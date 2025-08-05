Жилой комплекс Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Номера в отеле Radisson Blu Residences Batumi. Гонио.
Radisson Blu Residences Batumi - эксклюзивный 5* 26-этажный жилой и гостиничный комплекс с CASINO на берегу моря, эксклюзивный дизайн резиденций с использованием материалов, мебели и оборудования по международным стандартам Radisson.
Radisson Blu Residences предлагает уникальную возможность инвестировать в фирменные резиденции, которые сочетают в себе роскошь и высокий потенциал дохода.
Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, которые хотят сочетать сложную жизнь с надежными финансовыми инвестициями.
Апартаменты сданы в эксплуатацию с ремонтом под ключ, эксклюзивный дизайн которого разработан в соответствии с международными стандартами сети отелей Radisson.
Доход до 14% годовых!
28 дней для собственного отпуска в год!
Договор аренды с Radisson на 20 лет!
Бассейн 60/40 (распределение прибыли от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории).
Первый взнос 20%
Никаких взносов до декабря 2027 года!
