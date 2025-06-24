  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Moma Liv

Жилой комплекс Moma Liv

Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
;
25
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23343
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Marjanishvili (~ 1000 м)
  • Метро
    Tavisuplebis Moedani (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

💡 Идеальное пространство для жизни и работы!

 

🏠 Moma Liv – это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, где каждый метр продуман до мелочей. Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал не только местом для отдыха, но и удобной средой для работы. ✨

 

🌟 Почему выбирают Moma Liv?

• 🛋️ Удобные планировки: продуманное пространство, в котором каждый квадратный метр работает на ваше удобство.

• 🌱 Экологичность и энергоэффективность: мы заботимся о вашем здоровье и окружающей среде.

• 🏞️ Просторная инфраструктура: игровые площадки, спортивные зоны, зоны отдыха и прогулочные дорожки для всей семьи.

• 🔒 Абсолютная безопасность: круглосуточное видеонаблюдение и охрана для вашего спокойствия.

• 🚗 Удобная парковка: подземный паркинг для вашего автомобиля.

• 🎨 Стильные общие зоны: уютные лобби, зоны ожидания и, конечно, модные коворкинги, где можно работать с комфортом или встретиться с коллегами.

• 🏋️‍♂️ Фитнес-центр: для тех, кто выбирает активный образ жизни.

• 🧖‍♀️ SPA-зона: сауны, бассейны и идеальная атмосфера для релакса.

• ☕ Все необходимое рядом: магазины, кафе и важные объекты инфраструктуры.

 

💬 Moma Liv – это больше, чем просто квартира, это стиль жизни и работы! 🏡

 

Создайте уникальное пространство для своей жизни, где комфорт, безопасность и функциональность гармонично сочетаются. 💻✨

 

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас и начните новую главу вашей жизни с Moma Liv! 🌟

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом South Valley
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Батуми, Грузия
от
$107,430
Жилой комплекс Status House - квартиры по конкурентной цене от надежного застройщика
Батуми, Грузия
от
$36,641
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Gardens Batumi.
Батуми, Грузия
от
$54,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Moma Liv
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$105,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 подъездов, где предусмотрено 230 квартир. Для подземной парковки предусмотрено 2 этажа, обеспечивающие места для более 200 автомобилей. Проект завораживает, особенно с развлекательным пространством, раскинувшимся на 4000 кв.м. с разнообразными зонами р…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Кутаиси, Грузия
от
$3,300
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
28.02.2025
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
Показать все публикации