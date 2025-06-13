Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми

Первые брендированные резиденции в центральной части Батуми

Премиальный сервис по международным стандартам

Развитая внутренняя инфраструктура

Показатели заполняемости и роста стоимости объектов выше рыночных

Wyndham Hotels & Resorts - выбор №1 для инвесторов всего мира Cамая крупная империя гостеприимства в мире, которая объединяет в себе 25 отельных брендов премиум-сегмента.

Станьте собственником элитной недвижимости от крупнейшего отельного бренда в мире

45-этажный отельный комплекс на Аллее Героев

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Виды на горы, город, Аллею Героев и море

Соблюдение стандартов качества бренда Wyndham на всех этапах

Использование высококачественных материалов при строительстве и отделке

5 этажей паркинга: 4 наземных, 1 подземный

5 лифтов премиального бренда: 1 грузовой, 4 пассажирских

1 этаж коммерческих помещений

Международная управляющая компания

Премиальный стиль жизни в лучшей туристической локации Батуми

Ramada Residences Batumi находится в самом востребованном и многолюдном районе Батуми – на второй линии от моря на Аллее Героев, которая стремительно превращается в мини-Дубай и привлекает туристов из Европы и Ближнего Востока своим ярким и современным современным стилем.

Уникальная локация обеспечивает близость к многим достопримечательностям, центральной магистрали, прибрежной рекреационной инфраструктуре, государственным учреждениям, основным торговым центрам и местам ведения бизнеса. Это делает Ramada Residences лучшим выбором для краткосрочного и среднесрочного пребывания в Батуми.

В перспективе 3-5 лет Аллея Героев превратится в полноценный, обустроенный, сияющий огнями центр города, круглогодично привлекающий туристов, бизнесменов и участников казино-туров.