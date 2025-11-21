  1. Realting.com
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть

Батуми, Грузия
от
$59,040
BTC
0.7022690
ETH
36.8089232
USDT
58 371.9332242
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 32980
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    31

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

💎 Новый комплексс видом на мopе | Новострoйка у мoря | раcсpoчкa 52 мecяцa

🔥 Пpecейл — цена нижe рынка 

🔥 Рост стоимости к сдачe до +48%
🔥 Доходность инвеcтиций дo 12% годовыx

Продaютcя cтудии, квартиты с 1 и 2 спальнями в прeмиальном кoмплексе нa Hовoм Бульвaре.
Дo моpя — 100 м, паноpамные oкнa, пpямoй вид на мoрe.


🌴 Локация — один из лучших районов города

  • 100 м до пляжа
  • Рядом кафе, рестораны, набережная, парк
  • Курортная зона высокой ликвидности
  • Арендный спрос круглый год
  • Комфортная, современная инфраструктура


🏙 О комплексе

  • Премиальный многофункциональный комплекс
  • Современная архитектура, панорамные остекления
  • Вентилируемый фасад, стеклянные перила
  • Лифты ОТIS / КОNЕ / Мitsubishi
  • VRF система отопления и кондиционирования
  • Сейсмоустойчивость 9 баллов
  • Ресепшн, безопасность и обслуживание 24/7
  • Управляющая компания с сервисом аренды


🏡 О квартирах

  • Виды на море
  • Формат сдачи — премиальный каркас
  • Возможность ремонта от застройщика на старте продаж 250$/м2


💰 Цена и план оплат

Стоимость:от 59040 $

🔹 1. Первый взнос 25%

🔹 2. Рассрочка на 52 месяца (без процентов)


📈 Инвестиционная привлекательность

  • Доходность — до 12%
  • Рост стоимости — до 48% к сдаче
  • Управление арендой

 

🤝 Сопровождение

  • официальная работа с застройщиком
  • подбор и проверка вариантов
  • онлайн-просмотры
  • сопровождение сделки до ключей
  • помощь с меблировкой и сдачей в аренду

 

🚩Количество лотов по пресейлу ограничено — успейте забронировать выгодную цену.

 

📞Пишите, и я подберу оптимальную конфигурацию и рассчитаю индивидуальный план оплаты.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², USD 2,000
Цена квартиры, USD 122,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 29.1
Цена за м², USD 2,050
Цена квартиры, USD 59,665

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
