  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Апарт-отель Avenue by Orbi

Апарт-отель Avenue by Orbi

Батуми, Грузия
от
$30,000
;
4
Оставить заявку
ID: 21044
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    34

О комплексе

AVENUE by ORBI - расположен в туристическом центре Батуми, на красивейшей Аллее Героев. Все квартиры имеют панорамный вид на море, аллею и город Аллея Героев, как одна из визитных карточек Батуми, является крупнейшим проспектом города - с современной архитектурной застройкой и развитой инфраструктурой. Покупка квартиры в AVENUE by ORBI - это ваша мудрая инвестиция и лучший способ увеличить свой доход. Вы становитесь владельцем квартиры, в которой сможете жить и отдыхать, а в свое отсутствие можете сдавать ее в аренду самостоятельно или через нашу управляющую компанию.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Тбилиси, Грузия
от
$2,100
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,350
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от
$280,000
Вы просматриваете
Апарт-отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Батуми, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Агентство
FA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Жилой комплекс Stay&Rent в перспективном районе Нового бульвара
Батуми, Грузия
от
$49,165
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
Stay&Rent— активный стиль жизни.  Легко купить, комфортно жить, выгодно сдавать   Востребованность локации сегодня Новый бульвар — быстро развивающийся новый район у моря с пока еще низкими ценами на недвижимость. Динамичную, современную, спортивную атмосферу жизни района фо…
Застройщик
One Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
One Development
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Показать все Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с прост…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
Показать все публикации