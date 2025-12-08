  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Тбилиси

Кутаиси
1
Батуми
20
Аджарская Автономная Республика
121
Хелвачаурский муниципалитет
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Жилой комплекс Otium Beliashvili
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 17
ОТИУМ НА БЕЛИАШВИЛИ МУЛЬТИФУНКЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С КОММЕРЧЕСКИМИ И ОФИЦИСНЫМИ ПРОСТРАНСТВАми.Проект осуществляется в двух фазах. Первая фаза, которая будет завершена в декабре 2025 годаСТРОИТЕЛЬСТВО 2 РЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫХ БЛОКОВ И КОМПЛЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА. Вторая фаза буд…
Застройщик
Otium Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Otium Development
Языки общения
English
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Многоквартирный жилой дом Kazbegi Residence
Тбилиси, Грузия
от
$81,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
пр. Казбеги №34 Kazbegi Residence – многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, включающий в себя: - 3 жилых блока - 1000 квадратных метров зоны отдыха с детскими игровыми площадками - 2-х уровневый крытый гараж - 2 коммерческих и офисных этажа - Пентхаусы расположены на последних…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Многоквартирный жилой дом White Square Jikia
Тбилиси, Грузия
от
$170,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
О проекте "Белый Квадрат Джикия" строится в Тбилиси, в центре Сабуртало, на улице Политковской (бывшая Джикия). Проект удобно расположен и особенно привлекателен для тех, кто ведет активный образ жизни. Он также имеет большой потенциал для инвестиций и сдачи в аренду. 19-этажный жилой дом…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Жилой комплекс Жилой комплекс Lisi Sunrise
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Год сдачи 2026
Lisi Sunrise — новый жилой комплекс в зелёном районе Сабуртало, всего в 15 минутах ходьбы от живописного озера Лиси. Проект состоит из 6 малoэтажных зданий, объединённых благоустроенным двором площадью 15 000 м², с детской игровой зоной и подземным паркингом. Из квартир открываются панорамны…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$70,319
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 91–179 м²
7 объектов недвижимости 7
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. На первом этаже жилого комплекса будут размещены различные торговые объекты, в том числе гипермаркет международного бренда. В комплексе есть рекреационные зоны отдыха, подземный паркинг, а из окон откр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Квартира 2 комнаты
120.8
115,968
Квартира 3 комнаты
178.8
132,392
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 17
О проекте В Тбилиси, в центре Сабуртало, на улице Кавтарадзе, строится новый жилой дом «Белая площадь на Кавтарадзе». 17-этажное здание включает 137 квартир, различные типы коммерческих и офисных помещений. Попасть на территорию можно как с Кавтарадзе, так и с Университетской улицы. Уд…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Многоквартирный жилой дом Blox Beliashvili 2
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Многоквартирный жилой дом Metropol Bagebi
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Alpha Eristavi
Многоквартирный жилой дом Alpha Eristavi
Многоквартирный жилой дом Alpha Eristavi
Тбилиси, Грузия
от
$80,000
Количество этажей 10
Информация о проекте Альфа Эристави - новый жилой комплекс в Тбилиси, расположенный прямо перед парком Киквидзе, вдали от шума и суеты центра города. Новому проекту есть что предложить, в том числе отличное расположение; станция метро в нескольких минутах ходьбы; благоустроенный двор; удоб…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Жилой комплекс Виллы, озеро Лиси, Тбилиси
Тбилиси, Грузия
от
$272,600
Количество этажей 3
Площадь 206–310 м²
5 объектов недвижимости 5
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от озера Лиси. Проект состоит из 8 премиум вилл, расположенных на площади 2379 м2 в непосредственной близости от центра города. Из каждой виллы открывается потрясающий панорамный вид на город. Каждая вил…
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Многоквартирный жилой дом Archi Kikvidze Garden
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 63 м²
1 объект недвижимости 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
63.0
100,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Показать все Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Жилой квартал Tbilisi Boulevard — первый курортный район у Тбилисского моря
Тбилиси, Грузия
от
$43,000
Год сдачи 2029
Количество этажей 6
Площадь 30–57 м²
2 объекта недвижимости 2
Tbilisi Boulevard — это уникальный проект, не имеющий аналогов в столице Грузии. На берегу Тбилисского моря создаётся первый полноценный курорт внутри города, где концепция отдыха у воды превращается в ежедневный комфорт и новый уровень качества жизни. Проект станет современным пространст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 57.0
43,000 – 80,000
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Многоквартирный жилой дом Alpha Home Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 26
Инфраструктура: благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, парковка: подземная парковка, надземная Размер квартиры: 1-комнатная, 2-комнатная квартирные площади: 47,1-117,9 м2 Район: Глдани Время завершения: 2026 Ближайшие объекты: Фитнес клуб Доверенный застройщик: Да. Со…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$63,700
Количество этажей 4
Площадь 46–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает роскошное проживание и объединяет в себе лучшее. Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Тбилиси, находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Проект предлагает гостиничные и коммерческие …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Квартира 2 комнаты
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Вилла
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
$95,200
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 63–208 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект Blox Krtsanisi расположен на территории бывшего посольства Швейцарии. Крцаниси - это дипломатический район с рядом посольств и других дипломатических учреждений в окрестностях, что позволяет нам создавать безопасное, тихое и безопасное поселение. В проект было инвестировано 50 миллион…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.9
153,500
Квартира 4 комнаты
207.6
513,120
Застройщик
BLOX
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Многоквартирный жилой дом Filigreen 2
Тбилиси, Грузия
от
$115,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Жилой комплекс Complex Maqro city Tbilisi
Тбилиси, Грузия
от
$1,454
Год сдачи 2028
Самгори, ул. Ноэ Рамишвили, N30, Комплекс города Макро Тбилиси, 1 кв.м, цена от 1250$, Начата предпродажа, Мин кв.м 45, строительство завершено в 2028 году,
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Показать все Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с прост…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Многоквартирный жилой дом Tsereteli Delux
Тбилиси, Грузия
от
$193,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Церетели Делюкс — многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса, который включает в себя: - 2-х уровневый закрытый гараж - 4 коммерческих и офисных этажа< /p> - 20 жилых этажей с квартирами лучшей планировки. Пентхаусы с панорамным видом на весь город будут расположены на п…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$143,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 46–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в историческом центре Тбилиси, в самом сердце престижного района Марджанишвили, где искусство, комфорт, природа и динамика городской жизни гармонично переплетаются. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, безопасность и вдохновляющую атмосферу. Комплекс осо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.1
143,000
Квартира 2 комнаты
91.2
310,000
Квартира 3 комнаты
220.2
639,000
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Многоквартирный жилой дом White Square shartava
Тбилиси, Грузия
от
$120,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 37
Новые квартиры строятся на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект имеет удобное расположение и будет особенно интересен тем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто стремится купить квартиру для инвестиций или сдачи в аренду. &бык; Строительство началось. &бык; Дат…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Показать все Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Тбилиси, Грузия
от
$43,800
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 44–57 м²
5 объектов недвижимости 5
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Застройщик
Roof Development
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Многоквартирный жилой дом Archi Lilac
Тбилиси, Грузия
от
$1,011
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Жилой комплекс Archi Lilacs расположен в лучшем месте Мухьяна, на улице Р. Габашвили, где полностью развита инфраструктура. Особую уникальность Archi Lilacs придает зеленый двор площадью 15 000 кв. м., который объединяет в себе сиреневый сад, фонтан, детскую и 2 спортивные площадки. Комплекс…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Aleksandre Ioseliani St, 63
Многоквартирный жилой дом Aleksandre Ioseliani St, 63
Многоквартирный жилой дом Aleksandre Ioseliani St, 63
Тбилиси, Грузия
от
$75,000
Количество этажей 5
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Многоквартирный жилой дом Archi Universe
Тбилиси, Грузия
от
$2,100
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Новый комплекс премиум-класса Archi, Archi Universe, призван создать уникальное присутствие в уважаемом районе Сабуртало в Тбилиси, особенно вдоль университетской улицы. Состоящая из 26 историй, Archi Universe включает в себя 257 квартир, воплощая приверженность удовлетворению предпочтений с…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Многоквартирный жилой дом Archi Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$1,050
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Жилой комплекс Архи Варкетили расположен в 3-м массиве, в инфраструктурно развитом месте, 10 минут' пешком от станции метро Варкетили. Территория комплекса Архи Варкетили включает в себя пять жилых домов, детский сад и 8000 кв.м. Зеленый двор, с детской и спортивной площадкой. В строительств…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$81,500
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 37–97 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубные резиденции премиум-класса в самом сердце исторического Тбилиси — Авлабари. Это камерный 5-блочный комплекс, где аутентика старого города встречается с сервисом пятизвёздочного уровня. Архитектура деликатно встроена в историческую среду, а внутри — стандарты современного комфорта для …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.9
98,800
Квартира 2 комнаты
92.6
194,500
Квартира 3 комнаты
97.0
232,798
Студия
37.0
81,500
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Показать все Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Жилой комплекс Тбилиси, Ортачала
Тбилиси, Грузия
от
$49,200
Год сдачи 2028
Количество этажей 26
Площадь 33–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Рады представить вашему вниманию новый многофункциональный жилой комплекс европейского уровня в историческом районе Тбилиси, Ортачала, созданный для тех, кто ценит комфорт, экологичность и продуманную инфраструктуру в гармонии с духом Старого Тбилиси. Концепция и преимущества: современная ар…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.7
77,600
Квартира 2 комнаты
76.4
114,600
Квартира
32.8
49,200
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Тбилиси, Грузия
от
$50,050
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 46–102 м²
12 объектов недвижимости 12
Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the reside…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Квартира 2 комнаты
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Квартира 3 комнаты
102.1
132,730
Застройщик
Roof Development
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Многоквартирный жилой дом Pala Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Многоквартирный жилой дом Green Distict In Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$52,000
Количество этажей 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Многоквартирный жилой дом Krtsanisi Margaliti
Тбилиси, Грузия
от
$57,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Шаг в элегантность «Krtsanisi Margaliti by Apart», настоящая архитектурная жемчужина уважаемой группы APART. Расположенный в самом сердце столицы Грузии, в районе Крцаниси, это святилище стоит там, где когда-то проживало правительство. Среди его причудливых проспектов «Крцаниси Маргалити» п…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Многоквартирный жилой дом Domus Chavchavadze
Тбилиси, Грузия
от
$560,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Информация о проекте Где расположен комплекс? Жилой комплекс Domus Chavchavadze 31 находится в районе Ваке в Тбилиси, на расстоянии трех километров от центра столицы. По соседству расположен парк Мзиури, что обеспечивает зеленое и естественное окружение. В этом районе нет промышленных предп…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Многоквартирный жилой дом Archi Vashlijvari
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 13
Площадь 56 м²
1 объект недвижимости 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0
115,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 11
GREEN ROCK - о проекте Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости. Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортну…
Застройщик
Green Rock
Оставить заявку
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Апарт - отель Central Park Towers
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 42
5 -звездочный гостиничный комплекс в Тбилиси Центральный парк Тауэрс расположен на проспекте Александра Казбеги, прилегающего к Центральному парку в Тбилиси. Он воплощает многофункциональный 5-звездочный гостиничный комплекс. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 300 миллионов до…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Old City Panorama
Апарт - отель Old City Panorama
Апарт - отель Old City Panorama
Апарт - отель Old City Panorama
Апарт - отель Old City Panorama
Апарт - отель Old City Panorama
Тбилиси, Грузия
от
$105,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс премиум-класса состоит из двух этапов: процесс строительства первой очереди медленно подходит к концу. Началась подготовка площадки для строительства второй очереди и земляных работ. Преимущество комплекса заключается в используемых материалах и их качестве. Опытная, профессио…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Апарт - отель Taghi
Тбилиси, Грузия
от
$140,000
Количество этажей 4
Проект «Таги» расположен в Старом Тбилиси и, учитывая существующие ограничения, здесь есть низкоэтажные, индивидуально спроектированные квартиры. Жители комплекса смогут воспользоваться полным сервисом, предоставляемым многофункциональным проектом Old City Panorama, расположенным рядом с ним…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$63,358
Количество этажей 20
Площадь 29–82 м²
77 объектов недвижимости 77
Комплекс Tbilisi Veranda — расположен на правом берегу реки Кура и предлагает потрясающие панорамные виды на город. Комплекс состоит из 3 блоков, имеет парковку на 343 автомобиля, 2600 м2 рекреационной зоны, 9900 м2 коммерческих площадей, алюминиевые панорамные двери и окна, а также лифты Kone.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Квартира 2 комнаты
71.5
132,275
Студия
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Многоквартирный жилой дом ZenX Dighomi
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
ZenX Дигоми ул. Петре Ибери №6. ZenX Digomi — жилой комплекс комфорт-класса компании X2 Development, включающий в себя 3 многоквартирных жилых блока, площадью 6000 кв.м. внутренний двор, из которых 2500 кв.м. будет посвящен зоне отдыха. Также в комплексе предусмотрены открытые и закрытые авт…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Многоквартирный жилой дом Blox Didi Dighomi
Тбилиси, Грузия
от
$46,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
О проектеВ 100 метрах от проспекта Маршалла Геловани, 5А Петре Сараджишвили, «Пала Инвест» представляет строящийся 14-этажный жилой комплекс высокого класса – «Башня Геловани»
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Многоквартирный жилой дом City Home Avlabari
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domusi Gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
$105,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 21
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 подъездов, где предусмотрено 230 квартир. Для подземной парковки предусмотрено 2 этажа, обеспечивающие места для более 200 автомобилей. Проект завораживает, особенно с развлекательным пространством, раскинувшимся на 4000 кв.м. с разнообразными зонами р…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 23
Площадь 55–80 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен на Университетской улице № 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси. Рядом с комплексом обилие общественного транспорта, который позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Квартира 2 комнаты
80.0
198,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Многоквартирный жилой дом Matiani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Многоквартирный жилой дом M2 at Mirtskhulava
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Информация о проектеm2 в Мирцхулаве - это новый проект, разработанный известным застройщиком и расположенный у реки Куры в Тбилиси.Новый проект может многое предложить, в том числе:Расположение у реки;множество удобств и удобств;транспортные связи;ландшафтная территория;подземный паркинг;Шир…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Многоквартирный жилой дом Domus Nea
Тбилиси, Грузия
от
$120,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Расположенный по адресу ул. Кавтарадзе, 22, вдохновлен оживленной городской атмосферой и создает современную жилую и деловую среду в центре города. Этот архитектурно привлекательный проект включает в себя два жилых блока, коммерческие и офисные помещения, ресторан и большой внутренний двор…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Многоквартирный жилой дом White Square Gamrekeli
Тбилиси, Грузия
от
$130,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Многоквартирный жилой дом M2 Highlight
Тбилиси, Грузия
от
$95,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
ул. Акакия Бакрадзе, 7
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Показать все Жилой комплекс Well House
Жилой комплекс Well House
Тбилиси, Грузия
от
$1,550
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
Ул. Сабуртало Кавтарадзе, N22d, Complex Wellhouse, 65,2 кв.м., 8 этаж, цена 1 кв.м. - 1583$, общая стоимость 103 211$, первоначальный взнос 30%, что составляет 30 963$, оставшиеся 70% будут оплачены после окончания строительства здания, сдача здания в эксплуатацию - 2027 год.
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Многоквартирный жилой дом Avlabari Residence.
Тбилиси, Грузия
от
$2,800
Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул.…
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Многоквартирный жилой дом Archi Isani 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Archi Isani 2 расположен в зеленом и тихом месте, на улице Beri Gabriel Salosi. 17-этажный жилой дом включает в себя коммерческие помещения, открытые и закрытые парковки и зеленый двор. Для покрытия фасада здания использованы высококачественные панели HPL. Жилой дом строится из экологически …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$1,300
Количество этажей 9
Информация о проекте Жилой комплекс Арчи Нукубидзе – еще один инновационный проект с улучшенными показателями энергоэффективности от застройщика Арчи. Где находится Арчи Нукубидзе? Арчи Нукубидзе расположен в районе Нуцубидзе, на территории 4-го микрорайона на улице Авто Варази в Тбилиси. Б…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс SPANISH QUARTER
Жилой комплекс SPANISH QUARTER
Жилой комплекс SPANISH QUARTER
Жилой комплекс SPANISH QUARTER
Жилой комплекс SPANISH QUARTER
Тбилиси, Грузия
от
$84,555
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
В соответствии с нашей миссией, мы уверены, что партнерство с международными 6рендами высокого уровня, интеграция их знаний и опыта крайне важны для создания инвестиционных продуктов на рынке недвижимости Грузии.   После двух лет тщательных переговоров ELT Group стала эксклюзивным парт…
Застройщик
ELT Building
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
ELT Building
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$124,642
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 61–287 м²
16 объектов недвижимости 16
Комплекс расположен в дипломатическом районе Крцаниси. На территории комплекса находятся изысканные зоны отдыха с ландшафтным дизайном, а также детская игровая площадка. Комплекс имеет панорамные виды на старый Тбилиси, ухоженный и озелененный двор, круглосуточную охрану & консьержа, подземн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Квартира 2 комнаты
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Квартира 3 комнаты
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Квартира 4 комнаты
206.2
494,880
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тбилиси, Грузия
от
$42,500
Год сдачи 2028
Количество этажей 27
Площадь 44–107 м²
4 объекта недвижимости 4
Cовременный жилой комплекс, отличительной чертой которого является качественная инфраструктура и экологически чистая среда. Концепция комплекса направлена ​​на создание спокойной и комфортной среды проживания резидентов. На территории, помимо жилой застройки, также разместятся различные разв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.6
52,300
Квартира 2 комнаты
75.3
90,000
Квартира 3 комнаты
107.1
109,900
Студия
43.6
42,500
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Многоквартирный жилой дом Lisi Perspective
Тбилиси, Грузия
от
$285,000
Количество этажей 3
Lisi Perspective — новый жилой комплекс, расположенный на окраине Тбилиси. Проект предлагает широкий выбор новых вилл с фантастическим видом на Тбилиси. Все виллы в Lisi Perspective включают террасы, так что вы можете наслаждаться фантастическими видами из своего дома днем и ночью.Проект рас…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Многоквартирный жилой дом Sakeni
Тбилиси, Грузия
от
$123,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 35
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Показать все Жилой комплекс Арки Универс
Жилой комплекс Арки Универс
Тбилиси, Грузия
от
$116,107
Год сдачи 2027
Новый комплекс премиум-класса Арки Юниверс с ее разнообразием создаст уникальное пространство в одном из самых престижных и востребованных районов Тбилиси – Сабуртало, на Университетской улице. Уникальность Арки Юниверс заключается в том, что она полностью отвечает желаниям современного чело…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Многоквартирный жилой дом Tower Gelovani
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Многоквартирный жилой дом Domus Paliashvili
Тбилиси, Грузия
от
$660,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
Современная архитектура, замечательный внешний вид и дизайн интерьера, один вход, 11 этажей и всего 32 квартиры. Фасад от испанской компании Neolith; Раздвижные двери и окна от бельгийской компании Reynaers; низкоэмиссионное стекло британского производителя Pilkington; лифт Kone и озелененный двор
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Многоквартирный жилой дом Barcelo Tbilisi
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 22
Испанский квартал в Тбилиси Это предложение для тех, кто ищет что-то уникальное, где дом означает больше, чем просто стены. Представляем «Испанский квартал», свежий жилой и гостиничный комплекс, расположенный в самом сердце города, с захватывающим видом на реку Мтквари и Старый Тбилиси, всег…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Многоквартирный жилой дом M2 at Mtatsminda
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
“m² в Mtatsminda Park” в Окрокане строится на территории рядом с парком Мтацминда. Проект включает в себя 6 5-этажных домов различной планировки, дворы, террасы, мезонеты. Проект предназначен для тех, кто хочет жить в большей зелени и спокойствии, кто предпочитает здоровую окружающую среду и…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Skhva Ubani
Многоквартирный жилой дом Skhva Ubani
Многоквартирный жилой дом Skhva Ubani
Многоквартирный жилой дом Skhva Ubani
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 23
Петр Ибери ст. 13
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Жилой комплекс Tbilisi Gardens
Тбилиси, Грузия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 29
Площадь 31–127 м²
10 объектов недвижимости 10
Тбилисские сады в Тбилиси - уникальный проект от застройщика Quadrum Global.Новое здание находится в районе Сабуртало, в центре квартала. Комплекс расположен недалеко от улиц Серго Закариадзе и Михаила Асатина, проспекта Важи Пшавела, а также 1-го переулка Важи Пшавела. Расстояние до центра …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Квартира 2 комнаты
127.0
432,000 – 510,000
Квартира 3 комнаты
127.0
464,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом City Home Kipshidze
Многоквартирный жилой дом City Home Kipshidze
Многоквартирный жилой дом City Home Kipshidze
Тбилиси, Грузия
от
$305,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Жилой комплекс Deka Lisi
Тбилиси, Грузия
от
$1,150
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53,6 кв.м., 1 кв.м. цена составляет 1550$, Общая цена 83 080$, 3-й этаж, первоначальный взнос 30%, что составляет 24 924$, а остальные 70% выплачиваются после 20 месяцев
Агентство
Integrated Real Estate Services
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Integrated Real Estate Services
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Многоквартирный жилой дом m2 at Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от
$142,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Площадь 65 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс “м² на Нуцубидзе 2” строится в Тбилиси, район Сабуртало, улица Нуцубидзе. Комплекс расположен на земельном участке площадью 12 523 м² и состоит из 3 зданий. Он выделяется своим удобным расположением – две минуты от метро Важа-Пшавела. Площадь квартир начинается от 34 м² …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
65.0
137,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Показать все Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Жилой комплекс Verita Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
Коммерческое пространство состоит из 6000 квадратных метров и покрывает все потребности жителей.Гипермаркет и аптека будут располагаться на территории комплекса. Наши жители получат пользу от тренажерного зала, центров красоты и эстетической медицины.Комплекс расположен на улице Кавтарадзе, …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Многоквартирный жилой дом Park Home Saburtalo
Тбилиси, Грузия
от
$175,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
За пределами удачного расположения главное превосходство "Park Home Saburtalo" - окружающий парк и коммерческое пространство, где можно посетить рестораны, кафе, купить предметы домашнего обихода или другие вещи, отдохнуть и восстановиться в фитнес-центре или бассейне и т.д. - сделать все, ч…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$56,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
blox varketili, Victor Kupradze St, 35
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Многоквартирный жилой дом Archi Nutsubidze 2
Тбилиси, Грузия
от
$1,350
Год сдачи 2026
Количество этажей 21
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Жилой квартал Моэдани
Тбилиси, Грузия
от
$68,040
Год сдачи 2022
Площадь 48–59 м²
3 объекта недвижимости 3
«Моэдани» - многофункциональный комплекс, расположенный на площади 1,3 гектара и объединяющий в себе жилые апартаменты, отель, коммерческие и рабочие помещения и, что самое главное, 5100 м2 свободного общественного пространства. «Моэдани» состоит из 4 жилых блоков, на первых этажах которых б…
Застройщик
Moedani
Оставить заявку
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Показать все Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Тбилиси, Грузия
от
$70,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 62 м²
1 объект недвижимости 1
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площад…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.5
117,000
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Показать все Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Жилой комплекс Двухкомнатная квартира евроформата в престижном комплексе
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию уникальную возможность приобрести стильную двухкомнатную квартиру евроформата в престижном комплексе, расположенном в центре исторического Тбилиси. Это не просто жилье, это погружение в атмосферу многовековой истории и культурного наследия, где каждый уголок дыши…
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Жилой комплекс Жилой комплекс Archi Kikvidze Garden
Тбилиси, Грузия
от
$50,000
Год сдачи 2026
Archi Kikvidze Garden — современный жилой комплекс в районе Надзаладеви, на улице З. Киквидзе, всего в двух минутах ходьбы от станций метро Didube и Gotsiridze. Проект выделяется большим зелёным двором площадью 15 000 м², где расположены зоны отдыха, спортивные площадки и детский парк. Ко…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Многоквартирный жилой дом Archi Alley
Тбилиси, Грузия
от
$54,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Многоквартирный жилой дом Archi Akhmeteli in Gldani
Тбилиси, Грузия
от
$1,100
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Комплекс Архи Ахметели расположен в центральной части Глдани, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Ахметели». Проект имеет коммерческую площадь и 5000 кв.м. зеленого двора, где будут размещены спортивная и детская площадки. Комплекс Архи Ахметели создан для комфорта каждого жителя. В жилых д…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Показать все Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
1 объект недвижимости 1
💡 Идеальное пространство для жизни и работы!   🏠 Moma Liv – это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, где каждый метр продуман до мелочей. Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал не только местом для от…
Застройщик
Moma liv
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 2
Тбилиси, Грузия
от
$60,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте Представляем новейшую разработку White Square - «Белый Квадрат Варкетили 2»," проект, расположенный в самом выгодном месте Варкетили. Район вокруг резиденции имеет развитую инфраструктуру, до которой легко добраться различными видами общественного транспорта. Всего 10 минут ходь…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Многоквартирный жилой дом M2 at Chkondideli
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Информация о проекте Жилой комплекс на улице Чкондидели, 22 - это новый многоквартирный дом, выполненный в современном стиле с учетом особенностей региона и всех международных стандартов. Где находится комплекс? Новое здание на улице Чкондидели, 22 в Тбилиси возводится в быстро развивающе…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Многоквартирный жилой дом White Square Varketili 3
Тбилиси, Грузия
от
$35,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
О проекте «Белая площадь в Варкетили 3» строится на улице Триалети, недалеко от станции метро Варкетили в Тбилиси. Инфраструктура вокруг дома полностью развита, доступен любой вид общественного транспорта. Станция метро «Варкетили» находится в 850 метрах 10-этажное здание включает в себя …