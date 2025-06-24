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Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.

Батуми, Грузия
от
$115,000
BTC
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ETH
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
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ID: 27316
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельные номера в Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi - уникальный 25-и этажный отель с казино, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и техники согласно международным стандартам Wyndham.

Wyndham Branded Residences воплощает строгие стандарты Wyndham International, сочетая выдающееся качество с современным дизайном.

Этот инвестиционный проект обещает высокий уровень комфорта и функциональность, что делает его отличным выбором для инвесторов, стремящихся к высокой доходности в престижной среде.

В стоимость включена отделка “под ключ”, что предполагает наличие всей необходимой техники: стиральная машина, кондиционер, телевизор, утюг и гладильная доска, холодильник, электроплита, электрочайник, кофеварка.

Без% рассрочка до 2027 года!

Доход от аренды в размере до 14% годовых!

2-е категории номеров:

Студии
Номер от 31,6 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Номера с одной спальней
Номер от 46,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
 

Инфраструктура комплекса:

  • Подземная парковка на 73 машиноместа
  • Благоустроенный частный пляж с обслуживанием
  • Ресторан и Кафе
  • Лаундж-зона с летним баром
  • Бассейн
  • Фитнес-зал
  • SPA-центр
  • Детская комната
  • Конференц-зал
  • Зимний сад
  • Казино

Расположение:

  • Курортный поселок Гонио
  • До моря - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Отельные номера в Wyndham Residences Batumi.
Батуми, Грузия
от
$115,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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