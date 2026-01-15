  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Горийский муниципалитет
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Горийском муниципалитете

Тбилиси
102
Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
124
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Многоквартирный жилой дом Vila Ambassadori
Хидистави, Грузия
от
$265,000
Количество этажей 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти