  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Мцхета-Мтианети
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках во Мцхете-Мтианетях

Тианетский муниципалитет
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Ezo
Многоквартирный жилой дом Ezo
Многоквартирный жилой дом Ezo
Многоквартирный жилой дом Ezo
Многоквартирный жилой дом Ezo
Ведзатхева, Грузия
от
$1,600
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти