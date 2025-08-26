  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.

Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.

Батуми, Грузия
от
$70,320
BTC
0.8364424
ETH
43.8415224
USDT
69 524.2944500
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
Оставить заявку
ID: 32700
ID новостройки на Realting
In CRM: 002151
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Lagoon Resort – новый жилой комплекс премиум-класса.

Комплекс расположенный в тихом живописном месте в 500 метрах моря и Нового бульвара, проект предлагает гостям и жителям потрясающую атмосферу, сервисы и новое качество жизни в Батуми..

Lagoon Resort состоит из 3-х блоков:

  • Блок А - гостиница и апартаменты
  • Блок В, С - апартаменты для проживания и инвестиций

К продаже представлены апартаменты с разной планировкой - студии, апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями, площадью от 32,7 м2 до 69,5 м2.

  • Студии - 32,7 м2 от 70.320 USD
  • Апартаменты с одной спальней - 47 м2 от 148.150 USD
  • Апартаменты с двумя спальнями от 67,5 м2 и 69,5 м2 по запросу

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Доходность от сдачи в аренду до 12% годовых.
Управляющая компания возьмет на себя все вопросы аренды и обслуживания, что гарантирует стабильный доход.

Без% рассрочка на 24 месяца!
Окончание строительства - 4-й квартал 2026 года.

Вокруг комплекса разнообразная торгово-развлекательная инфраструктура, где можно найти все необходимое для комфортной жизни и приятного времяпрепровождения.
 

Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный дизайн
  • Открытый бассейн
  • Зоны отдыха
  • Лобби, консьерж
  • Ресторан
  • Крытый и открытый бассейн
  • Тренажёрный зал
  • Зал для йоги
  • СПА-центр
  • Массажные кабинеты
  • Кинотеатр
  • Детская площадка
  • Магазины
  • Офисные помещения
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Ресторан с террасой
  • Зона для гриля
  • Библиотека и коворкинг
  • Подземная парковка

Расположение:

  • Адрес: Батуми, улица Адлия, д. 58.
  • До моря – 500 м.
  • До центра Батуми – 5,5 км.
  • До аэропорта – 2 км.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Жилой комплекс "NBG Beach Panorama" (Лот П032ЕМ)
Батуми, Грузия
от
$40,000
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Тбилиси, Грузия
от
$81,000
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
от
$22,000
Жилой комплекс Долевые инвестиции в отельные номера Wyndham Grand Batumi.
Батуми, Грузия
от
$51,324
Вы просматриваете
Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.
Батуми, Грузия
от
$70,320
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте Представляем новейшую разработку White Square - «Белый Квадрат Варкетили 2»," проект, расположенный в самом выгодном месте Варкетили. Район вокруг резиденции имеет развитую инфраструктуру, до которой легко добраться различными видами общественного транспорта. Всего 10 минут ходь…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Показать все Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$60,260
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 44
Предлагаем новый, современный, эксклюзивный  проект от ведущего застройщика Грузии ( реализовано 11 проектов) в активно развивающемся курорте Европейского класса-Батуми. Жилой комплекс комфорт класса расположен на первой береговой линии рядом с Домом Юстиции и Аллеей Героев и соответствует д…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Показать все Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Батуми, Грузия
от
$41,942
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре. OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции. О проекте: 2 блока по 35 этажей Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе) — II кварт…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации