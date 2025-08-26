  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Жилой комплекс Deka Lisi

Жилой комплекс Deka Lisi

Тбилиси, Грузия
от
$1,150
от
$1,800/м²
;
6
ID: 28004
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Город
    Тбилиси
  • Метро
    Nadzaladevi (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53,6 кв.м., 1 кв.м. цена составляет 1550$, Общая цена 83 080$, 3-й этаж, первоначальный взнос 30%, что составляет 24 924$, а остальные 70% выплачиваются после 20 месяцев

Местонахождение на карте

Тбилиси, Грузия
Образование
Здравоохранение

