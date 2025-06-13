Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми

Первые брендированные резиденции в центральной части Батуми
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Премиальный стиль жизни в лучшей туристической локации Батуми
Ramada Residences Batumi находится в самом востребованном и многолюдном районе Батуми – на второй линии от моря на Аллее Героев, которая стремительно превращается в мини-Дубай и привлекает туристов из Европы и Ближнего Востока своим ярким и современным современным стилем.
Уникальная локация обеспечивает близость к многим достопримечательностям, центральной магистрали, прибрежной рекреационной инфраструктуре, государственным учреждениям, основным торговым центрам и местам ведения бизнеса. Это делает Ramada Residences лучшим выбором для краткосрочного и среднесрочного пребывания в Батуми.
В перспективе 3-5 лет Аллея Героев превратится в полноценный, обустроенный, сияющий огнями центр города, круглогодично привлекающий туристов, бизнесменов и участников казино-туров.