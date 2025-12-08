  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Боржомский муниципалитет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Боржомском муниципалитете

Бакуриани
2
Апарт - отель Archi Kokhta
Бакуриани, Грузия
$56,000
Количество этажей 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Sisno Group
Многоквартирный жилой дом Bakuriani 4Rest
Бакуриани, Грузия
$22,000
Количество этажей 5
Bakuriani 4Rest Ул. К. Цакадзе, д. 32 Bakuriani 4Rest — жилой комплекс курортного типа, который расположен у подножия горы Кохта, на опушке хвойного леса, в 500 метрах от 25-летней горнолыжной трассы, недалеко от дороги Кохта — Митарби. В состав комплекса входят: - 4 жилых корпуса …
Sisno Group
