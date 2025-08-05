  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Next Address Batumi.

Батуми, Грузия
от
$52,000
BTC
0.6185296
ETH
32.4197833
USDT
51 411.5943032
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27417
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Next Address – многофункциональный комплекс премиум-класса, расположен в самом сердце Батуми

Неотъемлемой частью нового жилого комплекса является его превосходное расположение: расстояние до моря составляет 600 метров. Международный аэропорт Батуми – 4 км (10 минут на автомобиле.)

Комплекс состоит из 3-х блоков в 29, 38 и 47 этажей, включающих в общей сложности 876 квартир - студии и квартиры с одной спальней (1+1), площадью от 32 м2 до 88,5 м2. Нижние пять этажей отданы под коммерческие помещения и бизнес-центр.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с отделкой “белый каркас”.
За отдельную плату можно приобрести квартиру в состоянии “под ключ”.

Управляющая компания предоставляет полное обслуживание недвижимости, что делает проживание удобным и комфортным.

Без% рассрочка до 2028 года!

Доход от аренды в размере до 12% годовых!

2 категории апартаментов:

  • Студии от 31,0 м2
  • Апартаменты с одной спальней


Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Лобби
  • Бизнес-центр
  • Гостиная/зона для переговоров
  • Открытый бассейн
  • Фитнес-центр
  • Ресторан, кафе, бар
  • Магазины
  • Аптека
  • Детская игровая комната
  • Открытая терраса
  • Подземный паркинг

Расположение:

  • Батуми, ул. Тбел Абусеридзе, 11.
  • До моря - 600 м
  • До центра Батуми - 2 км
  • До аэропорта - 4,5 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
