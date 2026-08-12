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  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках от застройщиков в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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Батуми
26
Кобулетский муниципалитет
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Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Апарт - отель Montemar By Gumbati
Батуми, Грузия
от
$65,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Площадь 31–162 м²
4 объекта недвижимости 4
Многофункциональный 16-этажный комплекс гостиничного типа включает в себя три блока Особенная архитектура Отличное расположение - недалеко от берега моря (панорамный вид на горы и море) Многофункциональный - оборудован торговыми, места для развлечений и отдыха Подходит для жизни, от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
109,650
Квартира 2 комнаты
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Квартира
31.3
79,815
Застройщик
Гумбати Групп
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Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$45,000
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум-класса Thalassa расположен в одном из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических районов Батуми, рядом с ботаническим садом, в 800 метрах от моря. Квартиры представлены с панорамным видом на море. , ботанический сад и горы.
Застройщик
Thalassa Group LLC
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Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
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Апарт - отель Grand Millennium Kobuleti-старт продаж
Кобулети, Грузия
от
$140,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 32
Площадь 47–72 м²
4 объекта недвижимости 4
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманский проект премиум-класса на первой береговой линии Черного моря, который открывает новую главу развития курортной недвижимости Грузии. Это не просто жилой комплекс у моря. Это масштабный междунаро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Агентство
Ambassador Realty Group
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TekceTekce
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Показать все Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Апарт - отель SILK TOWERS BATUMI — НОВАЯ ИКОНА ПРИМОРСКОГО БАТУМИ
Батуми, Грузия
от
$100,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 28–72 м²
5 объектов недвижимости 5
Батуми, Грузия | Приморская набережная | Kengo Kuma & Associates | Silk Development | Сдача первой башни — 2029 год В Батуми формируется новый архитектурный и курортный ориентир — Silk Towers, многофункциональный комплекс на пересечении знаменитой приморской набережной и исторического Ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Квартира 2 комнаты
72.3
203,971
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Апарт - отель VR Shekvetili Forest Beach — премиальный курортный комплекс на первой береговой
Батуми, Грузия
от
$95,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Площадь 26–137 м²
4 объекта недвижимости 4
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на первой береговой линии Черного моря в курортном поселке Шекветили. Проект объединяет современную архитектуру, пятизвездочный гостиничный сервис, природное окружение и развитую инфраструктуру мирового уро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Квартира 2 комнаты
136.6
332,000
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 109–197 м²
Коммерческая недвижимость в First Tower — Ambassadori Island Batumi Коммерческие помещения в самом центре первого искусственного острова на Черном море Коммерческая недвижимость First Tower — это возможность приобрести помещение в проекте, который станет новой точкой притяжения Батуми …
Агентство
Ambassador Realty Group
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Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
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Жилой комплекс Lagoon Resort
Батуми, Грузия
от
$70,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс – воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает в…
Застройщик
LTD homex
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Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
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Апарт - отель Альянс Центрополис
Батуми, Грузия
от
$104,449
Год сдачи 2029
Площадь 28–113 м²
30 объектов недвижимости 30
Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых при…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Квартира 2 комнаты
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Студия
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
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Жилой комплекс WG3 Batumi Gonio
Батуми, Грузия
от
$102,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 130–151 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем вашему вниманию трехэтажные отельные таунхаусы на горном склоне, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На трех этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с па…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
Жилой комплекс Kobuleti Resort
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Жилой комплекс Kobuleti Resort
Кобулети, Грузия
от
$43,750
Год сдачи 2029
Количество этажей 35
Площадь 35–83 м²
3 объекта недвижимости 3
Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной жизни, восстановления и биохакинга на берегу моря в живописном Кобулети. Проект создается надежным застройщиком, за плечами которого более 11 лет опыта, 3 завершенных премиальных проекта и 200 000 кв.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.4
62,200
Квартира 2 комнаты
82.6
100,000
Студия
35.0
43,750
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Апарт - отель Oasis (ДЛ)
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Апарт - отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном в …
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Жилой комплекс MARINA CLUB
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
ELT Квартал" строятся на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс разработан всемирно известными архитекторами-дизайнерами в партнерстве с "Wyndham Hotels & Resorts". Компания выходит за рамки концепции соседства и создает новое измерение в виде квартала, который идеально вписыв…
Застройщик
ELT Building
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Застройщик
ELT Building
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Показать все Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham
Батуми, Грузия
от
$89,177
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Агентство недвижимости GulfStream представляет вашему вниманию Апарт-отель Ramada Encore by Wyndham в Батуми — инвестиционно-привлекательный формат для получения стабильного дохода и роста стоимости недвижимости. Комплекс расположен в ТОП-локации: всего 300 метров до моря и 5 минут пешко…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Жилой комплекс Reverance by otium
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
1 объект недвижимости 1
Уважение — это больше, чем просто имя, это подход, который отражает наше отношение к пространству, комфорту и эстетике. Этот проект был создан с идеей, что каждая деталь должна воплощать элегантность, функциональное спокойствие и изысканность.Наше видение состоит в том, чтобы создать жилое п…
Застройщик
Otium Development
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Застройщик
Otium Development
Языки общения
English
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Показать все Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Многоквартирный жилой дом Archi Ramada Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Шалва Инасаридзе Ст., 25 Арчи Рамада Батуми - многофункциональный апарт-отель европейского стандарта, партнером которого является Ramada Encore by Wyndham, ведущий мировой гостиничный бренд Wyndham. Арчи Рамада Батуми отличается своими строительными материалами и инфраструктурой, а также …
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Показать все Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Апарт - отель Стильная двухкомнатная квартира евроформата в живописном Квариати, Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем современной квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых живописных уголков Грузии – Квариати. Это не просто квартира, а воплощение мечты о жизни у моря, где роскошь встречается с природой, а комфорт – с безупречным…
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$103,680
Количество этажей 40
Площадь 46–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Twin Residence — многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, расположенный на первой береговой линии, в 100 метрах от моря. В жилом комплексе есть фитнес, Спа-салон, закрытый/открытый бассейны, салон красоты, кафе, детская площадка, игровая комната, внешняя и подземная парковка (250 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Квартира 2 комнаты
94.4
188,780
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
Жилой комплекс Гонио - Квариати
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Жилой комплекс Гонио - Квариати
Батуми, Грузия
от
$52,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Площадь 30–90 м²
3 объекта недвижимости 3
Многофункциональный жилой комплекс, расположенный на первой береговой линии, окружённый вдохновляющими горными пейзажами с одной стороны, и морем с другой. Архитектура проекта выделяется утончённым дизайном, дополненным очаровательным оливковым садом. Тщательно подобранные цвета и формы экст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
111,000
Квартира 2 комнаты
89.6
175,000
Студия
29.7
52,500
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Жилой комплекс «Новый дом в сердце города»
Батуми, Грузия
от
$37,400
Год сдачи 2028
Количество этажей 27
Площадь 48 м²
1 объект недвижимости 1
🏙 Квартиры бизнес-класса в историческом центре Батуми Тишина Старого города + шаговая доступность центра   🗝️ Варианты квартир от студий до трехкомнатных от $37,400 до $115,072   📍 Локация Улица Важа-Пшавела, Старый город — одно из лучших мест для нового жилого дома бизнес-…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.6
59,976
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Показать все Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Жилой комплекс Виллы Батуми - Гонио
Батуми, Грузия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 174 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией президентского люкса под брендом отеля 5* Wyndham Grand c сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive. На двух этажах таунхауса расположены 3 просторные спальни и терраса с панорамным видом на горы…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
Жилой комплекс Alliance Centropolis
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Жилой комплекс Alliance Centropolis
Батуми, Грузия
от
$82,643
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
CENTROPOLIS – BATUMI Крупномасштабный mixed-use проект-ориентир, расположенный в центральной части Батуми, на первой береговой линии — всего в ~50 метрах от моря, в одной из ключевых локаций города. ✔️ Все апартаменты имеют панорамные виды на море и город. 🏙 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$35,952
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метрах от моря и набережной. Комплекс сочетает стильную архитектуру, панорамные виды, комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. Преимущества комплекса: • 270 метров до моря • Панорамные окна…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Показать все Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Жилой комплекс Project Del Mar (Лот П035ОВ)
Чакви, Грузия
от
$23,375
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 11
Современный жилой комплекс из двух блоков, расположенный в 80м от моря, 800м от Ботанического сада и 10км от центра Батуми. Квартиры с видом на море и горы в живописном районе Зеленый мыс. Особенности: Два прямых выхода к морю. Спа-салон, фитнес-клуб, магазины, парковка (открытая и закрыт…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Показать все Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Апарт - отель Долевые инвестиции в комплексе Grand Life Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Цены 1/4 от 53.100 USD. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйт…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Показать все Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Батуми, Грузия
от
$43,670
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$ Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$ Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, располо…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Показать все Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Апарт - отель Брендированный комплекс LAMBORGHINI с фирменным Казино от бренда и итальянской мебелью ПОД КЛЮЧ
Батуми, Грузия
от
$163,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Количество этажей 66
Первый брендированный отельный комплекс T Lamborghini с фирменным Казино от бренда Апартаменты сдаются "под ключ" с итальянской мебелью и оформлением в стиле Lamborghini Программа лояльности от бренда, эксклюзивные условия размещения в отелях сети Lamborghini по миру О проекте: В б…
Агентство
Satellite Estate
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Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
Жилой комплекс Sky Castle
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Жилой комплекс Sky Castle
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2031
Количество этажей 16
Уникальный инвестиционный проект на побережье Черного моря — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Это первый и единственный в Грузии роскошный курорт формата 5* All Inclusive, архитектура которого вдохновлена эстетикой орденского замка, сочетающей атмосферу старого мира и премиальный совре…
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
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Жилой комплекс Bianca Batumi (White sails)
Батуми, Грузия
от
$57,600
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 28–121 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый открытый бассейн, крытый бассейн, казино, СПА, фитнесс, салон красоты, супермаркет 24/7, аптеку, рестораны, кафе, точки быстрого питания, спортивные площадки, развлекательно-прогулочные зоны и бесплатную парковку.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Квартира 2 комнаты
74.8
151,470
Квартира 3 комнаты
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Квартира
35.1
75,465 – 76,750
Студия
28.1
57,605
Агентство
Geo Estate
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Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Показать все Апарт - отель Serenade
Апарт - отель Serenade
Батуми, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 1
Батуми улица Адлий №57a   ЖК "Serenada " 34.5 кв.м., 11 этаж,  вид на море.Первоначальный взнос 10%, что составляет 6.089$ $, На 28 месяцев будут распределены 30%,т.е. 676$ .Оставшиеся 60% оплачиваются 2028 году летом .Целая сумма квартиры составляет 60 892$.Белый каркасс. есть много вари…
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Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
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Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Показать все Апарт - отель Green Side Gonio
Апарт - отель Green Side Gonio
Батуми, Грузия
от
$81,360
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Площадь 28–130 м²
6 объектов недвижимости 6
Green Side Gonio - это премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от побережья Черного моря в живописном поселке Гонио, Батуми. Этот современный комплекс сочетает в себе комфорт пятизвездочного отеля со свободой неограниченного проживания для владельцев квартир. Комплекс сос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Квартира 2 комнаты
69.7
223,040
Застройщик
GREEN SIDE CONSTRUCTION
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Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Апарт - отель Black Sea Icon Towers
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Апарт - отель Black Sea Icon Towers
Батуми, Грузия
от
$94,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 28–58 м²
2 объекта недвижимости 2
🌊 Элитные апартаменты на первой линии моря, Батуми 📍 Локация: Старый Батуми, пересечение набережной и Центрального бульвара, 100 м до пляжа, 10 мин до аэропорта Батуми.   🏗 Проект: 4 башни, 42 этажа каждая, 4 000 квартир и апартаментов. Концепция «город в городе» с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
198,186
Квартира
27.8
94,656
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VIP REALTY CLUB
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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
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Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Количество этажей 6
🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Жилой комплекс Студия 32,5 м²
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Жилой комплекс Студия 32,5 м²
Батуми, Грузия
от
$56,388
Количество этажей 21
ЖК бизнес-класса ПРЕМЬЕР \ Prime Жилой комплекс бизнес-класса.  Дом клубного типа для бизнес и IT-класса. 21 этаж Расположение 300м от моря 250м от парка 700м от ТЦ Виды на горы и город Комплекс построен Продажа апартаментов в белом каркасе. Дом клубного типа дл…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Жилой комплекс A Sector
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 26–798 м²
13 объектов недвижимости 13
20-ти этажный жилой комплекс Завершение строительства  — апрель 2024 Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13 Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря   ИНФРАСТРУКТУРА   Консьерж Ресепшен Частный пляж Игровая комната Пляжный ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Пентхаус
798.3
648,000
Студия
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Показать все Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Жилой комплекс ▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
▌ Квартиры без первоначального взноса в Батуми. Представляем вам новый жилой комплекс премиум-класса в одном из самых развитых районов Батуми, по адресу ул. Георгия Леонидзе, 4г. Всего 1,8 км до моря, рядом вся необходимая инфраструктура, зелёные зоны и удобная транспортная развязка. ▌…
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Satellite Estate
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Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
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Жилой квартал ЖК "LBF complex”
Батуми, Грузия
от
$31,414
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Квартиры в La Batumi Familia — рассрочка до конца 2026 года La Batumi Familia — современный многоэтажный жилой комплекс в актуальном архитектурном стиле. Преимущества комплекса: удобная локация недалеко от морского побережья; развитая инфраструктура и хорошая транспорт…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Показать все Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Апарт - отель Hilton - первый семейный резорт в Батуми
Батуми, Грузия
от
$65,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 33–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Первый семейный резорт сети Hilton в Батуми Уникальный проект для инвестиций, акционные условия рассрочки 50/50 - 50% первоначальный взнос, 50% при получении ключей. Расположение: Расположен в районе малоэтажной застройки, что гарантирует отсутствие высотных зданий вокруг Эколо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.4
65,132
Квартира 2 комнаты
68.7
133,968
Агентство
Satellite Estate
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Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Показать все Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Апарт - отель Инвестиции в отельные номера в комплексе Grand Life Batumi.
Батуми, Грузия
от
$161,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Отельные номера в Grand Life Batumi Гарантированный доход в размере 8% на первые 5 лет! Комплекс входит в международную сеть отелей BWH Hotels (Best Western) под управлением Aimbridge Hospitality. Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. …
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Smart Home
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$32,580
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь. ?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прек…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Показать все Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Жилой комплекс ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС $1000! РАССРОЧКА 4 ГОДА
Батуми, Грузия
от
$33,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
Новый проект в Батуми, комплекс строится по английской концепции — с богатой инфраструктурой и высочайшими стандартами качества. Это комплекс из двух 17-этажных зданий + 10-этажное крыло в 300 метрах от берега моря. Комплекс представлен собственной инфраструктурой: Холл для приемов …
Агентство
Satellite Estate
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Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 5.132 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$51,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Показать все Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Жилой комплекс WG Batumi, Gonio
Батуми, Грузия
от
$63,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Площадь 31–58 м²
9 объектов недвижимости 9
Элитный, 20-этажный отельный комплекс 5* с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27 000 m² и состоит из бассейнов, ресторан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Квартира
31.2
247,000
Студия
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Показать все Жилой комплекс Batumi Villas
Жилой комплекс Batumi Villas
Батуми, Грузия
от
$172,800
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Комфортабельные 3-спальные триплексы в тихом районе аэропорта — 144 м² + собственный сад 46 м². Современный жилой комплекс расположен в спокойной и уютной локации, идеально подходящей для комфортной жизни и отдыха. 🏡 СТИЛЬ И КОНЦЕПЦИЯ — экстерьер в средиземноморском стиле — интерьер в со…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Показать все Жилой комплекс Best Western Batumi
Жилой комплекс Best Western Batumi
Батуми, Грузия
от
$53,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 31–117 м²
6 объектов недвижимости 6
Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного прожива…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Квартира 2 комнаты
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Квартира
32.4
163,300
Студия
30.5
170,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Orbi Residence
Жилой комплекс Orbi Residence
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 35
Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря. В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Показать все Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилой комплекс 50 МЕТРОВ ДО МОРЯ! 500 ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цихисдзири, Грузия
от
$57,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Элитный жилой комплекс на берегу моря, окруженный оазисом пальм и богатой флорой и фауной, откуда открывается захватывающий вид на Черное море. 2800 резиденций на берегу моря в трех высотных зданиях объединены обширной рекреационной инфраструктурой. Широкий выбор квартир с 1 спальней и…
Агентство
Satellite Estate
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Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Показать все Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Батуми, Грузия
от
$174,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 54
Площадь 31–59 м²
8 объектов недвижимости 8
Альянс Привилидж является завершенным многофункциональным комплексом компании Альянс Групп, который расположен на всемирно известном Батумском бульваре. На первых 12 этажах 54-этажного многофункционального комплекса расположен всемирно известный 5-звездочный отель Marriott, а на остальных…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Показать все Жилой комплекс Старый Батуми
Жилой комплекс Старый Батуми
Батуми, Грузия
от
$161,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 30–71 м²
3 объекта недвижимости 3
Элитный жилой комплекс — оживляет историю Батуми, сочетая очарование старинного города с современным комфортом. Уникальность проекта заключается в сохранении оригинального фасада 1888 года, послужившим основой для архитектурного проекта. Комплекс расположен в историческом районе города, кото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.6
221,000
Квартира 2 комнаты
70.7
416,500
Студия
30.2
161,500
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Показать все Жилой комплекс OKTO Art house
Жилой комплекс OKTO Art house
Батуми, Грузия
от
$41,942
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Продаются квартиры в элитном жилом комплексе OKTO Art House, расположенном на Новом бульваре. OKTO Art House — это уникальный проект в формате ART-концепции. О проекте: 2 блока по 35 этажей Завершение строительства блока Б с инфраструктурой (в белом каркасе) — II кварт…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Многоквартирный жилой дом Piazza Batumi
Батуми, Грузия
от
$116,000
Год сдачи 2028
Батуми,улица Вахтанг Горгасали #59-61, ЖК “PIAZZA RESIDENCE”,14 этаж, 37,9 кв.м.,вид на море и старый город.Цена за 1 кв.м. 3,050$.Первоначальный взнос 10%,что составляет 11,559$.На 32 месяца будут распределены 50%.Оставщиеся 40% будут отплачены во время завершения строительства в 2028 году …
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Показать все Апарт - отель Queen Residence
Апарт - отель Queen Residence
Батуми, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2027
Батуми улица Адлий №53   ЖК "Queens Residence" 32.16 кв.м., 14 этаж,  А блок,  вид на море.Первоначальный взнос 10%, что составляет 5,788$, На 19 месяцев будут распределены 30%,т.е. 914$ .Оставшиеся 60% оплачиваются в декабре 2027 года.Целая сумма квартиры составляет 57, 888$.Белый каркасс. …
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Показать все Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Жилой комплекс WGR2 Gonio Batumi
Батуми, Грузия
от
$75,250
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 38–148 м²
28 объектов недвижимости 28
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от Wyndham Grand 5*, создан по принципу "город-курорт" и состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27,000 m² и состоит из бассейнов, рест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Квартира 2 комнаты
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Квартира 3 комнаты
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Студия
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Показать все Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Батуми, Грузия
от
$59,040
Год сдачи 2029
Количество этажей 31
Площадь 29–61 м²
2 объекта недвижимости 2
💎 Новый комплексс видом на мopе | Новострoйка у мoря | раcсpoчкa 52 мecяцa 🔥 Пpecейл — цена нижe рынка  🔥 Рост стоимости к сдачe до +48% 🔥 Доходность инвеcтиций дo 12% годовыx Продaютcя cтудии, квартиты с 1 и 2 спальнями в прeмиальном кoмплексе нa Hовoм Бульвaре. Дo моpя — 100 м, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
122,000
Квартира
29.1
59,665
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Показать все Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Жилой комплекс Батуми, Ботанический сад
Батуми, Грузия
от
$49,020
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Площадь 34–231 м²
52 объекта недвижимости 52
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического сада. В комплексе есть 5 бассейнов и частный пляж, 3 ресторана, спа и фитнес центры, переговорные комнаты, кафе-библиотека, детская зона отдыха, бильярдная, мини-кинотеатр, теннисный корт, а также лаун…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.2 – 122.7
57,888 – 306,750
Квартира 2 комнаты
112.4 – 158.7
252,900 – 372,851
Квартира 3 комнаты
231.4
578,575
Студия
33.8 – 73.4
54,144 – 145,272
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Жилой комплекс Marina Club
Батуми, Грузия
от
$82,500
Количество этажей 18
Marina Club — премиальный жилой комплекс Современный проект, разработанный ведущими архитекторами и дизайнерами в партнёрстве с Wyndham Hotels & Resorts. Комплекс формирует новое качество городской среды и идеально вписывается в ритм современного города. 🏢 АРХИТЕКТУРА И КОНЦЕПЦИЯ …
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Показать все Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Апарт - отель Апартаменты в Квариати, Грузия
Батуми, Грузия
от
$67,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
16- этажный многофункциональный отельный комплекс в Гонио-Квариати. Проект расположен в живописном месте между Черным морем и горами, предоставляя мультифункциональную инфраструктуру, спроектированную с учетом разнообразных потребностей будущих гостей, потрясающими панорамными видами и ко…
Агентство
Satellite Estate
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Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Апарт - отель First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi
Батуми, Грузия
от
$110,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Площадь 37–73 м²
9 объектов недвижимости 9
First Tower — первая башня на Ambassadori Island Batumi First Tower — флагманская резиденция проекта Ambassadori Island Batumi — первого искусственного острова на Черном море. Это уникальный проект мирового уровня, создающий новый центр жизни, отдыха и инвестиций в Батуми. Башня высото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.1 – 72.6
127,198 – 286,710
Агентство
Ambassador Realty Group
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Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Апарт - отель Orbi Continental
Батуми, Грузия
от
$83,000
Количество этажей 55
Расположение комплекса одно из самых элитных и уникальных в Батуми: он расположен между знаменитой улицей Руставели, озером Нуригели и парком 6 Мая с одной стороны, а с другой граничит с исторической частью Батумского бульвара и непосредственно берег моря
Агентство
Sisno Group
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Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
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Апарт - отель Альянс Ренессанс
Кобулети, Грузия
от
$63,258
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 31–106 м²
28 объектов недвижимости 28
Альянс Ренессанс - новейший, инновационный спортивно-оздоровительный проект Альянс Групп в регионе, расположенный в климато-бальнеологическом курорте Аджарии, Кобулети, на первой береговой линии, в 30 метрах от моря. Комплекс объединяет башни А, В и С с общим подиумом и самостоятельный 14…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Квартира 2 комнаты
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Студия
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Застройщик
Alliance Group
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Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
Жилой комплекс Lagoon resort
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Жилой комплекс Lagoon resort
Батуми, Грузия
от
$62,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton. Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций. Локация: Проект расположен в районе Нового бульвара: 3 минуты до моря 5 ми…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
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Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает
Батуми, Грузия
от
$49,613
Количество этажей 21
Площадь 32 м²
1 объект недвижимости 1
🏙 Апартаменты бизнес-класса у моря | Дом сдан | Можно заезжать Клубный жилой дом  Современный комплекс уже построен и введён в эксплуатацию — можно сразу приступать к ремонту и заселению.   📍 Локация 🌊 300 м до моря 🌳 250 м до парка 🛍 700 м до ТЦ Metro City…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Показать все Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Жилой комплекс Доля в отельном номере Wyndham Grand с доходом 8.205 USD в год - гарантия!
Батуми, Грузия
от
$82,000
Варианты отделки С отделкой
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Возможна покупка 1/2, 1/4, 1/8 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Цена: 1/8 номера от 51.324 USD доход - от 5.132 U…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
Жилой комплекс Квариати
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Жилой комплекс Квариати
Батуми, Грузия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 36–83 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Гонио. Это наиболее подходящее место для пляжного отдыха, которое является номинантом международных премий за чистоту и экологичность. Комплекс обладает всей необходимой инфраструктурой для комфортного…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.1
123,600
Квартира 2 комнаты
83.0
157,700
Студия
35.9 – 38.1
80,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
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Жилой комплекс OXY Residence
Батуми, Грузия
от
$39,580
Год сдачи 2028
Количество этажей 14
Агентство недвижимости «GULFSTREAM» представляет новый инвестиционно-жилой проект OXY Residence — современный жилой комплекс с высоким инвестиционным потенциалом от Barceló Hotels Group, расположенный всего в 150 метрах от береговой линии моря. Нижние этажи комплекса занимает 4★ отель под б…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс
Жилой комплекс "Грин Кейп"
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 10
Площадь 32–72 м²
24 объекта недвижимости 24
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Квартира 2 комнаты
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Застройщик
Green Cape
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Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Апарт - отель Avenue by Orbi
Батуми, Грузия
от
$30,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 34
AVENUE by ORBI - расположен в туристическом центре Батуми, на красивейшей Аллее Героев. Все квартиры имеют панорамный вид на море, аллею и город Аллея Героев, как одна из визитных карточек Батуми, является крупнейшим проспектом города - с современной архитектурной застройкой и развитой инф…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$38,000
Год сдачи 2028
Количество этажей 17
ELT Group с гордостью представляет проект STATUS HOUSE, расположенный в Новом Бульваре Батуми, в нашем престижном «ELT Квартале». Этот уникальный проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для долгосрочной аренды.
Застройщик
ELT Building
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Застройщик
ELT Building
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
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Жилой комплекс Резиденция Батуми Гонио
Батуми, Грузия
от
$141,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 32–151 м²
7 объектов недвижимости 7
Элитная резиденция для семьи с панорамным видом на море, созданная по принципу "город-курорт", который состоит из 5 локаций, связанных между собой шаттлами и инфраструктурой. Инфраструктура комплекса превышает 27,000 m² и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиоте…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Квартира 2 комнаты
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Квартира 3 комнаты
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Студия
31.8
81,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Жилой комплекс Luxe Living
Батуми, Грузия
от
$45,100
Количество этажей 18
Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” в  городе Батуми, улица Шартава,27, который  завершен в 2024 году! Этот комплекс идеально подходит как для комфортной жизни, так и для успешных инвестиций. Жилой комплекс “MTZ Luxe Living” расположен в самом сердце Батуми, в одном из самых привлекательных рай…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Батуми, Грузия
от
$1,622
Год сдачи 2026
Батуми Чиксисдзири, В первой полосе моря комплекс «Petra Sea Resort», цена 1 кв.м. от 1,413$ до 2,676$, размер апартаментов начинается от 27 кв.м., 10% первоначальный взнос, И рассрочка делится на следующие 30 месяцев, строительство будет завершено 2026 лет
Агентство
Integrated Real Estate Services
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Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$23,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
🔹Комплекс NB Residence расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagi…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Compact House
Многоквартирный жилой дом Compact House
Батуми, Грузия
от
$38,521
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 43 м²
1 объект недвижимости 1
Представляем вам новый проект — «Compact House» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с прекрасно обустроенной инфраструктурой. Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены: Сервис консьержа; Супермаркет; Обустроенная терраса; Обустроенный двор; Коммерчес…
Агентство
Property of Georgia
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Sea Side" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$22,700
Год сдачи 2025
Количество этажей 27
🔹Комплекс Sea Side расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Д…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель PANORAMA
Апарт - отель PANORAMA
Батуми, Грузия
Цена по запросу
40-этажный многофункциональный комплекс «ПАНОРАМА» расположен на берегу Черного моря. Комплекс включает в себя ряд объектов различного назначения, от отдыха до развлечений и профессиональных помещений, идеально подходящих для любого случая. 5-звездочный отель Квартиры в современно…
Застройщик
Tower Group
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Georgian Wings"
Батуми, Грузия
от
$30,000
Количество этажей 27
🔹Премиум Комплекс "Georgian Wings" расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и G…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
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Жилой комплекс ЖК "Capital City Group" (Лот П033ОЭ)
Кобулети, Грузия
от
$24,990
Количество этажей 12
Жилой комплекс комфорт класса Rustaveli 27 расположен в центре Кобулети. С 5 этажа и выше открывается вид на море. Вокруг жилого комплекса хорошо развита инфраструктура - магазины, рестораны, школа и детские сады. Море находится в 450 метрах от дома. Преимущества объекта: -Дом при сдаче…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Новотель Живописный
Апарт - отель Новотель Живописный
Апарт - отель Новотель Живописный
Апарт - отель Новотель Живописный
Апарт - отель Новотель Живописный
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Апарт - отель Новотель Живописный
Батуми, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
ЖК Живописный Novotel.   Гостиничные номера   Локация 7км от Батуми (в сторону Махинджаури) В 20 минутах ходьбы от батумского Ботанического сада и знаменитого «Зеленого мыса», национального парка Мтирала. В 10мин езды до центра Батуми.   20м от моря   Окончание …
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 43
Площадь 80–125 м²
6 объектов недвижимости 6
Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0 – 87.0
280,000 – 310,000
Квартира 3 комнаты
125.0
460,000 – 546,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Показать все Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$268,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Мы начисляем доход с первого дня после покупки, а не после завершения строительства и запус…
Агентство
Smart Home
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Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Показать все Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Апарт - отель Subtropic City by Gumbati
Батуми, Грузия
от
$107,430
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Представляем вам уникальную возможность приобрести в «Гумбати Апартменс» этот прекрасный апартамент в самом сердце города, в всего в нескольких минутах ходьбы от морского побережья. апартаменты полностью оборудованы современным ремонтом, стильной мебелью и высококачественной бытовой техникой…
Застройщик
Гумбати Групп
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Жилой квартал Batumi View apartments
Жилой квартал Batumi View apartments
Батуми, Грузия
от
$47,000
Год сдачи 2021
Количество этажей 13
Площадь 32–58 м²
4 объекта недвижимости 4
Batumi View — это первый многофункциональный комплекс который расположен на территории батумского бульвара всего в 20-ти метрах от моря, расстояние до Батумского аэропорта 1 км. Общая площадь строительства 15,000 кв. метров. Batumi View предлагает вам максимально комфортные условия для жизни…
Застройщик
BATUMI VIEW APARTMENTS
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Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Показать все Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Батуми, Грузия
Цена по запросу
Количество этажей 14
Площадь 33–42 м²
2 объекта недвижимости 2
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго сплан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Застройщик
LTD EVROMSHENI
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "La Batumi Familia" (Лот П029ОЭ)
Батуми, Грузия
от
$33,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Жилой комплекс La Batumi Familia находится в районе Нового Бульвара, в одном из молодых и динамично развивающихся районов. Рядом с домом большой парк Лехи и Марии Качиньских, торговый центр Metro City, казино, рестораны, школы и детские сады в пешей доступности. Море в 5 минутах ходьбы. Пре…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
Жилой комплекс «Horizont Residence»
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Жилой комплекс «Horizont Residence»
Батуми, Грузия
от
$36,852
Год сдачи 2026
Количество этажей 27
"Horizont Grand Residence" Это современный многофункциональный комплекс с разнообразной коммерческой и сервисной инфраструктурой. Он уникален тем, что у него есть зеленая крыша, что является редкостью для нового центра города. Расположенный в 400 метрах от Черного моря, дом позволяет жильца…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Апарт - отель Orbi City
Батуми, Грузия
от
$2,300
Год сдачи 2025
Количество этажей 45
Расположенный в районе Нового бульвара в Батуми, 5-звездочный апарт-отель Orbi City Central находится в 2,6 км от культурно-ориентированных достопримечательностей, таких как Фонтан Нептуна. Расположенный недалеко от тематического парка «Дельфинарий», этот апарт-отель в Батуми располагает 75 …
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Guru Status"
Батуми, Грузия
от
$43,560
Количество этажей 29
- GURU Status - это премиальный жилой комплекс, расположенный на новом бульваре в 150 метрах от моря. Панорамные виды на море и горы. Лаундж зона на крыше. Богатая инфраструктура и самый большой парк отдыха (3000 квм.) в Батуми! Лучший по качеству строительства дом в Батуми! - Окончание стр…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
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Жилой комплекс Lux Residence Сity (Лот П034ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$23,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 20
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 1300 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - совреме…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Апарт - отель Терме СПА Резиденс
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Апарт - отель Терме СПА Резиденс
Батуми, Грузия
от
$1,292
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ!   Многофункциональный комплекс – апартотель состоит из двух 15-этажных зданий (блоки А и Г) и одного 17-этажного здания (блок Б), в одном из них разместится 5-звездочный международный гостиничный комплекс INTERCONTINENTAL. Международная с…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Показать все Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Многоквартирный жилой дом Surmanidze project
Батуми, Грузия
от
$35,000
Количество этажей 26
Ваше Пространство - это стильное, высотное новое здание с большим благоустроенным внутренним двором и современными апартаментами с эффективной планировкой, откуда открывается панорамный вид на море и курорт Батуми. Новое здание расположено в районе аэропорта, на улице Григолы Лорткипанидзе, …
Агентство
Sisno Group
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Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Многоквартирный жилой дом The Parallel
Батуми, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 35
A brand new project “The Parallel” will be located in the heart of Batumi, on one of the main streets of the city and right in front of the stadium. This location offers convenient access to public transportation and is close to shopping malls, schools, medical services, and the beach. Build…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Показать все Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Жилой комплекс Lux Residence (Лот П037ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$25,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Описание объекта: Новый, современный жилой комплекс в  динамично развивающемся районе города Батуми в 500 метрах от пляжа, благоустроенной набережной и приморского парка. Комплекс обладает всеми преимуществами современного городского дома: - жилой район с развитой инфраструктурой - современ…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Многоквартирный жилой дом Cube
Батуми, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 42
The project is located in the heart of Atumi, in the most developed urban area. "Oval" is the largest investment project in the Alley of Heroes. The sea is just 200 meters away, and the dancing fountains and Batumi Central Stadium are a few minutes' walk away. 5 minutes to the sea; 3…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
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Жилой комплекс Grafic Residence (Лот П038ДЛ)
Батуми, Грузия
от
$60,260
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 44
Предлагаем новый, современный, эксклюзивный  проект от ведущего застройщика Грузии ( реализовано 11 проектов) в активно развивающемся курорте Европейского класса-Батуми. Жилой комплекс комфорт класса расположен на первой береговой линии рядом с Домом Юстиции и Аллеей Героев и соответствует д…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс «Downtown»
Жилой комплекс «Downtown»
Жилой комплекс «Downtown»
Жилой комплекс «Downtown»
Жилой комплекс «Downtown»
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Жилой комплекс «Downtown»
Батуми, Грузия
от
$143,570
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Next Downtown -элитный жилой комплекс, расположенный в историческом районе города, который на протяжении веков был эпицентром событий, служа коммерческим, деловым и жилым центром.  Проект включает в себя высококлассную инфраструктуру в центре города. На первом этаже разместятся бутики, стил…
Агентство
GulfStream
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Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
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Апарт - отель Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа! Гарантированный доход в размере 10% на первые 5 лет! Гражданство ЕС - Румынский паспорт - в ПОДАРОК! Возможна покупка 1/2, 1/4 номера - стоимость и условия уточняйте у наших менеджеров. Цен…
Агентство
Smart Home
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Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Апарт - отель Marina Club
Батуми, Грузия
от
$78,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
ELT Quarter возводится на 7 гектарах земли на новом бульваре в Батуми. Комплекс спроектирован всемирно известными архитекторами и дизайнерами в партнерстве с Wyndham Hotels & Resorts. Компания выходит за рамки концепции квартала и создает новое измерение в виде квартала, который идеально впи…
Агентство
Sisno Group
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Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Показать все Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Жилой комплекс Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Батуми, Грузия
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Номера отеля в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Гарантия возврата!Гарантированный доход 10% в течение первых 5 лет!Гражданство ЕС - румынский паспорт - как подарок!Можно приобрести 1/2, 1/4 номера - проверьте цену и условия с нашими менеджерами.Цена:1/4 номера от 78 724 USD дохода - от …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Жилой комплекс Calligraphy Towers
Батуми, Грузия
от
$48,712
Год сдачи 2023
Количество этажей 45
Площадь 29–63 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Calligraphy Towers – многоэтажная новостройка премиум-класса, которая отлично подойдет для бизнеса, отдыха, жизни и инвестиций. Локация ЖК Calligraphy Towers в Батуми строится недалеко от Нового бульвара по улице Жиули Шартава. Отсюда всего пять минут ходьбы до морского …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
29.0 – 63.3
48,345 – 107,610
Застройщик
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
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Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
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Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Батуми, Грузия
от
$74,865
Год сдачи 2021
Количество этажей 18
Площадь 16–114 м²
3 объекта недвижимости 3
О ПРОЕКТЕ Новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми расположенный в 100 метрах от набережной, на Новом бульваре. Квартиры: от 29,4 кв/м Внутренний беспроцентный кредит: 18 месяца Стоимость квадратного метра: от 500 USD Срок сдачи: Май, 2021 ЗАВЕРШЁННЫЙ П…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
74,865
Квартира 2 комнаты
86.0 – 114.0
103,320 – 137,280
Коммерческое помещение
16.0
7,000
Застройщик
Citron Group
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Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Многоквартирный жилой дом Green Cape Botanico
Батуми, Грузия
от
$2,200
Количество этажей 7
Information about the project About the project Nestled in evergreen subtropical surroundings, Green Cape Botanico is a unique project a 2-minute walk from the Botanical Garden, across from the pebble beach of the Black Sea. The construction project was completed in 2023. The complex i…
Агентство
Sisno Group
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