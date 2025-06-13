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Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми

Батуми, Грузия
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ID: 26502
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    45

О комплексе

Первые брендированные резиденции в центральной части Батуми

  • Премиальный сервис по международным стандартам
  • Развитая внутренняя инфраструктура
  • Показатели заполняемости и роста стоимости объектов выше рыночных

Wyndham Hotels & Resorts - выбор №1 для инвесторов всего мира Cамая крупная империя гостеприимства в мире, которая объединяет в себе 25 отельных брендов премиум-сегмента. 

Станьте собственником элитной недвижимости  от крупнейшего отельного бренда в мире

  • 45-этажный отельный комплекс на Аллее Героев
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • Виды на горы, город, Аллею Героев и море
  • Соблюдение стандартов качества бренда Wyndham на всех этапах
  •  Использование высококачественных материалов при строительстве и отделке
  •  5 этажей паркинга: 4 наземных, 1 подземный
  • 5 лифтов премиального бренда: 1 грузовой, 4 пассажирских
  • 1 этаж коммерческих помещений
  • Международная управляющая компания

 

Премиальный стиль жизни в лучшей туристической локации Батуми

Ramada Residences Batumi находится в самом востребованном и многолюдном районе Батуми – на второй линии от моря на Аллее Героев, которая стремительно превращается в мини-Дубай и привлекает туристов из Европы и Ближнего Востока своим ярким и современным современным стилем.

Уникальная локация обеспечивает близость к многим достопримечательностям, центральной магистрали, прибрежной рекреационной инфраструктуре, государственным учреждениям, основным торговым центрам и местам ведения бизнеса. Это делает Ramada Residences лучшим выбором для краткосрочного и среднесрочного пребывания в Батуми.

В перспективе 3-5 лет Аллея Героев превратится в полноценный, обустроенный, сияющий огнями центр города, круглогодично привлекающий туристов, бизнесменов и участников казино-туров.

 

 

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Резиденция Ramada Residences - Первые брендированные резиденции в центре Батуми
Батуми, Грузия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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