  2. Грузия
  3. Кутаиси
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Кутаиси

Многоквартирный жилой дом White Square Kutaisi
Кутаиси, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it …
