  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Чакви
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Чаквях

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
121
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Показать все Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Жилой комплекс Dreamland Oasis
Чакви, Грузия
от
$156,763
Год сдачи 2021
Площадь 35–107 м²
12 объектов недвижимости 12
A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure. 1 bedroom apartments …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Квартира 2 комнаты
107.4
251,811
Квартира
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Застройщик
Dreamland Oasis Chakvi
Оставить заявку
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Показать все Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
OneOne
На карте
Realting.com
Перейти