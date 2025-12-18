  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Телавский муниципалитет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Телавском муниципалитете

Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Телавский муниципалитет, Грузия
от
$33,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте Строительная компания Pala Group представляет новый жилой комплекс Your House в Варкетили, на улице Цнорисскали. Жилой комплекс включает в себя 9 жилых и коммерческих этажей, а также парковку, зеленый двор, детские игровые площадки, площадь и хорошо оборудованную инфраструктуру. Ср…
Sisno Group
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
Жилой комплекс Брендированные Виллы Алазанская Долина
, Грузия
от
$40,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 195 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в уникальный закрытый эко-поселок из 14 роскошных вилл класса “premium”, расположенный в самом сердце винодельческой Грузии — в Алазанской долине, регионе с 8000-летними традициями виноделия. Проект объединяет архитектурную эстетику, экологичный образ жизни и устойчивые инве…
Geo Estate
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Жилой комплекс Таунхаус Алазанская Долина
Кисисхеви, Грузия
от
$330,000
Количество этажей 3
Площадь 286 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий в себе комфорт, экологичность и выгодные инвестиции. Проект включает в себя трёхэтажные таунхаусы с видом на горы, собственными садами (300 м²), бассейнами, парковкой и просторным подвалом, который можно превратить в винный погреб или игрову…
Geo Estate
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Жилой комплекс Вилла Алазанская Долина
Кисисхеви, Грузия
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 209 м²
1 объект недвижимости 1
Премиальный винно & туристический проект, основанный в 2008 году немецким предпринимателем в сердце винодельческого региона Грузии — Кахетии. S.Wines Chateau, Villas & SPA предлагает уникальную возможность инвестировать в роскошные виллы с собственными виноградниками. Каждая вилла площадью 2…
Geo Estate
