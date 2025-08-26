Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.

Lagoon Resort – новый жилой комплекс премиум-класса.
Комплекс расположенный в тихом живописном месте в 500 метрах моря и Нового бульвара, проект предлагает гостям и жителям потрясающую атмосферу, сервисы и новое качество жизни в Батуми..
Lagoon Resort состоит из 3-х блоков:
К продаже представлены апартаменты с разной планировкой - студии, апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями, площадью от 32,7 м2 до 69,5 м2.
Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.
Доходность от сдачи в аренду до 12% годовых.
Управляющая компания возьмет на себя все вопросы аренды и обслуживания, что гарантирует стабильный доход.
Без% рассрочка на 24 месяца!
Окончание строительства - 4-й квартал 2026 года.
Вокруг комплекса разнообразная торгово-развлекательная инфраструктура, где можно найти все необходимое для комфортной жизни и приятного времяпрепровождения.
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.