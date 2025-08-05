Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.

  1. Realting.com
Батуми, Грузия
от
$51,324
ID: 27463
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров.

Гарантия обратного выкупа!
Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет!

Цена:

  • 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 USD в год!
  • 1/4 номера от 78.724 USD доход - от 7.872 USD в год!
  • Номер целиком от 275.364 USD доход - от 27.536 USD в год!

Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запуска отеля.
То есть Вы начинаете зарабатывать уже на следующий день после полной оплаты.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua - уникальный двадцатиэтажный отель с санаторными функциями, аква-зоной и панорамным рестораном на крыше.

Отель входит в комплекс Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, первый в Грузии комплекс с сервисами All Inclusive и самой большой инфраструктурой – 90 объектов на 15 000 м2, что делает его привлекательным для туристов круглый год, независимо от сезона.

3 категории номеров:

Standard
Номер 31,2 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.
Доступны различные видовые характеристики, в том числе на море и горы.

De Luxe
Номер 50,9 м2 - 51,1 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Из каждого номер открывается вид на море и горы.

Luxe
Номер 44,8 м2 - 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Просторный балкон, Из каждого номер открывается панорамный видом на море.

В номерах:

  • Шкаф-купе
  • Кровать
  • Письменный стол
  • Рабочее кресло
  • Прикроватные тумбочки
  • Комод
  • Приставной столик
  • Диван в гостиной (планировки deLuxe и Luxe)
  • Мебель для террасы
  • Зеркала
  • Телефоны
  • Телевизор
  • Электронный сейф
  • Утюг и гладильная доска
  • Фен
  • Электрическая соковыжималка
  • Тостер
  • Чайник
  • Кофемашина
  • Варочная панель
  • Холодильник
  • Духовка
  • Микроволновка
  • Посуда, Столовые приборы
  • Постельное белье, Халаты, Тапочки
     

Инфраструктура комплекса:

  • 12 ресторанов, кафе, баров
  • 7 бассейнов
  • СПА
  • Фитнес-центра
  • 2 спортивные площадки
  • Детских площадок, игровых комнат, кафе и клубов
  • Детский парк
  • Веревочный городок с батутом и скалодромом
  • Конференц-зал
  • 4 meeting-room
  • Коворкинг
  • Мини-гольф
  • Боулинг
  • Кинозал
  • Бильярд
  • Библиотека
  • Шахматные столики
  • Прокат велосипедов и электросамокатов
  • Настольные игры
  • Винный дом
  • Дегустационный зал
  • Чача-дом
  • Банкетный зал
  • Банный комплекс
  • Центр винотерапии и фитотерапии
  • Душ Шарко
  • Соляные комнаты
  • Джакузи
  • Массажные кабинеты
  • Артезианский источник
  • Брендированная фотозона
  • Сувенирная лавка
  • Маркеты и эколавка
  • Парковка
  • Вертолетная площадка

Расположение:

  • Курортный поселок Гонио
  • До моря - 400 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

