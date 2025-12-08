Батуми, Грузия

Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…