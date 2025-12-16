  1. Realting.com
  Грузия
  Поти
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Поти

Тбилиси
100
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
122
Многоквартирный жилой дом OTIUM POTI
Поти, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
OTIUM POTI - это мульти-аппаратурный резидентный блок с коммерческим пространством и рекреационной средой.Проект, включающий в себя здоровую зону вокруг здания, игровую зону и зону парковки, будет завершен к маю 2026 года
Застройщик
Otium Development
