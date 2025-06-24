Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.

Отельные номера в Wyndham Residences Batumi. Gonio.
Wyndham Residences Batumi - уникальный 25-и этажный отель с казино, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham.
Wyndham Branded Residences воплощает строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.
Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональность, что делает его отличным выбором для инвесторов, стремящихся к высокой доходности в престижной среде.
В стоимость включена отделка “под ключ”, что предполагает наличие всей необходимой техники: стиральная машина, кондиционер, телевизор, утюг и гладильная доска, холодильник, электроплита, электрочайник, кофеварка.
Без% рассрочка до 2027 года!
Доход от аренды в размере до 14% годовых!
2-е категории номеров:
Студии
Номер от 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Номера с одной спальней
Номер от 46,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
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