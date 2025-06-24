Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.

Отельные номера в Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi - уникальный 25-и этажный отель с казино, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham.

Wyndham Branded Residences воплощает строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.

Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональность, что делает его отличным выбором для инвесторов, стремящихся к высокой доходности в престижной среде.

В стоимость включена отделка “под ключ”, что предполагает наличие всей необходимой техники: стиральная машина, кондиционер, телевизор, утюг и гладильная доска, холодильник, электроплита, электрочайник, кофеварка.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 14% годовых!

2-е категории номеров:

Студии

Номер от 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Номера с одной спальней

Номер от 46,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.



Инфраструктура комплекса:

Подземная парковка на 73 машиноместа

Благоустроенный частный пляж с обслуживанием

Ресторан и Кафе

Лаундж-зона с летним баром

Бассейн

Фитнес-зал

SPA-центр

Детская комната

Конференц-зал

Зимний сад

Казино

Расположение:

Курортный поселок Гонио

До моря - 50 м

До центра Батуми - 14 км

До аэропорта - 8 км



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