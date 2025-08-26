Жилой комплекс Студии, 1+1, 2+1 в комплекс премиум класса Lagoon Resort.

Lagoon Resort – новый жилой комплекс премиум-класса.

Комплекс расположенный в тихом живописном месте в 500 метрах моря и Нового бульвара, проект предлагает гостям и жителям потрясающую атмосферу, сервисы и новое качество жизни в Батуми..

Lagoon Resort состоит из 3-х блоков:

Блок А - гостиница и апартаменты

Блок В, С - апартаменты для проживания и инвестиций

К продаже представлены апартаменты с разной планировкой - студии, апартаменты с одной (1+1) и двумя (2+1) спальнями, площадью от 32,7 м2 до 69,5 м2.

Студии - 32,7 м2 от 70.320 USD

Апартаменты с одной спальней - 47 м2 от 148.150 USD

с одной спальней - 47 м2 Апартаменты с двумя спальнями от 67,5 м2 и 69,5 м2 по запросу

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.

За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Доходность от сдачи в аренду до 12% годовых.

Управляющая компания возьмет на себя все вопросы аренды и обслуживания, что гарантирует стабильный доход.

Без% рассрочка на 24 месяца!

Окончание строительства - 4-й квартал 2026 года.

Вокруг комплекса разнообразная торгово-развлекательная инфраструктура, где можно найти все необходимое для комфортной жизни и приятного времяпрепровождения.



Инфраструктура комплекса:

Благоустроенная озелененная территория

Ландшафтный дизайн

Открытый бассейн

Зоны отдыха

Лобби, консьерж

Ресторан

Тренажёрный зал

Зал для йоги

СПА-центр

Массажные кабинеты

Кинотеатр

Детская площадка

Магазины

Офисные помещения

Охрана и видеонаблюдение

Ресторан с террасой

Зона для гриля

Библиотека и коворкинг

Подземная парковка

Расположение:

Адрес: Батуми, улица Адлия, д. 58.

До моря – 500 м.

До центра Батуми – 5,5 км.

До аэропорта – 2 км.



