терраса Озеленённая территория Паркинг и детская площадка Шумоизоляция - и теплоизоляция …
Агентство
GulfStream
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Батуми, Грузия
от
$35,000
Количество этажей 26
Ваше Пространство - это стильное, высотное новое здание с большим благоустроенным внутренним двором и современными апартаментами с эффективной планировкой, откуда открывается панорамный вид на море и курорт Батуми. Новое здание расположено в районе аэропорта, на улице Григолы Лорткипанидзе, …
Агентство
Sisno Group
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Батуми, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Агентство
Sisno Group
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Батуми, Грузия
от
$67,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати. Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и ко…
Агентство
Satellite Estate
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Батуми, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Агентство
FA Real Estate
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Апарт - отель Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Гарантия возврата!Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.Цена:1/4 номера от 78 724 USD дохода - от …
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Батуми, Грузия
от
$51,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Цен…
Агентство
Smart Home
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное…
Агентство
GulfStream
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Residences Batumi. Gonio. Wyndham Residences Batumi - уникальный 25-и этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham. Wyndham Branded Residences воплощает строгие стандарты …
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Апарт - отель Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера в отеле Wyndham Residences Batumi. Гонио.Резиденции Wyndham Батуми – уникальный 25-этажный отель, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Wyndham.Wyndham Branded Резиденции воплощают строгие стандарты Wyndham Intern…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Батуми, Грузия
от
$1,622
Год сдачи 2026
Батуми Чиксисдзири, В первой полосе моря комплекс «Petra Sea Resort», цена 1 кв.м. от 1,413$ до 2,676$, размер апартаментов начинается от 27 кв.м., 10% первоначальный взнос, И рассрочка делится на следующие 30 месяцев, строительство будет завершено 2026 лет
Агентство
Integrated Real Estate Services
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$68,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 36–83 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Гонио. Это наиболее подходящее место для пляжного отдыха, которое является номинантом международных премий за чистоту и экологичность. Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.1
114,000
Квартира 2 комнаты
83.0
149,000
Студия
35.9 – 38.1
68,000 – 76,000
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$32,580
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь. ?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прек…
Агентство
GulfStream
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Жилой комплекс ONE
Батуми, Грузия
от
$47,243
Год сдачи 2027
Количество этажей 36
Площадь 28–121 м²
15 объектов недвижимости 15
Первый жилой дом бизнес-класса ONE в туристическом центре Батуми – лучший вариант для инвестиций или проживания у моря! Выгодное вложение: +113% прирост средней цены за время строительства! от 20,2% доходность от сдачи в аренду при средней заполняемости 55%; 0% рассрочка от …
Застройщик
One Development
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 30–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Batumi Island — это уникальный проект, представляющий собой первый в Грузии искусственный остров расположенный на побережье Чёрного моря в Батуми. Площадь острова составляет 84 гектара, 49% из которых занимают парки и зоны отдыха. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, при…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.5
146,500
Квартира 2 комнаты
108.4
303,000
Студия
30.4
110,000
Агентство
Geo Estate
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
