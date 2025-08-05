Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.

Next Address – многофункциональный комплекс премиум-класса, расположен в самом сердце Батуми
Неотъемлемой частью нового жилого комплекса является его превосходное расположение: расстояние до моря составляет 600 метров. Международный аэропорт Батуми – 4 км (10 минут на автомобиле.)
Комплекс состоит из 3-х блоков в 29, 38 и 47 этажей, включающих в общей сложности 876 квартир - студии и квартиры с одной спальней (1+1), площадью от 32 м2 до 88,5 м2. Нижние пять этажей отданы под коммерческие помещения и бизнес-центр.
Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.
Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.
Без% рассрочка до 2028 года!
Доход от аренды в размере до 12% годовых!
