  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Бакуриани
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Бакуриани

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
121
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Количество этажей 5
Bakuriani 4Rest Ул. К. Цакадзе, д. 32 Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби. В состав комплекса входят: - 4 жилых корпуса …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Бакуриани, Грузия
от
$56,000
Количество этажей 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти